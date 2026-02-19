Adela González, obligada a parar 'Mañaneros 360' por lo que se ha colado en directo: "Lo vamos a dejar ahí"

'Mañaneros 360' se enfocaba este jueves en el brutal crimen que ha sacudido a la localidad de Xilxes en Castellón, que ha acabado con una mujer asesinada junto a su hija. Así, Adela González conectaba con Vicente, hermano de la víctima para realizar una complicada entrevista sin saber que un extraño sonido cortaría de lleno la conversación creando un momento de tensión del que se ha visto obligada a salir con cierta dificultad.

Nada más conectar, después de que la periodista le trasladase un abrazo en nombre del espacio de TVE, el hermano de la mujer asesinada no ha tardado en señalar a la ex pareja de la victima como el principal sospechoso. "No se le veía afectado. Me dijo que había saltado una alarma y que, como no le abrieron, pegó una patada a la puerta y se metió para adentro", ha asegurado Vicente, que se encontró con el presunto asesino momentos después del crimen.

Adela González, mortificada en directo por el sonido que se cuela durante una delicada entrevista en 'Mañaneros 360': "No sé que ha sido eso"

Cabe destacar que la Guardia Civil de Castellón ha detenido al padre y expareja de las dos víctimas después de comprobar que su coartada podría ser falsa. Sin embargo, mientras Vicente continuaba detallando su encuentro con la ex pareja de su hermana, un estruendo paralizó la entrevista dejando a la presentadora y al entrevistado sin saber cómo continuar. "No sé qué ha sido ese sonido, lo vamos a dejar ahí", señalaba Adela González a modo de disculpas, para continuar después con esta entrevista.

Pero qué es este sonido que se acaba de colar en Mañaneros, por favor pic.twitter.com/Mck81MoLSo — David (@davidg95_) February 19, 2026

Y es que mientras Vicente explicaba cómo descubrieron el cuerpo sin vida de su hermana y su sobrina, un sonido de un coche derrapando seguido de un fuerte impacto con cristales rotos inundó el audio de la entrevista, creando una incómoda estampa que 'Mañaneros 360' aclararía más tarde.

Al parecer, el grave error del espacio de TVE se debe a que un clip correspondiente a una noticia sobre un robo con alunizaje que iban a tratar más adelante en la emisión se había adelantado, introduciéndose en el momento más inoportuno de la mañana, pues sin duda Adela González estaba abordando una de las entrevistas más complicadas de la jornada por los detalles que el hermano de la víctima estaba compartiendo sobre el reciente crimen.