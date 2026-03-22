El público da este veredicto a 'Flores para Antonio', el documental de Alba Flores en homenaje a su padre Antonio

Movistar Plus+ ha incorporado a su catálogo esta semana 'Flores para Antonio', la película documental que recorre la vida y la obra del músico y compositor Antonio Flores de la mano de su hija, la actriz Alba Flores justo cuando se han cumplido 30 años de su triste fallecimiento.

Dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta, 'Flores para Antonio' se estrenó mundialmente en la sección oficial fuera de concurso en la última edición del Festival de San Sebastián y se ha llevado algunos de los mejores galardones de la industria: Premio Goya a Mejor canción original (compuesta por Alba Flores y Silvia Pérez Cruz), el Premio Forqué de Mejor Película Documental, el Premio al Mejor Largometraje Documental Nacional en el Festival In-Edit de Barcelona y el Premio del Público en el CiBRA - Festival del Cine y la Palabra.

Por si fuera poco, 'Flores para Antonio' se convirtió en la película documental más vista de 2025 en los cines. Ahora la película se puede disfrutar en Movistar Plus+ desde el 19 de marzo, el día del Padre.

En 'Flores para Antonio', Alba Flores explora la vida y obra de su padre a través de materiales inéditos, como vídeos caseros, fotos, dibujos, imágenes de archivo y su propia música. La acompañan en este viaje su familia (incluidas su madre, Ana Villa, y sus tías, las célebres Lolita y Rosario Flores), y reconocidos artistas como Antonio Carmona, Ariel Rot, Joaquín Sabina o Silvia Pérez Cruz, entre otros.

Así es 'Flores para Antonio'

Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

El público aplaude el homenaje de Alba Flores en 'Flores para Antonio'

Lolita, Rosario y Alba Flores en 'Flores para Antonio'

Nada más estrenarse en Movistar Plus+ son muchos los espectadores que han utilizado las redes sociales para dar su veredicto a 'Flores para Antonio' y el resultado no ha podido ser mejor. Y es que son muchos los que están alabando el homenaje de Alba Flores a su padre.

La presentadora Ana Pastor ha sido una de las que no ha dudado en definir la película documental como una "belleza". "Qué manera de buscar en la memoria sin miedo. Cómo reconstruir desde el dolor", sentencia la presentadora de 'El objetivo'.

También la periodista Rosa María Artal ha destacado el gran homenaje que le ha hecho Alba a su padre. "Muy emotiva. Y qué espléndida y sensata ella", recalca la periodista.

"Acabo de ver Flores para Antonio y es absoluta maravilla. Como cuesta hablar cuando alguien se va, pero lo necesario que es para así dejarlo ir y seguir adelante. Enhorabuena Alba", comparte por su parte Jordi Cruz, el ex presentador de 'Art Attack'.

“Flores para Antonio”



Qué belleza. Qué manera de buscar en la memoria sin miedo. Cómo reconstruir desde el dolor. @AlbaGlezVilla 💚 pic.twitter.com/bSEKEPZPRe — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) March 21, 2026

Qué gran homenaje a su padre el de Alba Flores en... "Flores para Antonio". Muy emotivo. Y qué espléndida y sensata ella. Tenía ocho años cuando murió su padre. Y ha reconstruido su vida en el documental buscando respuestas. https://t.co/A3Js3ip3wv — Rosa María Artal (@rosamariaartal) March 21, 2026

Acabo de ver Flores para Antonio y es absulota maravilla. Como cuesta hablar cuando alguien se va, pero lo necesario que es para asi dejarlo ir y seguir adelante.

Enhorabuena Alba ❤️ pic.twitter.com/NhiVJCk1qi — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) March 21, 2026

Tenía ganas de verlo y esperaba buena emoción. Confirmado, me ha gustado. Gran trabajo, Alba. #FloresparaAntonio pic.twitter.com/Mm1GzbdJOj — Luis💢despachopop (@despachopop) March 20, 2026

Acabo de ver #FloresParaAntonio en Movistar y me encantaría ver a su hija grabar un disco porque tiene una fuerza que atraviesa la pantalla. Felicidades Alba por hacerlo tan bonito. — María PG (@genoveses73) March 20, 2026

#floresparaAntonio Alba me has hecho llorar.

Verte cantar siendo niña con tu Padre. — Alfonso (@delgadosanc) March 19, 2026

#FloresParaAntonio es pura catarsis emocional. Los Flores son la mejor familia de este país ❤️ https://t.co/6KobjFngHY — Tania (@TaniaPenasalv) March 19, 2026

Flores para Antonio es una de las cartas visuales de amor, verdad y sanación más hermosas que he visto. — María Amores (@MariaamoresM) March 21, 2026

#FloresParaAntonio ha sido una película para mí llena de emociones, que grandeza y que querido era Antonio Flores. Y que mala es la depresión. Me ha emocionado toda la película entera. Preciosa, llena de belleza, cariño hacía Antonio. Que gran familia son los flores. 🩷🩷🩷 pic.twitter.com/klggOuyWYG — 🔅𝕄𝕚 ℝ𝕠𝕔𝕜 ℙ𝕖𝕣𝕕𝕚𝕕𝕠🔅 (@Rockdriguez36) March 21, 2026

Flores para Alba.

Ella es la directora, productora y verdadera protagonista del documental.

Habla sobre el trauma, el dolor, que te puede dejar sin voz, no para hablar, pero si para cantarle a la vida.

Se vislumbra la culpa en la familia, ninguna pudo atar a Antonio a la vida. pic.twitter.com/2xCo5ZK6hK — Antonio Cidoncha (@AG_Cidoncha) March 21, 2026

“Flores para Antonio” (2026) Un precioso documental de extrema sensibilidad. La de una hija que quiere entender, comprender y seguir queriendo. Alba coloca la cámara siempre muy cerca para que veamos y sintamos con ella el recuerdo de un artista muy dotado y un hombre doliente.

8 pic.twitter.com/XUgH0v0ESM — David Álvarez (@DAlvarez1976) March 20, 2026

@movistar_es lo ha vuelto a hacer. Flores para Antonio es una joya. No os la perdáis! — Pablo Bara (@pablobara9) March 20, 2026

Alba Flores buscando respuestas y conocer mejor a su padre. Ese es el punto de partida de «Flores para Antonio» y luego da paso a un maravilloso y emocionante documental sobre el artista. Todo contado con rigor y respeto hacia Antonio y su familia. Excelente. — 𝙊𝙨𝙘𝙖𝙧 (@oscaraleg) March 20, 2026

.@AlbaGlezVilla acabo de ver "flores para Antonio" no tengo ganas de dormir, solo la quiero ver otra vez.

Gracias 🫂. — Shanti (@Santisbd) March 20, 2026

Acabo de ver Flores para Antonio y estoy llorando. Sí, me emociona — COPITO/CAZA🐇😂🏳️‍🌈🏳️‍🌈🇪🇸🇵🇸❄⚡🏩 (@neguillan) March 19, 2026

53. Flores para Antonio (2025)



—La mirada de Alba hacía que uno sintiese que ocupaba un pequeño rincón dentro de la historia.

—Bonita, cruda, íntima, real, triste, nostálgica.

—Trayecto de vida y música a través de una cápsula del tiempo.

—Acabé con un nudo en la garganta.



9/10 pic.twitter.com/0JByKKwEVY — 𝐀𝐍𝐆𝐆𝐈𝐄 𝐁𝐈𝐑𝐃. 🐥 (@AnggieBird0) March 19, 2026

Hoy tocó un documental que tenía muchas ganas de ver. Flores para Antonio. Homenaje tremendo de su hija, que te permite conocer muchísimas cosas de la vida de Antonio. Triste a la vez que bonito. Una pena... pic.twitter.com/LP9WYmgA6B — Opinando - Alan Parker (@TheNewAlanP) March 19, 2026

Película 10, la de 🎬Flores para Antonio.

Gracias a Alba Flores y a toda la familia por éste vaciarse y por compartirlo con todas y todos.

Para volverla a ver, un gustazo 💗 pic.twitter.com/9XzqLct9SB — Ansi CC🔻❤💛💜 (@AnsiCC) March 19, 2026

He visto el documental “flores para Antonio” y me parece una maravilla. Lo recomiendo fuertemente — Silvia 🎬 🏇🏻 (@Silvita40) March 19, 2026

He visto Flores para Antonio y he llorado como una bendita. Que buena y que sofocón — Miss Atomic Bomb (@AidaMG15) March 19, 2026

He visto #floresparaantonio sin voz. Y sigue siendo una maravilla, cuenta una historia solo con imágenes, música y sonidos, transmitiendo emociones e información de forma visual y universal. — Tito Luis (@titoluisonuba) March 22, 2026

Visto #FloresParaAntonio tú padre musicalmente quiso continuar lo que hizo Camarón, la mezcla, cultura. Pese a los años que han pasado recuerdo todo cuando lo escuche en la radio. A mi me importa una m... la ideología tuya o de otros, solo veo su trabajo. Abrazote @AlbaGlezVilla https://t.co/v3Dc7Q6rHL — Curtis Rodna (@Curtinaitis) March 19, 2026