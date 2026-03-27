Lista de nominados de 'Supervivientes': Cuatro grandes nombres que presagian una expulsión decisiva

Tras la expulsión de Gabriela Guillén, convertida en la nueva desterrada de 'Supervivientes 2026', la cuarta gala del reality de Telecinco ha puesto el broche con las clásicas nominaciones. El explosivo reparto de puntos, llevado a cabo en La Palapa, ha dejado a cuatro grandes concursantes en la palestra: Maica Benedicto, Claudia Chacón, Paola Olmedo e Ivonne Reyes.

Una vez señaladas, el programa ha abierto el televoto en Mediaset Infinity y será dentro de una semana cuando se decida cuál será la próxima eliminada. Una marcha que definirá el futuro del concurso a tenor del nombre de las nominadas y su peso. Se avecina una expulsión decisiva.

Antes, los concursantes de Playa Victoria y Playa Derrota han participado en el juego de líder. Tras una exigente prueba, que les ha puesto al límite de sus capacidades, Alvar Segui y Aratz Lakuntza se han podido colgar el collar de líder. Por ello, los dos se han librado de la nominación por la condición de inmune y han tenido el poder de designar una nominación directa.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Derrota

Teresa Seco ha nominado a Paola Olmedo

Toni Elías ha nominado a Paola Olmedo

Almudena Porras ha nominado a Toni Elías

Alberto Ávila ha nominado a Paola Olmedo

Paola Olmedo ha nominado a Ivonne Reyes

Gerard Arias ha nominado a Toni Elías

Ivonne Reyes ha nominado a Paola Olmedo

Alvar Segui, como líder, ha nominado directamente a Ivonne Reyes

Así han sido las nominaciones en Playa Victoria

Claudia Chacón ha nominado a Alba Paul

Alba Paul ha nominado a Claudia Chacón

José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón

Ingrid Betancor ha nominado a Claudia Chacón

Maica Benedicto ha nominado a Ingrid Betancor

Jaime Astrain ha nominado a Claudia Chacón

Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Maica Benedicto

Con todo ello, los supervivientes expuestos al veredicto de los espectadores de 'Supervivientes 2026' durante la cuarta semana de concurso son Maica Benedicto, Claudia Chacón, Paola Olmedo e Ivonne Reyes. Una de ellas seguirá los pasos de Gabriela Guillén el próximo jueves en el transcurso de una nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.