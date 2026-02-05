Desvelados los 4 invitados de 'Pasapalabra' que participan hoy en la entrega del bote a Rosa o Manu

Este jueves 5 de febrero es uno de esos días que está tachado en rojo en el calendario y que pasará a los anales de la historia de la televisión. Y es que en la entrega de 'Pasapalabra' que emitirá Antena 3 esta noche a las 23:15 horas se entregará el bote más alto de la historia del concurso. Manu Pascual o Rosa Rodríguez: uno de ellos batirá el récord de Rafa Castaño.

Después de la despedida en el programa anterior de Elena Furiase y Marwán en en el equipo naranja y de Javier Veiga y Candela González en el equipo azul, cuatro nuevos invitados se incorporarán a los dos equipos para ayudar a Manu Pascual y Rosa Rodríguez a sumar los máximos segundos posibles.

Y es que sin duda será crucial su ayuda para tratar de llegar al Rosco con el máximo número de segundos posibles. Algo que sin duda ayudará al ganador del Rosco a llevarse el bote de 2.716.000 euros.

Los cuatro invitados que participarán en esta entrega tan especial de 'Pasapalabra' serán la cantante Merche, los actores Pablo Rivero y Mariam Hernández y el comunicador Fernando Ramos.

Merche

Una de las cuatro invitadas de 'Pasapalabra' este jueves será la cantante Merche. La artista regresa al concurso en un momento clave para ella pues acaba de lanzar su nuevo sencillo 'Labios de rojo'. La gaditana es un rostro muy reconocido pues a lo largo de su carrera ha participado en numerosos espacios de televisión desde que saltó a la fama al intentar representar a España en Eurovisión en 2001. Desde entonces ha sido jurado en programas como 'A tu vera' y 'Tú sí que vales' y ha sido concursante de 'Tu cara me suena'.

Pablo Rivero

Otro de los invitados que vuelve al plató de 'Pasapalabra' es Pablo Rivero. El actor es conocido por haber dado vida a Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'. Pero recientemente le hemos podido ver en otras series como 'El Pueblo' y 'La que se avecina'. Ahora está de promoción de 'El Canguro', la última novela que publicó el pasado mes de enero.

Mariam Hernández

Otra actriz que participará en esta entrega histórica de 'Pasapalabra' será Mariam Hernández. La canaria está actualmente de promoción por su papel como protagonista en 'Padre no hay más que uno, la serie', que ya se puede ver en Atresplayer y llega de forma completa este viernes a Prime Video. También recientemente la hemos podido ver en la cuarta temporada de 'La Caza. Irati' en Movistar Plus+ y que se puede ver también en RTVE Play.

Fernando Ramos

Completa el cuarteto de invitados el comunicador Fernando Ramos. Le conocimos como colaborador en formatos como 'Crónicas marcianas' y 'A tu lado'. En los últimos años ha formado parte del equipo de 'Estudio Estadio'.