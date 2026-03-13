En el capítulo 794 de 'La Promesa' del próximo lunes 16 de marzo, en el balneario, Curro es humillado públicamente por el Barón de Bermejo por ser un bastardo. Finalmente, consigue que el barón acceda a reunirse con ellos.

En la zona de servicio, Ricardo y Santos dan sepultura a Ana, y el que fue mayordomo rechaza fríamente el ofrecimiento de Pía de acompañarlos. Carlo, a espaldas de María, le pide ayuda a Manuel. Este, le entrega un sobre, ¿con dinero? Santos no pierde detalle de este momento.

Leocadia confronta a Cristóbal por el beso con Teresa y él se justifica diciendo que su romance es una farsa para alejar las sospechas de Ángela. A pesar de las advertencias de Alonso y la señora de Figueroa, Martina decide invitar a la presidenta del Patronato a visitar el refugio. La tensión entre Manuel y Ciro crece, enzarzándose en una nueva pelea sobre Julieta.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (793)

En el capítulo 793 de 'La Promesa' emitido por RTVE este viernes 13 de marzo, Leocadia, tras descubrir a Teresa y Cristóbal besándose, ha exigido a Alonso que los despida. Ha hecho especial hincapié en ella, pero el marqués no va a atender a sus exigencias.

Teresa le ha revelado a Pía su gran secreto: no está casada, Marcelo es su hermano, no su marido. Santos ha comunicado al servicio que la Guardia Civil ha confirmado que su madre fue asesinada durante un robo.

La presentación de Martina ha conmovido a Adriano y Vera, quienes le han animado a ignorar las críticas de Jacobo. Mientras Curro y Ángela han disfrutado del balneario, Manuel y Ciro han tenido un duro enfrentamiento por Julieta y Curro.

Por su parte, Samuel ha confesado a Carlo su amor pasado por María para disipar sus celos. Inesperadamente, Ricardo ha regresado a La Promesa, reencontrándose con su hijo Santos.