Telecinco compra un novedoso reality británico que evoca a 'El juego de tu vida' con características de 'La Isla de las Tentaciones'

Telecinco ha adquirido un nuevo formato con el que busca afianzarse en su género por antonomasia, la telerrealidad, y replicar el éxito de productos como 'La Isla de las Tentaciones' -un fenómeno televisivo y social sinigual- o 'Casados a primera vista', el nuevo reality de la noche de los lunes que, por ahora, puede presumir de una buena acogida.

Se llama 'The Honesty Box' en su versión en Reino Unido y es un reality-dating show en el que una sofisticada y contrastada tecnología detecta si sus participantes dicen la verdad o mienten. Salvando las distancias, evoca a 'El juego de tu vida', aquel concurso presentado por Emma García que consistía en que los concursantes debían responder a 21 preguntas sobre su vida privada, utilizando un polígrafo para determinar su sinceridad.

En la adaptación española de este formato, que por ahora no tiene título definitivo, los protagonistas serán un grupo de solteros y solteras con un denominador común: son jóvenes, atractivos y desean encontrar el amor. Para ello se pondrán en manos de expertos que tratarán de buscar la pareja idónea para cada uno de ellos en base a sus personalidades y sus expectativas.

¿Es posible la sinceridad total cuando una pareja está empezando a conocerse? ¿En qué medida se suavizan impresiones para agradar a otra persona o quedar bien? ¿Cómo serían los inicios de una relación si se tuviera la certeza de que lo que dice la pareja es verdad… o mentira? Estos son los interrogantes que plantea 'The Honesty Box'.

Una experiencia en la que jugará un papel fundamental esa avanzada tecnología (usada por servicios militares y de seguridad nacional, entre otros sectores) que determinará, con un alto grado de fiabilidad, si las respuestas que ofrecen los protagonistas a preguntas clave sobre sus respectivas parejas son verídicas o no. Así, se pondrá a prueba la franqueza de sus contestaciones a cuestiones sobre su recién iniciadas relaciones, su pasado romántico y su forma de entender el amor.

El programa, en fase de producción con un casting para encontrar a sus protagonistas que ya ha comenzado, se desarrollará en un entorno idílico en el que los solteros conocerán a sus respectivas parejas e iniciarán todos juntos una convivencia en una exótica villa. Así, esta característica aguarda muchas similitudes con 'La Isla de las Tentaciones'.

Por último, Mediaset España producirá 'The Honesty Box', formato que es original de Mettlemouse y Motion Entertainment, en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios.

