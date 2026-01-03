'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 4 de enero: La vida de Ferit, amenazada y la enfermedad de Seyran

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 28 de diciembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Ferit y su familia encontraban un vídeo que se ha hecho público de Asuman teniendo relaciones con su profesor del gimnasio. Ella estaba muy avergonzada y dolida, pero no servía de nada, ya que la echaban de la mansión por haber dañado el apellido Korhan.

Ferit y Abidin descubrían que Akin sacó a su padre de un psiquiátrico, pero les advertían de que es un hombre muy peligroso debido a su inestabilidad mental.

Seyran se enteraba de que está muy enferma. Los médicos aseguraban que debe someterse a un tratamiento porque le quedan entre 36 y 48 meses de vida, pero ella quería ser madre y el tratamiento era incompatible con quedarse embarazada.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo tercer episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 69 (2x33) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Saffet y Tarik están aliados con el padre de Akin. Además, nadie de la familia Korhan sabe que este último es el nuevo chófer que han contratado.

Saffet se reúne con Ferit y le suplica ver a Suna. Seyran oculta su enfermedad y acude sola al hospital para continuar con el seguimiento médico.

Gülgün se ve obligada a entregar a la tía Hattuc, ya que la tienen amenazada con la vida de Ferit.

Tarik sigue obsesionado con Seyran y va tras ella acompañado de sus hombres.