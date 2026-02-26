La nueva serie española de HBO Max: rodada en escenarios reales de Vizcaya y con tres protagonistas de 'Patria'

HBO Max ha anunciado este jueves la puesta en marcha de 'Infamia', su nueva serie española basada en el éxito literario homónimo de Ledicia Costas, protagonizada por Susana Abaitua.

Esta nueva ficción de seis capítulos de cincuenta minutos ha comenzado su rodaje en el País Vasco y Madrid con Agustina Macri ('Miss Carbón', 'Soledad') y Beatriz Sanchís ('Nacho', 'Aquel') como directoras y con Evafilms al cargo de la producción y con guion de Manuel Gancedo y Eduardo Torallas.

La actriz nominada al Goya Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla',' 'Patria') encabeza el reparto de 'Infamia' junto a Jorge Bosch ('Todos mienten', 'Citas'), Jon Olivares ('Patria', 'Los pacientes del doctor García'), Ane Gabarain ('20.000 especies de abejas', 'Patria'), Iñigo Gastesi ('Singular', 'La infiltrada'), Iñigo Azpitarte ('Karmele', 'La infiltrada'), Eva Llorach ('Los pacientes del doctor García', 'Quien te cantará'), Asier Oruesagasti ('Los últimos románticos', 'Hay algo en el bosque'), el nominado al Goya Kandido Uranga ('Maspalomas', 'El Internado: Las Cumbres'), y la colaboración especial de Luis Gnecco ('La máquina', 'Neruda').

Por si fuera poco, 'Infamia' cuenta con un destacado equipo creativo, entre los que se encuentran, a cargo de la banda sonora, el músico Aitor Etxebarria ('Furia', 'El cuerpo en llamas') y del montaje Vicky Lammers ('Ciudad sin sueño', 'La infiltrada'), también nominada al Goya este año en su categoría.

El rodaje, que también cuenta con la participación de EiTB, dividirá sus grabaciones entre Madrid y los imponentes paisajes naturales de Vizcaya. La serie desplegará su universo visual en enclaves icónicos como el Parque Natural de Gorbeia, el macizo de Itxina, el Parque Natural de Urkiola, la comarca de Enkarterri, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el espectacular Flysch de Barrika, así como en las localidades de Orozko, Areatza y Trucios-Turtzioz.

Estos escenarios darán vida a Ura, el pueblo ficticio donde transcurre la trama. Un lugar profundamente ligado a la tierra que no solo enmarca la historia, sino que se convierte en un personaje fundamental del relato.

Sinopsis de 'Infamia'

Emma Cruz (Susana Abaitua) es una tenaz abogada en plena crisis existencial que se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas hace veinte años.

Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su propio trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, una pérdida de la que siempre se ha sentido culpable.

En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, ocultos bajo la asfixiante y claustrofóbica fachada del pueblo, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas. Su incansable búsqueda la situará en la diana de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz.