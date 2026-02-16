El goteo de confirmaciones de concursantes de 'Supervivientes 2026' no cesa en Telecinco. Tras oficializar a Gabriela Guillén, Alberto Ávila y Claudia Chacón, la cadena ha anunciado el fichaje de la cineasta y actriz Alex de la Croix a través del programa 'Vamos a ver' de Patricia Pardo.

Modelo, gestora cultural y activista LGBT, entre otras muchas cosas, se suma a la lista de robinsones que han dicho 'sí' a vivir el desafío más grande de sus vidas a partir del próximo 5 de marzo, la fecha escogida por Mediaset para estrenar su reality por antonomasia según avanzó Poco Pasa TV.

La gaditana, de 32 años de edad, se catapultó a la fama definitivamente tras formar parte del reparto principal de 'La que se avecina'. Se incorporó a la popular comedia de los hermanos Caballero a partir de la decimotercera temporada interpretando el personaje de Karma, una instagramer que comparte piso con Giorgi y Andy en el famoso edificio de la serie de Telecinco.

Además de 'LQSA', Alex de la Croix también ha hecho algún que otro papel en la gran pantalla como 'Te estoy amando locamente', una película dramática LGTB del año 2023 que estuvo dirigida por Alejandro Marín, o 'Domingo de Gramos' (2025) y 'Privilegiada' (2021), cintas en las que fue directora y guionista.

Según confiesa, no tiene miedos, aunque admite que odia el frío y madrugar. Dos hándicaps que van a marcar (y mucho) tanto su convivencia como la supervivencia en 'Supervivientes 2026'. "Yo soy una persona que no tiene muchos miedos aparentemente, pero me quiero poner a prueba al máximo. Así que nos vemos en Honduras'', ha dicho en su vídeo de confirmación.

Lo cierto es que Alex de la Croix tiene cierta experiencia en esto de la supervivencia y los retos extremos. Hay que recordar que en el 2024 participó en 'Pekín Express', en su edición para HBO Max, junto con su amigo Guillermo Camas.