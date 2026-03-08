'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y ha cerrado febrero como su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo a continuación:

Avance del capítulo 514 de 'Sueños de libertad' del lunes 9 de marzo

Luz y Begoña en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le propone a Gabriel contratar a camareros para el acto benéfico que va a celebrar en su casa y el abogado le sorprende al decirle que lo pagará todo él. Una generosidad y un cambio de actitud que genera cierta desconfianza en la enfermera dejándole claro que por mucho que haga esto no va a cambiar su relación.

Después de su charla con Carmen, Valentina decide dar un giro y disculparse con Andrés aceptando el regalo que le había dado. Mientras, Tasio trata de seguir arreglando su problema con Paula, pero la doncella se mantiene firme en solo tener una relación profesional. Después, Paula comparte con Eduardo que ha decidido dejar a su novio definitivamente.

Damián habla con Salazar de su próxima boda con Digna y aprovecha para invitarle al enlace. Aunque todo podría truncarse después de descubrir la última jugarreta de Gabriel con Marisol. Por su parte, don Agustín presiona a Damián para que sigan con la fecha prevista de su boda.

Luz habla con Begoña y comparte con ella sus sospechas de que la actitud de Miguel en el dispensario se debe a un trastorno relacionado con el autismo y le pide ayuda. Por otro lado, Carmen se lleva un varapalo al descubrir que Tasio no piensa apoyar a las dependientas en su intención de buscar una igualdad en los salarios entre hombres y mujeres en la empresa. Y Claudia decide hacer caso a Mabel y trata de acercarse a Salva.

Gabriel trata de sacar sus artes de seducción con Beatriz para seguir teniéndola de su lado y poder manipularla. Pero ella se planta y no cae en su juego y le exige que le entregue parte del dinero que le había pedido para abandonar el país. Y finalmente, Damián trata de conseguir que Digna acepte adelantar la fecha de su boda pero ella se niega y tienen una discusión que podría cambiarlo todo.

Avance del capítulo 515 de 'Sueños de libertad' del martes 10 de marzo

Luz y Miguel en 'Sueños de libertad'

La tensión entre Digna y Damián continúa por no ponerse de acuerdo con la fecha de la boda. Tampoco las cosas entre Beatriz y Álvaro atraviesan un buen momento por los celos de él hacia Gabriel pero ella le pide que tenga paciencia. Aunque Álvaro hace caso omiso y decide infiltrarse en Perfumerías De La Reina para tener controlado al marido de su pareja como nuevo transportista y cuando se entera Beatriz no se lo toma bien.

En la tienda, Marta le para los pies a Carmen y se niega a enfrentarse con Gabriel por la injusticia de los sueldos entre los hombres y las mujeres para evitar problemas con su primo ante la delicada situación de Cloe. Después, Marta tiene un bonito detalle con su tía Digna y le entrega una pulsera que pertenecía a su madre para que lo lleve el día de su boda.

Mabel urde un plan para que Salva y Claudia tengan una primera cita. Mientras, Valentina decide llamar a su madre tras una conversación con Claudia. Pero tras su charla, la dependienta le cuenta a Cloe su conversación pero se alarma al preocuparse porque Rodrigo pueda descubrir su paradero después de haberle contado a su madre que está trabajando en una tienda.

En el dispensario, Luz le revela a Miguel la sospecha que tiene sobre su posible trastorno del autismo provocando que el doctor se tome mal el intento de su compañera por ayudarle. Por su parte, Tasio sigue intentando enmendar sus errores con Paula y el acercamiento de ambos termina con un beso, volviendo a levantar sospechas en Manuela.

Nieves y Pablo terminan teniendo un fuerte rifirrafe reabriendo viejas heridas y lo que provocó que abandonaran Tarragona. Mientras, Digna y Damián hacen las paces y acuerdan finalmente casarse inmediatamente aunque Luis y Joaquín no puedan acudir al enlace.

Avance del capítulo 516 de 'Sueños de libertad' del miércoles 11 de marzo

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

Tras acordar el adelanto de su boda, Damián y Digna siguen con los preparativos de su enlace y para que nadie se pueda sentir apartado, acuerdan casarse en secreto sin presencia de la familia y escogen a Nieves y Pablo como sus testigos. Los Salazar, sorprendidos, terminan aceptando para olvidarse de sus propios problemas matrimoniales.

Carmen pone al corriente a sus compañeras de que Marta no va a poder ayudarlas con la lucha por la igualdad de los sueldos provocando que Claudia se muestre indignada. Mientras, la dependienta está nerviosa por el plan de Mabel para provocar que Salva y ella tengan una cita a solas. Y finalmente, la joven se inventa una excusa para dejar a ambos a solas en la cantina.

Manuela opta por hablar con Eduardo de lo que está pasando entre Paula y Tasio. Mientras, Tasio opta con callar y contárselo solo a Salva. Y cuando Digna abandona la casa para dirigirse a la ermita donde se va a casar con Damián, Begoña la pilla sospechando que oculta algo. Finalmente, Digna le cuenta lo de su boda secreta con Damián y la enfermera no duda en compartir la noticia con Andrés y Julia, que siente que le han desplazado al no contar con ella.

Miguel empieza a darse cuenta de que los síntomas del síndrome del trastorno autista del estudio que le proporcionó Luz coinciden con los suyos y decide hablar con su hermana Mabel. Por su lado, Álvaro empieza a trabajar como transportista en la fábrica aunque el hecho de estar a prueba no le hace nada de gracia.

A raíz de la boda de su padre y Digna, los recuerdos de Fina no paran de venírsele a la cabeza a Marta provocando que se mantenga algo distante con Cloe. Finalmente, Damián y Digna se dan el sí quiero de forma íntima en la ermita de Santa Luztolde acompañados únicamente de los Salazar y don Agustín.

Avance del capítulo 517 de 'Sueños de libertad' del jueves 12 de marzo

Digna y Damián en 'Sueños de libertad'

Damián y Digna regresan a casa como recién casados sin saber que en casa les estaban esperando Andrés, Marta, Tasio y Carmen con una sorpresa para poder celebrar su boda. Por si fuera poco, Luis llama a su madre para felicitarle por la buena noticia y unirse en la distancia a la celebración familiar. Quién sigue muy dolida con la noticia es Julia al sentir que no han contado con ella y cuando Gabriel lo descubre carga contra su tío y su mujer provocando que Begoña salga en su defensa.

Por su parte, Salva y Claudia regresan a la cantina tras pasar una tarde de paseo por Toledo llena de anécdotas y con gran complicidad entre ambos. Mientras, Luz se entera por un compañero de barco de su padre que ha desaparecido después de haber llegado muy enfermo al puerto y se pone manos a la obra para tratar de localizarlo.

Tras hablar con su hermana, Miguel opta por conversar con sus padres y contarles que cree que tiene autismo. Nieves se muestra abierta a comprender lo que le pasa a su hijo pero su padre reacciona de forma diferente pues se niega a aceptar que su hijo pueda tener una enfermedad mental. Después, ambos acuden al dispensario para hablar con Luz y Pablo arremete duramente contra la doctora.

Manuela no duda en encararse con Paula por su desliz con Tasio y termina descubriendo que la doncella está ilusionada y posiblemente enamorada del De La Reina. Después, opta por reprender duramente a Tasio y le enfrenta para que no cometa con ella lo mismo que ya hizo con Claudia en el pasado.

Marta le confiesa a Cloe que no para de recordar su boda con Pelayo y lo mal que lo pasó aquel día y que no para de pensar en Fina. Y por último, Álvaro le revela a Beatriz lo que ha escuchado sobre Gabriel en la cantina y la celebración de la casa cuna y todo el dinero del que dispone. Tras ello, la mujer decide presentarse en el acto benéfico.

Avance del capítulo 518 de 'Sueños de libertad' del viernes 13 de marzo

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Claudia se enfrenta con Carmen y le acusa de haber cambiado desde que vive en casa de los De La Reina y que ya no se implica en los problemas de los trabajadores como antes por miedo a su familia política.

Descubrir que Miguel puede padecer autismo sigue provocando fricciones en la familia Salazar pues Pablo se niega a reconocer lo que le pasa a su hijo y no piensa en ponerse de su parte ni de la de la doctora Borrell. No obstante, los problemas de Miguel parece que ayudan a la reconciliación de Nieves con Mabel pues ambas están dispuestas a estar del lado de Miguel.

Digna intenta arreglar el malestar de Julia por no haberle invitado a su boda y Begoña y Andrés tratan de reconducir su relación. Y tras verles juntos, Begoña intenta aclararle lo sucedido a Eduardo para evitar problemas con su marido. Por su parte, Cloe le deja claro a Marta que no piensa ser su paño de lágrimas tras darse cuenta de que sigue enamorada de Fina.

Luz sigue muy preocupada por la desaparición de su padre tras saber que estaba muy enfermo y recibe una noticia devastadora sobre la enfermedad de su padre y decide marcharse inmediatamente a Madrid. Y tras una fuerte discusión con Nieves a raíz de los problemas de Miguel, Pablo acude a Marisol y ambos terminan pasando una noche de pasión.

Begoña consigue celebrar el acto benéfico en casa de Gabriel pero la normalidad se trunca con la aparición de Beatriz, que pone en riesgo su celebración, poniendo en jaque a Gabriel, que se queda completamente descolocado al verla. La mujer además aprovecha para postularse como colaboradora de la casa cuna y vuelve a exigirle más dinero a cambio de su silencio.