Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Cristina, Carlos, Anita, Manuel, Canales, Sandra o Juanpi?

Tras la expulsión de Raquel Salazar, la sexta gala de 'GH DÚO' ha celebrado una nueva ronda de nominaciones. Y en esta ocasión, de manera individual, pues el concurso ha entrado en una nueva fase y se han disuelto los dúos y tríos.

El reparto de puntos se ha saldado con Cristina Piaget, Carlos Lozano, Antonio Canales, Anita Williams, Manuel González, Juanpi Vega y Sandra Barrios como expuestos definitivos al dictamen del público. En definitiva, todos menos Gloria, que ha usado el poder de la salvación.

Así se han desarrollado las nominaciones:

Carlos Lozano ha nominado con un punto a Manuel, con dos a Anita y con tres a Gloria

Antonio Canales ha nominado con un punto a Sandra, con dos a Juanpi y con tres a Carlos

Anita Williams ha nominado con un punto a Sandra, con dos puntos a Manuel y con tres a Carlos

Juanpi ha nominado con un punto a Anita, con dos a Gloria y con tres a Carlos

Manuel ha nominado con un punto a Sandra, con dos a Anita y con tres a Carlos

Sandra ha nominado con un punto a Anita, con dos a Manuel y con tres a Carlos

Cristina Piaget ha nominado con un punto a Anita, con dos a Manuel y con tres a Gloria

Gloria ha nominado con un punto a Juanpi, con dos puntos a Anita y con tres a Carlos

