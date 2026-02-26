La razón por la que 'Sin tetas no hay paraíso' no logró un acuerdo con Telecinco para volver hace tres años

Nos encontramos en una época en la que los remake, revivals y reencuentros de series están a la orden del día. Y una serie que estuvo a punto de volver a nuestras vidas hace tres años fue 'Sin tetas no hay paraíso', tal y como la actriz Xenia Tostado ha revelado en un encuentro con la prensa, entre la que estaba El Televisero, con motivo de su incorporación a 'Sueños de libertad'.

Y es que Xenia Tostado forma parte de los diez nuevos fichajes que se han sumado a 'Sueños de libertad' en su tercera temporada para dar vida a Beatriz, la primera mujer de Gabriel (Oriol Tarrasón) y que regresa a su vida a raíz de la lectura del testamento de su madre Delia.

Xenia Tostado regresa a la televisión de la mano de 'Sueños de libertad' tras varios años sin ningún proyecto. La actriz vuelve a coincidir en la ficción con otro compañero que formó parte del reparto de 'Sin tetas no hay paraíso' como es Fernando Andina.

Al ser preguntada por una posible vuelta de 'Sin tetas no hay paraíso', Xenia Tostado revelaba una información que hasta ahora se desconocía. Y es que ella misma intentó mover una posible vuelta de la mítica ficción de Telecinco como productora.

"Intenté producir la vuelta de Sin tetas no hay paraíso y estuvo a punto de cuajar. En el último momento cambió todo... estas cosas que pasan en las altas esferas de las cadenas, cambios...", empezaba confesando la actriz que dio vida a Vanessa, una de las grandes amigas de Cata (Amaia Salamanca).

"Hará unos tres años más o menos. Estaba más que la idea... estuvimos muy muy cerca de conseguirlo. Estábamos todas las chicas", revelaba Xenia sin querer entrar a confirmar si se contaba con Miguel Ángel Silvestre en este regreso de 'Sin tetas' más de quince años después dejando entrever que la idea finalmente no salió a la luz tras los cambios en la directiva de Mediaset tras la marcha de Paolo Vasile.

Elenco femenino de 'Sin tetas no hay paraíso'

Y sobre si estaría abierta a que el proyecto cuajara de nuevo, Xenia Tostado ha sido muy clara. "Como productora ya lo descarto porque me desgasté muchísimo... lo di todo. Hay veces que está bien cerrar las cosas... Si alguien quiere que vuelva Sin tetas no hay paraíso, que se lo curre", sentenciaba. "Sé que es una puerta que se puede volver a abrir y sería maravilloso. Todas estaríamos encantadísimas de volver, sería muy interesante saber qué ha pasado con estas mujeres. No entiendo cómo no ha pasado", añadía.

A este respecto, Xenia Tostado ha confesado que mantiene el contacto con las chicas con las que compartió tramas en 'Sin tetas no hay paraíso'. "Las chicas seguimos teniendo relación, somos muy amigas. Principalmente Amaia Salamanca, Thais Blume, Iris Lezcano y yo", revelaba.