Jesús Bonilla (70), Santi en 'Los Serrano', confiesa todo el dinero que ganó en la serie tras estafarle 400.000 euros

Este miércoles, 'El tiempo justo' cebaba que iban a hablar de un actor que ha sido víctima de una estafa por la que ha perdido 400.000 euros. Tras dar varias pistas como que protagonizó una famosa serie de Telecinco y películas con Antonio Resines o Penélope Cruz, el programa de Joaquín Prat revelaba que se trataba de Jesús Bonilla.

Tras ello era Álex Álvarez, redactor de 'El tiempo justo' el que explicaba como Jesús Bonilla fue uno de los grandes perjudicados por la quiebra del banco americano Leman Brothers por el que perdió 400.000 euros, y cómo lleva diez años apartado de la vida pública sin querer saber nada del mundo del cine y la televisión.

Justo después, 'El tiempo justo' emitía la entrevista exclusiva que le habían hecho al actor. "¿Es cierto como se ha publicado que estás arruinado?", le preguntaba el redactor. "No, para nada. Yo fui previsor cuando trabajaba, no como otra gente que lo destroza todo", le aclaraba Jesús Bonilla al reportero. "Perdí todo, lo pasé muy mal, pero tuve buenos abogados, y al final recuperé el dinero aunque tardé diez años", seguía diciendo sobre el dinero que perdió.

Al ser preguntado por el redactor sobre de qué vive ahora, Jesús Bonilla era claro. "Aparte de la pensión, tengo otras cosas, vivo lo suficientemente bien como para no tenerme que quejar de nada porque me lo he ganado", confesaba el actor. Y a los rumores de que no está bien de salud ha respondido asegurando que "tomé una medicación porque coincidió con otras cosas de mi vida y se acabó la medicación". "Tomo medicación para otras cosas que tengo como la tensión, la hipertensión y ese tipo de cosas que son normales", añadía.

Álex Álvarez, el redactor de 'El tiempo justo' que ha podido entrevistarle explicaba a Joaquín Prat y los colaboradores que si hay algo que Jesús Bonilla le quiso dejar claro en su llamada es que quiere estar en el anonimato y que no quiere volver a la vida pública. "Decidí cortar y terminar ya para siempre. Estoy divinamente retirado y felizmente retirado", aseveraba.

Jesús Bonilla confirma lo que ganó en 'Los Serrano' y por qué no quiere volver a trabajar

"No quiero saber nada ya. He cumplido la misión de trabajar y de entregarme a los papeles porque yo me dejo la piel trabajando. Ya está misión cumplida y se acabó. Me acaban de llamar para un premio y que no recibo premios. Hicimos 'El chiringuito de Pepe' y ahí fue cuando terminé", sentenciaba Jesús Bonilla.

Asimismo, el redactor de 'El tiempo justo' aprovechaba para saber si había ganado mucho dinero con su papel de Santiago en 'Los Serrano'. "Más de lo que hubiera imaginado jamás en mi vida ni trabajando en cualquier otra profesión. Me he gastado muchísimo, no me he privado de nada. Yo he tenido todos los coches estrenados, todas las casas, y todo ha sido a lo bestia", confesaba sin pudor el actor.

"Hay gente que lo necesita, yo no lo necesito. Por ejemplo Resines es que le gusta, le encanta, no puede parar porque le encanta. Es como una droga", concluía Jesús Bonilla comparándose con Antonio Resines que en los últimos años no ha parado de trabajar.