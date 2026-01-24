Preguntan a Miguel Rellán (83), actor, por los jóvenes que alaban el franquismo y deja una sentencia sin precedentes

Según las encuestas, cada vez son más los jóvenes que se reconocen abiertamente de Vox y defienden la dictadura franquista. Una época negra que ellos no vivieron pero que otros muchos sí, como es el caso del actor Miguel Rellán, quien no entiende cómo las nuevas generaciones añoran una época que, por suerte para ellos, no les tocó vivir.

En una entrevista en La Vanguardia, el veterano actor, de 83 años, se sincera sobre cómo ha vivido que le vuelvan a nominar a los Goya: "Nunca se me ha ocurrido pensarlo en términos de edad. La edad no tiene nada que ver con estar nominado o con que te den un premio". Y añade: "Eso depende de lo que haces y de cómo lo haces, tengas 19 años u 84. Dicho esto, lo llevo bien, pero con cierta distancia. Los premios hacen ilusión siempre. Cuando eres joven te quedas sin dormir pensando 'a ver si me lo dan'. A estas alturas, claro que alegra que reconozcan tu trabajo, pero lo relativizas mucho más".

Aunque Rellán también adelanta que si puede no acudirá a la gala que se celebra el próximo 28 de febrero en Barcelona pese a estar nominado por la Academia de Cine: "Si puedo, no. Me aburren las ceremonias interminables. Y si me lo dan, que dicen que no me lo van a dar, que salga alguien muy guapo a recogerlo y dé las gracias".

Entre otros asuntos, el intérprete se dirige directamente a esos jóvenes que idealizan la dictadura y no les importa reconocerlo: "Que se informen antes", les pide. Según Miguel Rellán, "no tienen ni idea de lo que era vivir así. Nosotros hablábamos bajito por miedo. A mí me detuvieron varias veces por nada. Las mujeres no podían ni tener una cuenta bancaria, ni siquiera comprar una lavadora. Es imprescindible informarse, y es patético que hoy, cuando es tan fácil, no se haga".

"Los jóvenes no tiene ni idea de lo que era vivir así. A mí me detuvieron varias veces por nada, y las mujeres no podían ni tener una cuenta bancaria", les recuerda. Para él, lo "fundamental" es la educación de estas nuevas generaciones: "En este país faltan tres cosas: educación, educación y educación. Y que sea pública. Un país no puede permitirse perder talento porque alguien haya nacido en Usera y no en una familia acomodada. La igualdad debe estar en la línea de salida. Luego, esfuerzo y capacidad", sentencia Miguel Rellán.

Con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el pasado mes de noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó sobre la dictadura a la población española. Para más de un 21% de los encuestados, los años del franquismo fueron "buenos" o "muy buenos". Porcentaje muy similar al que vemos en los jóvenes de entre 18 y 24 años que no vivieron esa época, con casi un 20% que lo valora positivamente.

Al igual que Miguel Rellán, otro de los artistas de aquella época que sufrieron en sus propias carnes lo que era vivir en una dictadura fue Ramoncín. El colaborador de La Sexta también se mostró muy duro con los jóvenes que defienden el franquismo sin tener ni idea lo que era aquello. "Es un insulto a la inteligencia humana y a la historia", lamentó en 'Más Vale Tarde'. Para él, el resultado de la encuesta del CIS refleja una preocupante falta de conciencia histórica entre las nuevas generaciones.

"Es verdad que hay gente que vivió muy bien durante el franquismo y lo han defendido durante mucho tiempo, pero es gente que tiene más de 70 años. Que un joven esté diciendo este tipo de cosas, sinceramente, es muy lamentable y no saben lo que es una dictadura", aseguró Ramoncín. Además, lamentó que el ensalzamiento de la dictadura solo pase España: "No cabe en mi cabeza que un programa en Alemania o en Italia hable de lo mismo, con las fotos de los dictadores y sus imágenes. Esto está pasando únicamente aquí".