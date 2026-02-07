'La Promesa', avance del capítulo del lunes 9 de febrero: El rastrero ultimátum de Leocadia hacia Manuel

En el capítulo de 'La Promesa' de este viernes hemos visto cómo Teresa le contaba a Vera toda la verdad sobre la marcha de Lope. Devastada, la doncella le escribía una carta de despedida: no quiere que él vuelva a contactarla.

Mientras, Manuel conectaba con la misteriosa mujer de la fiesta como hacía tiempo que no conectaba con nadie. Y Martina se marchaba apresuradamente del evento para reencontrarse con Adriano en palacio. Por su parte, Jacobo sorprendía a Martina entregándole los billetes del viaje a Nueva York para dentro de dos semanas.

Pía y Petra se resignaban y decidían no oponerse más a la relación de Samuel y María. El cura veía cómo la doncella y Carlo empiezan a gustarse, y por fin se daban un beso de verdad.

Por otro lado, Alonso pagaba parte de su deuda a Leocadia. La señora empieza a perder poder de influencia sobre el marqués. Y Manuel exigía a Leocadia que se vaya, pero la señora le daba la vuelta a la conversación: si se marcha, Ángela se irá con ella.

Avance del capítulo 771 de 'La Promesa' del lunes 9 de febrero

En el próximo capítulo de 'La Promesa', Adriano se abre con Martina y le reconoce que le ha hecho la persona más feliz del mundo. Pero ella se siente la peor persona porque Jacobo no se merece lo que le está haciendo y menos ahora que le ha hecho un regalo. Pero Adriano le recuerda que esto va de sentimientos.

Mientras, Carlo reconoce que le ha gustado mucho besarse con María Fernández y Petra le recomienda a Samuel que se resigne y aceptar la realidad y dejar marchar a la doncella y él asegura que hará todo lo posible por sacarse a María de su cabeza.

Antoñito no duda en decirle a Manuel que debería salir más de fiesta porque luego vuelve con ideas mucho más brillantes al hangar. Y Enora también le da la razón a su compañero.

Por otro lado, Teresa se siente responsable por haberle contado a Vera la verdad sobre Lope y se siente mal por haber destrozado su relación. Y Vera le confiesa a Pía que no quiere volver a saber nada del cocinero pero Pía le pide que actúe con calma.

Y Lorenzo no tolera que Curro haya dejado de ser lacayo y se pavonee ante la sociedad como si fuera un Luján de pleno derecho y mucho menos junto a Ángela. Paralelamente, Margarita le deja claro a Curro que le da igual que Lorenzo quiera acabar con ellos porque no le tiene miedo.

Por último, Manuel se encara con Leocadia dejándole claro que es una rastrera tanto en los negocios como en lo personal después de amenazar con llevarse a Ángela y ella le insta a demostrárselo por el bien de su familia y su "hermanito".