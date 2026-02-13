El Benidorm Fest no saca partido al fútbol en TVE tras una fuga de audiencia, y el liderazgo se lo reparten la nueva serie de Antena 3 y 'GH DÚO'

El Benidorm Fest 2026 confirma su limitada acogida con los resultados de audiencia que cosechó la segunda semifinal en La 1 de RTVE. Prácticamente calcó los datos de la primera gala de eliminatoria, que recordemos que fue la menos vista y competitiva de la historia del certamen.

Por tanto, la emisión previa a la gran final del sábado no pudo sacar partido del Atlético de Madrid-Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey, que marcó un espectacular 26,7% de cuota de pantalla y congregó a 3,7 millones de espectadores, siendo lo más visto en televisión este jueves.

Se pretendía que el evento deportivo impulsara las audiencias de la segunda gala del Benidorm Fest 2026, pero no siempre tener un buen telonero provoca el efecto arrastre deseado. Y anoche se constató: La 1 de RTVE experimentó una fuga de espectadores tras finalizar el fútbol que impidió que el concurso musical mejorara sus registros.

Así, la 2ª semifinal obtuvo un 11,1% de share (misma cifra que el martes) y concitó a 857.000 seguidores de media (7.000 más que en la entrega anterior). Como ya sucedió con la 1ª semi, se convirtió en la gala menos vista entre las segundas semifinales de la historia del formato. Respecto a la edición 2025, pierde exactamente seis décimas de cuota y 173.000 fieles (11,7% y 1.030.000).

Además de situarse bastante por debajo de la media diaria de la cadena (15,7%), la 2ª semifinal del Benidorm Fest 2026 no lideró en ningún momento de su franja de emisión. En estricta coincidencia con el estreno en abierto de 'Perdiendo el juicio' en Antena 3 (de 23:19 a 00:16 horas) promedió un 10,8% y 955.000 frente al 12% (1.066.000) de la serie protagonizada por Elena Rivera. Mismo 10,8% registró también en esa banda horaria la sexta gala de 'GH DÚO', que firmó un destacado 13,1% en lo que respecta al tramo principal en su totalidad.

Y en la franja completa del Benidorm Fest, de 23:04 a 01:09 horas, el certamen de La 1 de TVE fue segunda opción por detrás de 'GH DÚO' (11,5% y 886.000) con ese 11,1% de share medio y esos 857.000 televidentes congregados. El margen, eso sí, fue muy estrecho. La gala destacó con un 14,4% en niños, un 21,7% entre el público de 13 a 24 años y con un 23,7% en la franja de 25 a 44 años.

Si bien, la 2ª semifinal del Benidorm Fest 2026 completó su cartel de finalistas tras la clasificación de Miranda!&bailamamá, Dani J, MAYO, Rosalinda Galán, The Quinquis y ASHA, que se suman a Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León ft. Julia Medina. Entre esta lista se encuentra el ganador de la gran final fijada para el próximo sábado 14 de febrero.