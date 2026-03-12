'La Promesa', avance del capítulo del viernes 13 de marzo: El regreso de un inesperado personaje

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 793 del viernes 13 de marzo, Leocadia, tras descubrir a Teresa y Cristóbal besándose, exige a Alonso que los despida. Hace especial hincapié en ella. ¿Aceptará el marqués?

Teresa le revela a Pía su gran secreto: no está casada, Marcelo es su hermano, no su marido. Santos comunica al servicio que la Guardia Civil ha confirmado que su madre fue asesinada durante un robo.

La presentación de Martina conmueve a Adriano y Vera, quienes la animan a ignorar las críticas de Jacobo. Mientras Curro y Ángela disfrutan del balneario, Manuel y Ciro tienen un duro enfrentamiento por Julieta y Curro.

Curro y Ángela en 'La Promesa'

Por su parte, Samuel confiesa a Carlo su amor pasado por María para disipar sus celos. Inesperadamente, Ricardo regresa a La Promesa, reencontrándose con su hijo Santos.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (792)

En el capítulo 792 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este jueves 12 de marzo, Curro ha puesto al día a Manuel tras su regreso. Le ha contado que Ciro ahora gestiona la finca y trata mal a todos, incluida su esposa, Julieta.

Como regalo, Manuel les ha ofrecido a Curro y Ángela una estancia en un balneario lejos de palacio para evitar la ira de Lorenzo, que no se va a quedar de brazos cruzados tras la humillación que le hicieron frente a sus amigos. Sorprendentemente, Ángela ha logrado el permiso de Leocadia para marcharse.

Por otro lado, Martina ha avanzado en su proyecto para el Patronato, recopilando historias emotivas de Petra. Sin embargo, al ensayar su presentación con Jacobo, este la ha criticado duramente, dejándola desolada. Manuel ha pedido perdón a Julieta por su actitud esquiva y esta ha terminado aceptando sus disculpas.

Entretanto, la Guardia Civil se ha presentado en La Promesa de nuevo con noticias para Santos sobre su madre: fue asesinada durante un robo. Mientras tanto, Cristóbal y Teresa han acabado confesando sus sentimientos y reconciliándose con un beso, sin esperar que… ¡Leocadia lo estaba viendo todo!