Máximo Pradera analiza a Susan Sarandon en los Goya 2026: con los datos en la mano no se deja nada en el tintero

Susan Sarandon se convirtió, sin lugar a dudas, en una de las grandes protagonistas de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebró este sábado en Barcelona. La actriz norteamericana, muy defensora de las causas sociales, pronunció uno de los recursos más reivindicativos de la noche, que fue elogiado por infinidad de rostros conocidos, como Máximo Pradera o Rosa Villacastín.

Si bien la inmensa mayoría de los espectadores aplaudieron las palabras de Susan Sarandon, hubo quien criticó que hablara de política en una gala de cine. O incluso que defendiera públicamente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del que dijo que "está siempre en el lado correcto de la historia".

A todos estos se ha dirigido Máximo Pradera. A través de un hilo publicado en su perfil de X, el escritor ha salido en defensa de la ganadora del Goya Internacional 2026. Y lo ha hecho aportando una serie de datos que dicen mucho de ella y de su solidaridad con los más desfavorecidos. "Hay famosos con 'opiniones' y famosos que ponen dinero y tiempo. Susan Sarandon es de las segundas: lleva décadas donando, viajando a terreno y usando su nombre para causas sociales concretas", ha empezado diciendo el comunicador.

Acto seguido, ha informado que "tiene su propio entidad, The Susan Sarandon Charitable Foundation, con unos 3,2 millones de dólares en activos, dedicada a educación, servicios sociales, medio ambiente y apoyo a familias vulnerables. Nadie de su familia cobra sueldo por dirigirla".

Máximo Pradera muestra la parte más desconocida y solidaria de Susan Sarandon

"Desde esa fundación ha financiado, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras (33.000 $ en 2024 y 26.000 $ en 2023), RAICES (asistencia legal a migrantes), Feeding América (bancos de alimentos) o Bowery Mission, que atiende a personas sin hogar en Nueva York", continúa explicando Máximo Pradera.

La solidaridad de Susan Sarandon es tal que, según cuenta el escritor, "también apoya proyectos menos conocidos pero muy pegados al barro: Human Needs Projects (servicios básicos en barrios pobres), RefugePoint (refugiados) o The Mirembre Proyect, centrado en mujeres y desarrollo comunitario".

"No se limita a firmar cheques: desde 1999 es embajadora de buena voluntad de UNICEF, ha viajado a India, Tanzania, Brasil o Camboya y ha trabajado más de 20 años con organizaciones contra el hambre y la pobreza como Heifer International", prosigue explicando Máximo Pradera en su hilo de X.

Además, recuerda que el "activismo" de Susan Sarandon "incluye guerra, encarcelamiento masivo, pena de muerte, derechos LGTBI y políticas migratorias. Ha marchado contra la guerra de Irak, ha sido detenida en protestas por migrantes y ha servido de altavoz y recaudadora para campañas y documentales".

"Su fundación destina cerca del 80% de sus gastos a donaciones caritativas, con cero compensación declarada a directivos. Más que una actriz con discurso, es alguien que ha institucionalizado la generosidad y la ha convertido en trabajo estable y medible", sentencia Máxima Pradera quien, en otro tuit aparte, comparte una fotografía de Susan Sarandon recibiendo el Goya y añade: "Debería recibir uno todos los años".