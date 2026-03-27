La Sexta cumple 20 años fiel a sus principios y con un futuro prometedor ante sus dos grandes fichajes

Este viernes 27 de marzo de 2026 se cumplen 20 años desde que La Sexta comenzó oficialmente sus emisiones. Desde aquel día, con Emilio Aragón dando la bienvenida a una nueva cadena, han evolucionado mucho la forma de ver la televisión y el panorama mediático en España con el canal 'verde' integrándose en el grupo Atresmedia, desde su fusión con Antena 3 en octubre de 2012.

No obstante, dos décadas después, La Sexta conserva esa mirada diferente y crítica con la que nació basada en el rigor, la innovación, la diversidad, la pluralidad, el directo y una personalidad que la hace única. Y para celebrarlo, el canal ha lanzado una campaña promocional con el claim "Una pedazo de cadena" repasando algunos de sus formatos más históricos y haciendo un homenaje a sus caras más representativas.

🎂 Aquí donde nos ves ya tenemos 2️⃣0️⃣ años...



Somos un pedazo de la historia de este país, pero sobre todo un pedazo de ti, de lo que te preocupa, de lo que te hace reír y soñar.



Un pedazo de nuestra historia... y de la tuya. #UnPedazoDeCadena. #OrgulloSexta #laSexta20Años pic.twitter.com/FVUdW29Jyg — laSexta (@laSextaTV) March 26, 2026

La Sexta cumple 20 años, de los cuales, en los últimos trece ha sido la tercera cadena privada más vista por delante de Cuatro con una media del 6,2%. Y la actualidad política y social está propiciando también que La Sexta esté a punto de cerrar el mes de marzo como líder con un 6,6% frente al 6,3% que acumula Cuatro. De los últimos 57 meses, ha estado por delante de su adversario 54 meses. En Target Comercial, la cadena sube hasta el 7,5% y también es líder frente a su competidor (6,9%).

El canal tiene detrás una historia basada en la información, el humor y el entretenimiento, con una oferta que le ha otorgado notables índices de una audiencia que le ha sido fiel en estas dos décadas de historia. Durante este largo tiempo, laSexta ha estado ahí. Contando lo que pasaba, explicándolo, cuestionándolo. Ha sido testigo y narradora de los momentos que han marcado a toda una generación. Y por eso, hoy, también es un pedazo de nuestra historia.

La campaña pone en valor la diversidad, calidad y la personalidad de sus contenidos, así como el talento que la hace posible cada día. La cadena ha sabido consolidar una plantilla de profesionales con un fuerte sello personal, capaces de generar credibilidad, cercanía y coherencia editorial. El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz son solo algunos de los rostros que hacen posible que La Sexta siga viva.

El futuro de La Sexta: de Marc Giró a Aimar Bretos

A ellos se sumarán próximamente dos nuevos fichajes que llegan para fortalecer la imagen de La Sexta. Por un lado, Marc Giró se suma al grupo Atresmedia como uno de los presentadores más carismáticos y versátiles de la televisión actual, donde pondrá en marcha en su nuevo programa 'Cara al show'. Su incorporación refuerza la apuesta de la cadena por un entretenimiento con personalidad y mirada propia.

También llega a La Sexta, Aimar Bretos, que se pondrá al frente de 'La noche de Aimar', un nuevo programa en Prime Time producido por Newtral, que verá la luz próximamente. El periodista donostiarra, actual director y presentador de 'Hora 25' en la Cadena SER, compaginará este proyecto con su labor en radio. Con una sólida trayectoria en el ámbito informativo y una reconocida capacidad de análisis, Bretos ha sido distinguido con premios como el Ondas y la Antena de Oro. Su llegada refuerza la apuesta de laSexta por la información, el rigor y el directo, consolidando un equipo de comunicadores de primer nivel.

Los grandes pilares de los 20 años de La Sexta

1. El deporte, su carta de presentación que se ha mantenido de forma esporádica

Andrés Montes, Patxi Alonso, Antonio Lobato y Josep Pedrerol, referentes del deporte en La Sexta

Si por algo se recuerdan los inicios de La Sexta fue porque la cadena compró los derechos de emisión del Mundial de Fútbol de Alemania 2006, que tuvo que compartir con Cuatro, pues por entonces su cobertura solo alcanzaba al 50% de la población. Posteriormente, La Sexta apostó por la emisión de partidos de La Liga BBVA, el Mundial de Baloncesto de Japón donde España fue proclamada campeona, el Eurobasket, el Masters de Madrid o la Copa del Rey así como la Fórmula 1, cuyos derechos arrebató a Telecinco. Y más recientemente, grandes premios de MotoGP, Moto2 y Moto3. Desde el principio, La Sexta ha contado con grandes referentes del periodismo deportivo como Andrés Montes, Juanma López Itturiaga, Antonio Lobato, Josep Pedrerol, Sara Carbonero, Susana Guasch, entre otros.

2. La cadena referente de la información

'Al rojo vivo', 'La Sexta Noticias', 'Salvados' y 'Más vale tarde', referentes en información

Pero si hay un pilar sobre el que se ha articulado La Sexta en sus 20 años de historia es la información, donde la cadena se ha convertido en un auténtico referente para la audiencia. Y es que desde sus orígenes, el canal apostó por información plural e independiente, el compromiso, la inmediatez y la cercanía con los telespectadores. Algo a lo que contribuyó la llegada de Antonio García Ferreras y su 'Al rojo vivo' a las mañanas tras su paso por La Sexta 2. El programa se convirtió en toda una referencia en las noches electorales llegando incluso a liderar por encima de RTVE y Antena 3.

Cada día, laSexta demuestra su pulso informativo desde 'laSexta Noticias' que se sitúa entre lo más seguido del canal a diario, líder a gran distancia sobre su competidor y al que se impone ya de manera ininterrumpida desde hace casi 14 años (julio 2012). También sus programas informativos han contribuido a esta imagen de marca, desde el citado 'Al rojo vivo' pasando por 'Más vale tarde' con Iñaki López y Cristina Pardo, 'La Sexta Clave' con Jokin Castellón, 'La Sexta Xplica' con José Yélamo, 'La Sexta Columna' y 'El objetivo' de Ana Pastor hasta otros formatos como 'Salvados' y 'Lo de Évole'.

3. El humor y el entretenimiento

'El Intermedio', 'Sé lo que hicisteis', 'El club de la comedia' y 'Pesadilla en la cocina', el entretenimiento de La Sexta

Otro de los pilares fundamentales que han acompañado a La Sexta desde el año 2006 es el humor y el entretenimiento. Es aquí donde entra en escena el único formato que se mantiene desde los inicios: 'El Intermedio' de El Gran Wyoming, que está a punto de cumplir también 20 años siendo el programa más visto cada día en la cadena con una media de temporada 6,7% de cuota y 845.000 espectadores.

Muy importante fue también la gran huella que dejó 'Sé lo que hicisteis' en las sobremesas de la cadena. Un programa que empezó en el prime time y que dio el salto a la tarde diaria y que generó un sinfín de rostros como Ángel Martín, Cristina Pedroche, Pilar Rubio, Dani Mateo, Berta Collado, entre otros junto a unos ya reconocidos Patricia Conde y Miki Nadal. Y cuyo hueco lo ocupa a día de hoy 'Zapeando'. También es muy importante lo que ha conseguido 'Aruser@s' por la mañana con un liderazgo histórico y 'La Roca' en la tarde de los sábados y domingos.

En prime time, la cadena ha apostado también por el entretenimiento como uno de los ejes clave de su programación, con formatos que han sabido combinar innovación y emoción. En esta franja, la cadena ha apostado por títulos como 'El Club de la Comedia', 'El Club de Flo', '¿Dónde estabas entonces?', 'El jefe infiltrado', 'Policías en acción',''¿Quién vive ahí?', 'Qué vida más triste' o 'Pesadilla en la cocina'. A esta oferta se han sumado propuestas más recientes como 'Te lo vas a comer', 'Batalla de restaurantes', 'Cazadores de imágenes' o ¡Anatomía de…'.

4. La ficción patria e internacional que ayudaron a la marca

'The Walking dead', 'Bones', 'SMS' y 'Juego de tronos', las series de La Sexta

En sus primeros años, La Sexta también buscó diversificarse apostando por traer a nuestro país algunas de las series internacionales de mayor prestigio siguiendo el modelo de Cuatro. Así, la cadena fue la casa de series que se convirtieron en fenómenos como 'El mentalista', 'The Walking Dead', 'Los Soprano', 'Bones', 'Navy: Investigación criminal', 'Prison Break', 'Juego de tronos' o 'True detective'.

Y paralelamente, La Sexta también apostó por la ficción patria con algunos títulos reseñables. Uno de ellos es 'SMS: sin miedo a soñar', que fue cantera de actores que a día de hoy son grandes estrellas como Mario Casas, Amaia Salamanca, Yon González, y María Castro. También encontramos una ficción cómica como 'BuenAgente', la coproducción internacional 'Refugiados', 'Qué vida más triste', 'La tira', 'Estados Alterados Maitena', 'Crematorio' o 'Deudas'.

El género documental forma parte también de la oferta de contenidos de laSexta, la cadena ha incorporado una amplia variedad de títulos que abordan temáticas sociales, culturales y de actualidad, entre los que se encuentran 'Eso que tú me das', 'Dentro de…', 'No se lo digas a nadie', 'Pongamos que hablo de', 'Mi mundo es otro', 'El instante decisivo', 'Astral', o 'Los Borbones: una familia real', entre otros. Muy pronto y tras su estreno en cines, llegará ‘Sidosa’, el documental con el Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y contar que tiene VIH.

La cadena también ha emitido las mejores producciones cinematográficas internacionales a través de 'El Taquillazo' que ha sido y sigue siendo una ventana abierta al séptimo arte con superproducciones, largometrajes de acción, cine europeo, comedia, de corte independiente y español.