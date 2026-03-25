'La Promesa', avance capítulo de jueves 26 de marzo: ¿Ricardo tuvo algo que ver en el asesinato de Ana?

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 802 del jueves 26 de marzo, Ciro y Julieta discuten sobre dinero: él se empeña en invertir en contra de la voluntad de ella que es quien aportó la dote al matrimonio. Alonso informa de que la solicitud para recuperar el título nobiliario de Curro fue rechazada por un error de forma, ya que Manuel la envió en lugar de Curro... Este le pide a su padre que firmen ambos la nueva solicitud. Alonso consiente, pero a cambio de paciencia y cautela con el tema.

María Fernández y Carlo siguen discutiendo a cuenta de la casa que Don Manuel les quiere pagar. Jacobo rechaza a un periodista que quería entrevistar a Martina sobre su proyecto del refugio, lo que molesta a la joven. Sin embargo, Adriano se ofrece a buscar al profesional. Curro le pregunta de forma frontal y sorpresiva a Cristóbal si tuvo una relación con Leocadia en el pasado. Ricardo intenta acercarse a Pía, pero ella lo confronta con una entrada que encontró en su ropa: era del lugar donde trabajaba su esposa. La pregunta es clara: ¿tuvo él algo que ver con la muerte de Ana?

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (801)

En el capítulo 801 de 'La Promesa' que se emitirá este miércoles 25 de marzo en La 1 de TVE, María Fernández y Carlo discuten sobre el futuro de su bebé y la ayuda de Don Manuel para una casa. Ella piensa que él se aprovecha de la bondad del heredero del marquesado.

Por su lado, Ángela sigue buscando la verdad sobre su padre, sospechando que su madre, Leocadia, le miente. La señora de Figueroa confiesa a Cristóbal la verdad: le hizo creer que era el padre de su hija para retenerlo, porque le quiere y sentía celos de Teresa.

Martina enfrenta el enfado de Jacobo por cambiar su presentación, mientras que Adriano y el servicio la apoyan. Manuel considera invertir con el Duque de Carril, lo que genera recelo en Alonso y un conflicto entre Ciro y Julieta por la dote de ella que él pretende invertir sin su aprobación.

Cristóbal cuenta a Ricardo y Santos que la investigación del asesinato de Ana no va bien y será muy difícil que encuentren al asesino. Finalmente, llega el emisario real a La Promesa y Alonso sale nervioso a recibirlo. ¿Qué noticias traerá?