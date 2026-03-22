El público da este veredicto a 'Flores para Antonio', el documental de Alba Flores en homenaje a su padre Antonio

Movistar Plus+ ha incorporado a su catálogo esta semana 'Flores para Antonio', la película documental que recorre la vida y la obra del músico y compositor Antonio Flores de la mano de su hija, la actriz Alba Flores justo cuando se han cumplido 30 años de su triste fallecimiento.
Dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta, 'Flores para Antonio' se estrenó mundialmente en la sección oficial fuera de concurso en la última edición del Festival de San Sebastián y se ha llevado algunos de los mejores galardones de la industria: Premio Goya a Mejor canción original (compuesta por Alba Flores y Silvia Pérez Cruz), el Premio Forqué de Mejor Película Documental, el Premio al Mejor Largometraje Documental Nacional en el Festival In-Edit de Barcelona y el Premio del Público en el CiBRA - Festival del Cine y la Palabra.
Por si fuera poco, 'Flores para Antonio' se convirtió en la película documental más vista de 2025 en los cines. Ahora la película se puede disfrutar en Movistar Plus+ desde el 19 de marzo, el día del Padre.
En 'Flores para Antonio', Alba Flores explora la vida y obra de su padre a través de materiales inéditos, como vídeos caseros, fotos, dibujos, imágenes de archivo y su propia música. La acompañan en este viaje su familia (incluidas su madre, Ana Villa, y sus tías, las célebres Lolita y Rosario Flores), y reconocidos artistas como Antonio Carmona, Ariel Rot, Joaquín Sabina o Silvia Pérez Cruz, entre otros.
Así es 'Flores para Antonio'
Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.
El público aplaude el homenaje de Alba Flores en 'Flores para Antonio'
Nada más estrenarse en Movistar Plus+ son muchos los espectadores que han utilizado las redes sociales para dar su veredicto a 'Flores para Antonio' y el resultado no ha podido ser mejor. Y es que son muchos los que están alabando el homenaje de Alba Flores a su padre.
La presentadora Ana Pastor ha sido una de las que no ha dudado en definir la película documental como una "belleza". "Qué manera de buscar en la memoria sin miedo. Cómo reconstruir desde el dolor", sentencia la presentadora de 'El objetivo'.
También la periodista Rosa María Artal ha destacado el gran homenaje que le ha hecho Alba a su padre. "Muy emotiva. Y qué espléndida y sensata ella", recalca la periodista.
"Acabo de ver Flores para Antonio y es absoluta maravilla. Como cuesta hablar cuando alguien se va, pero lo necesario que es para así dejarlo ir y seguir adelante. Enhorabuena Alba", comparte por su parte Jordi Cruz, el ex presentador de 'Art Attack'.
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