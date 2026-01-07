"No me eches": La súplica de un reportero de Sonsoles Ónega tras lo que ha tenido que hacer en directo

Con los temporales es muy habitual ver a reporteros jugándose la vida. Y eso es precisamente lo que ha pasado este miércoles con Pablo Muñiz, uno de los reporteros de 'Y ahora Sonsoles' tras seguir la petición de la propia Sonsoles Ónega.

Así, Sonsoles Ónega arrancaba el programa haciéndose eco de la última hora de la borrasca Francis y se trasladaba hasta Molina de Aragón, en Guadalajara, después de que en dicho municipio se haya registrado una mínima de menos 14 grados.

"¿A qué temperatura estáis ahora porque igual es un riesgo laboral tener ahí al chaval?", cuestionaba Sonsoles Ónega. "Estamos a menos dos grados, pero esta noche se espera que sea muy gélida, diez bajo cero, el mercurio va a seguir congelado como esta fuente", expresaba el reportero.

Para mostrar lo congelado que estaba la fuente, el reportero quiso enseñarle Sonsoles Ónega cómo ni con una piedra era capaz de romperlo. "Fíjate en esta zona", le decía Pablo Muñiz demostrando que era incapaz de que el hielo se rompiera.

"Pablo súbete a la fuente", le pedía entonces Sonsoles Ónega generando estupor entre sus compañeros por lo que le estaba solicitando al pobre reportero. Pero Pablo Muñiz lejos de acobardarse seguía las indicaciones de la presentadora y se arriesgaba a subirse al hielo de la fuente sin miedo a que se pudiera romper y acabara helándose de frío.

"¡No, no!", se escuchaban gritos en plató. "¿Pero Sonso qué te ha entrado este año a ti?", le cuestionaba María del Monte a la presentadora. "Que era una broma hombre", se justificaba Sonsoles Ónega. "Madre mía las personas lo que hacen por un aumentillo de sueldo", apostillaba con cierta sorna la presentadora. "Sonsoles sí, súbeme el alquiler, pero no me eches", terminaba diciéndole el reportero.