La 1 de RTVE estrena una película ganadora de 5 Premios Goya y basada en hechos reales este fin de semana

Eduard Fernández es sin duda el protagonista de este fin de semana en La 1. Y es que TVE estrena este sábado 'El 47', la película basada en hechos reales sobre el hombre que luchó porque una línea de autobús llegara a su barrio en Barcelona. Y el domingo llegará el turno de la miniserie 'Anatomía de un instante', que verá la luz en abierto tras su estreno en Movistar Plus+ en la víspera del 45 aniversario del 23-F.

Con ello, TVE redobla su apuesta este fin de semana por dos grandes estrenos de ficción con Eduard Fernández como protagonista. Por eso, el actor visitó este viernes 'Directo al grano' para promocionar ambos lanzamientos y aprovechar para lanzar un mensaje a todos los jóvenes y personas que dicen añorar el franquismo.

El estreno de 'El 47' se produce a una semana de la gala de los premios Goya. Y es que la cinta dirigida por Marcel Barrena fue una de las más premiadas de los últimos años con hasta cinco galardones tras alzarse con los premios a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto para Salva Reina, Mejor Actriz de Reparto para Clara Segura así como los de Mejor dirección de producción y Mejores efectos especiales.

'El 47' se enfrentará por tanto en el prime time del sábado a una nueva entrega de 'Atrapa un millón' en Antena 3, a la película 'El justiciero' en 'El Blockbuster' de Cuatro, a una nueva entrega de 'Got Talent' en Telecinco y a 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

'El 47' es un drama dirigido por Marcel Barrena ('Mediterráneo') basado en hechos reales y protagonizado por Eduard Fernández, Clara Segura, Salva Reina, Zoe Bonafonte, Carlos Cuevas, Vicente Romero, Betsy Túrnez, Óscar de la Fuente, David Verdaguer o Pep Ferrer, entre otros.

Sinopsis de 'El 47'

"El 47" cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñó del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir: los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró.

Un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio, de que las personas se enorgullecen de sus raíces, de una lucha del vecindario, de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona moderna de los años 70.