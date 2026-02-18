Sonsoles Ónega señala las "líneas rojas" que se cruzaron en su etapa en Mediaset y lo que detonó su salida: "Me dejó pena y decepción"

Sonsoles Ónega se encuentra inmersa en la promoción de 'Llevará tu nombre', su nueva novela que llega casi tres años después de hacerse con el Premio Planeta con 'Las hijas de la criada'. Y durante una reciente entrevista, además de pronunciarse sobre cómo manejó las críticas tras hacerse recibir el galardón literario, la presentadora ha aprovechado para pronunciarse sobre las luces y sombras de su etapa en Mediaset.

"Las redes no me hacen daño, porque no son del todo malas conmigo, no tengo una legión de odiadores", ha comenzado explicando la escritora en su entrevista para ABC, donde ha reflexionado sobre cómo encajó algunas de las críticas a su novela en 2023. "Han sido las críticas con nombre, apellido y cabecera de periódico. Todos tenemos piel, tenemos padre y madre… El día que yo sea capaz de decir lo que han dicho de mí, me tendré que ir de este oficio", ha añadido.

Sonsoles Ónega se pronuncia sobre lo que vivió en 'Ya son las Ocho' en Telecinco: "Los personajes no querían venir por cómo se les atacaba"

Y además de pronunciarse sobre su etapa compitiendo con Ana Rosa Quintana poco después de su salida de Telecinco, Sonsoles Ónega ha reflexionado sobre el declive del mundo del corazón. "La crónica social ha cambiado radicalmente, en parte por las redes sociales, donde el famoso ya no necesita la intermediación del periodista y de la televisión para enseñarse. Y, en parte, por cómo se estaba tratando a los personajes", ha asegurado la periodista.

Así, no ha dudado en extrapolarlo a su experiencia personal en Mediaset lidiando con formatos de crónica social. "Cuando hacíamos el programa 'Ya son las ocho', en Telecinco, los personajes no querían venir por cómo se los atacaba y ridiculizaba. Se había llegado a unos niveles de hurgamiento terribles, se habían pasado muchas líneas rojas", ha lamentado la comunicadora de Antena 3, confesando su mal recuerdo de algunos de los temas tratados en el extinto magacín.

Sobre lo que también se ha pronunciado es sobre el detonante de su salida del grupo de Fuencarral, asegurando que "solo pidió una cosa" que jamás se le concedió, en concreto la adaptación audiovisual de su novela 'Después del amor', que jamás abandonó el cajón de proyectos pendientes de Mediaset. "Eso me dejó un poso de pena y decepción. Aquello se me quedó en la mochila. Cuando le dije a Paolo que me iba a Atresmedia, me dijo que se lo tenía que haber pedido a él directamente: pero el gallego no pide, emigra", ha explicado.

Sobre su repentina rivalidad con Ana Rosa Quintana en la franja de la tarde tras la buena relación que tuvieron durante su etapa en Mediaset, Sonsoles Ónega se ha mostrado clara. "No fui yo la que llegó a la tarde; fue ella la que vino después. Yo ya estaba. La tarde es muy exigente, muy perra y muy dura. Sufrí mucho", ha confesado, desvelando además que esa situación no se produce actualmente cuando compite con 'El tiempo justo'.

"Es mi hermano; nuestros padres eran amigos y tenemos una relación de muchos años", ha asegurado sobre Joaquín Prat, explicando que "con Jorge Javier Vázquez tampoco existe esa rivalidad" y que a menudo se dan la enhorabuena sin tensiones por la competencia con 'El diario de Jorge'. "Con Ana Rosa, por lo que fuera, no existió eso", ha lamentado la periodista, asegurando que existían "elementos personales" entre ambas. "Me dijo que lo entendía perfectamente, pero luego parece que dejó de entenderlo", ha sentenciado.