'Sueños de Libertad', avance semanal del 9 al 13 de febrero: el adiós de María y otras dos marchas inesperadas

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Por si fuera poco, este jueves, la serie anotaba máximo histórico con un fabuloso 15,8% de share y una media de más de 1,5 millones de espectadores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel insistía en llevar a Juanito al hospital en Madrid pero tanto Luz como Miguel le decían que no es viable trasladarle ante la gravedad del estado del pequeño. Tras ello, Miguel proponía someter al bebé a un tratamiento drástico para tratar de mejorar su situación pero Luz no terminaba de confiar en que sea positivo someter al pequeño a algo tan extremo pues teme que al final sea peor el remedio.

María le comunicaba a Andrés que ya ha iniciado los trámites para conseguir la nulidad matrimonial. Y aunque él le pedía que se mantenga con discreción, la mujer sigue utilizando su maldad para manipular a Julia de nuevo. Y Damián les comunicaba a Marta y Andrés que Tasio va a ser su socio en La Industrial provocando su malestar por haberles negado su ayuda y hacerlo ahora con su hermanastro.

Por su lado, Carmen y Claudia se mostraban inquietas por la actitud tan distante de Valentina hacia ellas al mostrarse completamente esquiva e irritable y llegan a la conclusión de que a su compañera le sucede algo.

Mientras Nieves compartía con Pablo su preocupación por Miguel por el rechazo de Marisol, Mabel recibía una llamada de su novio dejándola completamente desolada. Y Pablo terminaba lanzando una severa amenaza a Marisol para que la joven le deje en paz para siempre.

Finalmente, María tomaba una decisión crucial sobre su futuro que puede suponer un antes y un después en la vida de los De La Reina, sobre todo en la de Andrés y anunciaba su decisión de marcharse para siempre. Y Begoña desesperada por la situación de su hijo tomaba una decisión por miedo y responsabilidad.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 9 al viernes 13 de febrero:

Capítulo 494 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 9 de febrero

Gabriel, Luz y Begoña en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se sale con la suya y consigue que bauticen a Juanito por lo que le pueda pasar al bebé y la enfermera tiene muy claro que quiere que los padrinos de su hijo sean Julia y Andrés. Tras la ceremonia íntima, Luz les informa a Gabriel y Begoña del delicado estado de su hijo y del tratamiento que podría salvar al pequeño pero que conlleva muchos riesgos y ambos deciden seguir adelante a pesar de todo.

En casa de los Salazar, Miguel se muestra completamente desolado tras el rechazo de Marisol preocupando a su madre y Pablo le tranquiliza asegurando que la joven se ha marchado de Toledo. Mientras, Mabel se reconcilia con Nieves y le confiesa el desengaño amoroso que se ha llevado con Oriol.

Por otro lado, María informa a Damián y Marta de su decisión de dejar la casa y no duda en mostrarse muy dura con el que hasta ahora ha sido su suegro y le deja claro que no piensa ceder las acciones de Julia por ahora. Después, María también le comunica a Manuela su marcha definitiva y hace lo propio con Digna. Después, se desprende de parte de su ropa y Paula se queda maravillada con ella.

Tasio le propone a Damián contratar a Marisol como nueva secretaria de la Industrial y él accede sin saber que se trata de la amante de Pablo Salazar. Por su parte, Valentina decide seguir el consejo de Cloe y se pone en contacto con su madre para tranquilizarla aunque la llamada consigue desestabilizarle aún más. Y en la cantina, Claudia se lleva un varapalo al descubrir que la cena a la que le había invitado Salva no es a solas.

Finalmente, María no duda en engañar a Andrés sobre el lugar al que se va a marchar tras dejar Toledo y le confiesa que se marcha a Málaga. Sin embargo, la mujer está valorando irse a París. Por su parte, Begoña y Gabriel no se ponen de acuerdo con el tratamiento a seguir para salvar a Juan y Miguel irrumpe y propone llevar a cabo otro tratamiento menos invasivo y arriesgado para el pequeño.

Capítulo 495 de 'Sueños de Libertad' - Martes 10 de febrero

María y Begoña en 'Sueños de libertad'

Tras revisar al pequeño Juan, Miguel anuncia a Begoña y Gabriel que la fiebre del bebé está remitiendo y la inflamación de la fontanela también y que está empezando a mostrar mejoría con el nuevo tratamiento calmando a sus padres y a toda la familia. Pero pese a la mejora del bebé, Begoña y Gabriel terminan discutiendo porque él no soporta que Andrés sea el padrino de su hijo.

Valentina le pide perdón a Claudia por haberla dejado casi toda la noche fuera de la habitación. Mientras, Claudia le tiende la mano a su nueva compañera de cuarto para que cuente con ella si la necesita pero Valentina se niega a abrirse con su compañera. Después es Cloe quién anima a su amiga a que les confiese toda la verdad a sus compañeras.

En casa de los Salazar, Nieves le muestra a Miguel su orgullo por cómo ha ayudado a salvar a Juan y al ver también su artículo publicado en una revista. Paralelamente, Mabel le confiesa a su hermano su plan para marcharse a Barcelona a recuperar a su novio.

Luis sorprende a Luz con la muestra del perfume que ha creado en secreto utilizando recursos del laboratorio sin permiso y la doctora muestra entusiasmo por el resultado. Pero cuando Gabriel descubre los planes de Luis le reprende duramente por haber utilizado recursos de la fábrica sin su consentimiento y se opone a la producción del perfume.

María visita a Pablo Salazar para anunciarle su decisión de marcharse de Toledo y dejar su trabajo como traductora. Pero además le sorprende al proponerle que se haga cargo de las acciones de Julia en su ausencia. Algo que desconcierta al empresario que antes de aceptar decide hablar con Damián, que apoya que sea Salazar quién se haga cargo de esas acciones. Aunque a Digna no le hace demasiada gracia la decisión.

Mientras Begoña muestra su satisfacción al ver que Juan mejora, María no duda en enfrentarse con ella antes de marcharse definitivamente de la casa de los De La Reina y le deja claro que es una interesada y una mujer infiel. También decide plantarle cara a Gabriel y Andrés y deja una última amenaza dejando entrever que volverá antes o después.

Capítulo 496 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 11 de febrero

Luz y Luis en 'Sueños de libertad'

Gabriel trata de recuperar la confianza de Begoña pero ella le deja claro que jamás podrá perdonarle por todo el daño que le ha hecho. Además, la enfermera no duda en decirle a su marido que si no le denunció a la guardia civil por adulterio es por proteger a sus hijos.

Por otro lado, el abogado descubre que Damián ha lanzado un nuevo proyecto empresarial y no duda en encararse con su tío volviéndole a amenazar. Y en la Industrial, Carmen conoce a Marisol, la nueva secretaria que muestra su entusiasmo por sacar adelante todo el trabajo dejando a Tasio muy sorprendido. Después Tasio termina descubriendo algunos detalles personales de la nueva secretaria.

Nieves acude a ver a Begoña y a Juan y la enfermera le agradece a la mujer de Salazar lo mucho que su hijo ha ayudado a salvar la vida de su hijo recién nacido. Mientras, Manuela se abre con Eduardo al confesarle su miedo a los bebés tras ver que no quiere coger a Juanito.

En la fábrica, Gabriel y Salazar tienen un fuerte enfrentamiento después de que Mabel haya cometido un descuido con una clienta muy importante. Y cuando Pablo descubre que su hija se ha marchado de casa sin avisar su enfado crece aún más y Miguel guarda silencio sobre el paradero de su hermana. Aunque finalmente, Mabel regresa a casa destrozada tras ver que Oriol no quiere saber nada de ella.

Julia no entiende que María se haya marchado sin despedirse y trata de saber que ha pasado con su tía y Andrés trata de hacerle entender lo sucedido. Y Gabriel convoca una junta para destapar las irregularidades de Luis y propone endurecer los controles para que jamás vuelva a suceder. Tras la humillación, Luis decide marcharse para siempre de Perfumerías De La Reina. Y ante su ausencia en la junta, Gabriel muestra su enfado con Tasio y se enfrenta con Andrés.

Capítulo 497 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 12 de febrero

Andrés, Pablo Salazar y Gabriel

Julia muestra su satisfacción a Eduardo por haber sacado una gran nota en el trabajo de geografía con el que le ayudó y Begoña no duda en agradecerle al chófer el apoyo que le dio a la niña. Y tras la conversación, la enfermera y el chófer parecen acercar posturas.

Pablo Salazar aparta a Mabel de su trabajo en la fábrica tras el error que cometió con una clienta importante porque ya no confía en ella. Nieves trata de pedirle una nueva oportunidad para la joven consciente del mal momento que atraviesa pero después es la propia Mabel la que dice que no quiere seguir trabajando con su padre.

Después de descubrir que Tasio está asociado con Damián en su nuevo negocio, Gabriel no duda en cuestionar su lealtad y su puesto en Perfumerías De La Reina y aunque Tasio trata de aclararle que va a seguir con su compromiso en la fábrica, Gabriel decide despedirle. Pero Pablo Salazar no duda en interceder y frena el despido de Tasio defendiéndole. Por otro lado, Pablo vuelve a decirle a Marisol que se aleje de él y de su familia.

Tanto Digna como Andrés tratan de convencer a Luis para que no deje su puesto de perfumista pero él les confiesa que ha llegado a su límite y que no puede más aunque siente traicionarles. Después, Luis y Luz tienen un fuerte enfrentamiento porque no comparte su decisión. Y Miguel Salazar le anuncia a Begoña que el tratamiento de Juan ha sido un éxito y está a punto de acabar.

Valentina decide tener un detalle con Cloe para agradecerle todo lo que ha hecho por ella y la francesa invita a su amiga a un plan para celebrar su cumpleaños. Después cuando Marta le propone celebrar el día juntas, Cloe lo rechaza para poder llevar a cabo su plan con Valentina. Y finalmente, Damián le propone a Tasio que se instale en la casa grande con Carmen como unos De La Reina más.

Capítulo 498 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 13 de febrero

Pablo Salazar, Nieves y Damián

Gabriel no se da por vencido y sigue insistiendo con recuperar a Begoña pues cree que la mejora de Juan y la marcha de María pueden hacer que su mujer le perdone pero ella le deja claro que no tienen nada que retomar y que si sigue junto a él es para proteger a sus hijos.

Nieves descubre que Mabel ya no trabaja en la fábrica junto a Pablo y se muestra muy inquieta. Pero Mabel parece encontrar un nuevo trabajo después de haber ayudado a Salva con la cantina y de que el joven le proponga trabajar con él como camarera al ver su gran solvencia.

La propuesta de Damián a Tasio para que vaya a vivir con Carmen a la casa grande no termina de convencer a la dependienta pues teme lo que podría cambiar eso la relación con los De La Reina. Después, Damián pone al corriente de su propuesta a Andrés y Marta.

Cloe decide sincerarse por fin con Valentina y le confiesa quién es en realidad y lo que siente por las mujeres dejando muy sorprendida a su amiga y le pide que por favor no le cuente nada a nadie sobre su relación con Marta. Por otro lado, tras la ayuda de Eduardo, Manuela vence el miedo que tiene a los bebés desde que era pequeña y termina cogiendo a Juanito.

Los Salazar acuden a cenar a casa de los de La Reina y Damián no duda en aprovechar para tratar de abrirle los ojos a Pablo sobre la verdadera cara de Gabriel y todo lo que ha hecho para acabar con su familia y su legado. Por su parte, Digna trata de abrir los ojos a Luis para que hable con Luz y arreglen sus problemas tras su decisión de dejar Perfumerías De La Reina y ambos deciden darle un giro a su vida y marcharse a Barcelona.