Los más de 50 estrenos del mes de enero que abren 2026 en Netflix, Movistar Plus+, Prime Video, HBO Max...

Ya estamos en un nuevo año. Concretamente 2026. ¿Quién nos lo iba a decir, que íbamos a llegar tan lejos? Siempre el mes de enero es el mes más largo del año, o esa es la sensación que siempre nos da. Sobre todo después del subidón que es diciembre, con las celebraciones, los regalos, los polvorones, las campanadas... Pero, para que no nos dé el bajón, las plataformas de streaming se han puesto las pilas para darnos un inicio de año inmejorable. Y es que este mes llegan más de 50 estrenos, y os hemos destacado los más importantes, empezando por el desenlace tan esperado de 'Stranger Things' con un episodio especial de más de dos horas de duración.

Entre lo más destacado, encontramos una nueva temporada de 'Los Bridgerton', también en Netflix, o la llegada de 'Padre no hay más que uno, la serie', a Atresplayer, con las expectativas por las nubes. También podremos ver la nueva adaptación de la vida de Mozart con 'Amadeus' en SkyShowtime, o la segunda temporada de 'The Pitt', una de las series más vistas de todo 2025. Pero es que además tendremos nuevos episodios de 'Machos alfa' en Netflix y ojo, la nueva serie dentro del universo de 'Juego de Tronos': 'El caballero de los Siete Reinos'.

Stranger Things. El final

Sinopsis: (aún no desvelada)

Después de casi una década desde su estreno, llega el esperado final de una de las series que cambiaron el streaming. Fue el primer gran fenómeno original de plataformas, y catapultó a la fama a su reparto, nos devolvió a la mejor Winona Ryder, y cimentó la nostalgia ochentena que ya había intentado J.J. Abrams con su 'Super8'. Pero esta quinta temporada llega tarde. Se siente reciclada, dando demasiadas vueltas a las mismas cosas, y el reparto ya no tiene las ganas de antes. Esos tres años de paréntesis han dolido y mucho al desarrollo de la historia. Y aunque los episodios finales de los dos volúmenes que hemos visto de esta temporada han elevado el nivel, el resto parece relleno puro y duro. Veremos a ver qué tal se porta este desenlace, que tiene además la duración más larga de toda la serie. Una película de pleno derecho.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 1 de enero

En fuga

Sinopsis: Simon lo tenía todo: una esposa y unos hijos que le adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapó, su mundo se vino abajo. Al encontrarla desprotegida y enganchada a las drogas en un parque, cree tener por fin la oportunidad de recuperarla. Sin embargo, no está sola, y una acalorada discusión se transforma en una espiral de violencia inesperada. Tras perderla de nuevo, Simon se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo.

Harlan Coben es un valor seguro en las series de Netflix. Cada adaptación que ha realizado la plataforma ha conseguido colocarse entre lo más visto semana tras semana. De hecho, una de esas adaptaciones, 'Engaños', se sitúa en el top10 de series más vistas de la plataforma de su historia. James Nesbitt, Minnie Driver, Alfred Enoch, Ruth Jones y Lucian Msamati son los protagonistas de una serie repleta de giros dramáticos, secretos familiares y tintes de thriller, de esos que nos dejan sentados en el asiento durante toda la duración de la trama. No son las mejores series, lo admitimos, porque suelen contar con guiones bastante tramposos. Pero aún así, funcionan.

Si no, que se lo pregunten al resto de adaptaciones del autor: 'Safe,' 'No hables con extraños', 'El inocente', 'Bosque adentro', 'Por siempre jamás', 'Quédate cerca', 'Ni una palabra', 'Engaños' y la más reciente 'Te echo de menos', que nos llegó hace un año, y 'Atrapados', que pudimos ver en marzo. Pero ojo, es que también hemos visto 'Lazarus', también del prolífico autor, en Prime Video este año.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 1 de enero

Amadeus

Sinopsis: Wolfgang Amadeus Mozart, a los 25 años, llega a Viena sin trabajo tras la muerte de su padre. Se alía con la cantante Constanze Weber, que le ayuda a entrar en la órbita del compositor de la corte Salieri, lo que desencadena una rivalidad que define sus legados.

Este 2 de enero llega a SkyShowtime la serie polémica de la temporada. Basada en la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, con Will Sharpe dando vida al genio de Austria, mientras que Paul Bettany toma el relevo de F. Murray Abraham al interpretar a Salieri. Las críticas se han centrado en el poco parecido de Sharpe con el compositor, ya no solo por su tez un poco más morena, sino por tener rasgos japoneses (su madre es japonesa, aunque él ha nacido en Reino Unido). Además, la crítica especializada no se ha mostrado muy entusiasta ni con la adaptación ni con la actuación del propio Will Sharpe.

Pero sí que es verdad que, al ser en formato de serie, la historia puede respirar mucho mejor. "Creo que eso nos dio el espacio y el margen necesarios para explorarlo desde distintos puntos de vista", afirmó Sharpe en una entrevista para The Guardian. "Seguimos impulsando la historia a través de la celosa obsesión de Salieri, pero también incorporamos la perspectiva de Constanze sobre sus vidas".

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 2 de enero

Nibelungos: la guerra de los reinos

Sinopsis: La historia se centra en el guerrero Hagen de Tronje, quien debe mantener unido el reino a pesar de su secreto amor por la princesa Kriemhild. La trama se complica con la amenaza de los hunos y la llegada de Siegfried, el matadragones, quien debe ayudar al rey a conseguir la mano de la poderosa reina valquiria, Brunhild.

Adaptación de la novela de Wolfgang Hohlbein de 1986, 'Hagen von Tronje', que se basó a su vez en 'El cantar de los nibelungos', fuente de inspiración para el icónico universo de 'El Señor de los Anillos', de J.R.R. Tolkien, y, por extensión, de la exitosa serie 'Juego de Tronos'. Vamos, una línea temporal increíble. Así que, ¿cómo no va a gustarnos este drama de fantasía de inspiración medieval?

En la serie, Hagen es un soldado obediente y leal, dispuesto a servir y apoyar a su rey. Pero guarda un secreto: está profundamente enamorado de la princesa Krimilda, un amor que jamás será permitido. Su mundo se trastoca con la muerte del rey, la invasión de los hunos al Este, la de los romanos al Sur y la llegada de un invitado inesperado, Sigfrido, el legendario cazador de dragones. El nuevo y joven rey, decidido a fortalecer su reino, busca una nueva esposa, Brunilda, la famosa reina valquiria con antiguos poderes mágicos. Para asegurar su mano, necesita la ayuda de Sigfrido y Hagen. Se desatará entonces una dramática y catastrófica serie de acontecimientos, todos centrados en los temas universales del amor, el poder, la familia y la guerra…



Protagonizada por el actor holandés Gijs Naber ('El libro negro', 'La historia de mi mujer'), como Hagen von Tronje; Jannis Niewöhner ('Napoleón', 'Berlin Station'), como su antagonista, el casi invencible Siegfried; Lilja van der Zwaag ('Los años nuevos', 'Oh Hell'), como la princesa Krimilda; Rosalinde Mynster ('Una historia de amor en Copenhague', 'Un asunto real'), como la valquiria Brunilda, y Dominic Marcus Singer ('Vienna Blood', 'Pagan Peak'), como el rey Gunter. Con Jördis Triebel ('Dark', 'Babylon Berlin') y Jörg Hartmann ('En el lugar del crimen', 'Weissensee'). Dirigida por Cyrill Boss y Philipp Stennert, el tándem detrás de la exitosa serie de misterio 'Pagan Peak', y coescrita junto a Doron Wisotzky ('Mindfulness para asesinos').

Una de esas superproducciones de aventuras que tanto nos gustan, y que se disfruta muy bien en una serie de varios episodios. Con firma alemana, es uno de los platos fuertes de este enero en Movistar Plus+.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 2 de enero

El incidente Darwin

Sinopsis: Creado en un laboratorio de ciencias biológicas, Charlie es un híbrido mitad humano, mitad chimpancé, conocido como "Humanzee." Criado por sus padres adoptivos humanos, Charlie tiene ahora 15 años y está comenzando la escuela secundaria. Allí conoce a Lucy, una chica solitaria e inteligente que se convierte en su primera amiga. Sin embargo, su vida "normal" se ve destrozada cuando los extremistas por los derechos de los animales que liberaron a su madre del laboratorio hace quince años resurgen como terroristas, decididos a secuestrar a Charlie a cualquier precio.

'Darwin Jihen' es el nombre original japonés de uno de los manga de ciencia-ficción más rompedores y famosos de los últimos años. Publicado en 2020 (aunque sigue en la actualidad), la historia creada por Shun Umezawa nos muestra un híbrido de humano y chimpancé, y sus avatares en la escuela secundaria. Naokatsu Tsuda, director en 'JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind', y Katsuichi Nakayama, co-director en 'Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time', se han encargado de la dirección de 'El incidente Darwin'. Es decir, dos grandes nombres del anime reciente. Aquí se encarga de su publicación Distrito Manga.

"Siempre había querido escribir una historia basada en los problemas de la bioética", contó su autor a MantanWeb. "La productora me dio diferentes posibilidades de proyectos para dirigir, y me preguntó que en qué anime quería trabajar. Uno de ellos era 'El incidente Darwin' y nada más verlo, supe que sería difícil, pero que a la larga, sería un proyecto que merecería la pena, así que lo elegí", comentó el director del anime Naokatsu Tsuda en la misma entrevista.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 6 de enero

Legítima defensa

Sinopsis: Rudy Baylor, un recién graduado en Derecho, se encarga de un caso de negligencia médica junto a su jefa, Jocelyn Bruiser Stone y el asistente legal Deck Shifflet. Se enfrentarán a un poderoso y despiadado bufete de abogados dirigido por Leo Drummond. El caso destapará una conspiración que involucra a un hospital y la muerte del hijo de su cliente.

John Grisham, autor de la novela de 1995 y productor ejecutivo , ya ha hablado maravillas de la que para él es la mejor adaptación de la historia. "Siempre imaginé 'Legítima defensa' más allá del libro y de la película [dirigida en 1997 por Francis Ford Coppola]. Darle espacio a los personajes y los matices de Memphis en una serie era un sueño, y Michael Seitzman ha sabido captar no solo la crítica al sistema judicial, sino la humanidad de quienes luchan en él". Así lo ha contado en la presentación de la serie que ahora nos llega gracias a Movistar Plus+.



Con Milo Callaghan (‘Strangers: capítulo 2’, ‘Rivales’), como Rudy; Lana Parrilla (‘Atlas’), como 'Gorila'; Madison Iseman (‘Sé lo que hicisteis el último verano’), como Sarah, la rica novia de Rudy y su oponente en los tribunales; P. J. Byrne (‘The Boys’, ‘¡Shazam!’), como Deck; Dan Fogler ('El banco de Dave 2'), como el enfermero Melvin Pritcher, y John Slattery (‘Nuremberg’, ‘Mad Men’), como Drummond.

Creada para televisión por Michael Seitzman (‘Código negro’) y Jason Richman (‘The Walking Dead: Daryl Nixon’). Dirige Russell Lee Fine ('Doc'), Randy Zisk ('The Equalizer') y el propio Seitzman. Y ojo, que ya se ha confirmado una segunda temporada. Dramas de abogados y de juicios siempre funcionan. Si no, que se lo digan a 'The Good Fight', ¿verdad? Y si encima está basado en una novela de John Grisham, el maestro en este tipo de historias, mejor que mejor.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 8 de enero

The Pitt (Temporada 2)

Sinopsis: La vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico.

La serie es un análisis realista de los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios en la América actual, visto a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno de Pittsburgh. Y eso es precisamente lo que la ha hecho tan popular entre el público y entre la crítica.

De hecho, la primera temporada, que se estrenó en enero de 2025, recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó cinco, entre ellos el de Mejor Serie Dramática, los primeros premios Emmy para Noah Wyle (Actor Principal), Katherine LaNasa (Actriz Secundaria) y Shawn Hatosy (Actor Invitado), y el de Mejor Reparto. También ha obtenido dos nominaciones a los Globos de Oro y tres a los Critics Choice Awards, entre ellas la de mejor serie dramática en ambos casos.

Noah Wyle, el gran protagonista, además es defensor del formato de serie semanal, algo que ha beneficiado, y mucho, a 'The Pitt'. Y así lo contó en Vanity Fair: "Los maratones de series originan una experiencia cercana al usar y tirar. Puede ser muy satisfactorio, pero es como ingerir comida basura; suele haber un arrepentimiento por consumirla tan rápido".

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 9 de enero

Pelayo. Más allá del límite

Sinopsis: docuserie inmersiva de 3 episodios contada en primera persona por Pelayo, que desvela el lado más oscuro del narcotráfico, no como un fenómeno lejano, sino como un sistema global que transforma la violencia en negocio.

'G.E.O. Más allá del límite' se convirtió, hace solo 4 años, en una de las series documentales más arriesgadas de Prime Video. Por primera vez en la historia de la Policía, un equipo de cámaras tenía acceso exclusivo al proceso de selección de los nuevos miembros del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), que se extiende durante más de 7 meses. Decenas de policías comienzan, pero sólo unos pocos terminarán el curso. Esa era la premisa de la docuserie, y tuvo una acogida increíble. Ahora, el Inspector Pelayo, inspector de la Policía Nacional de España con más de veinte años de trayectoria en el Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), se sumerge de lleno en el mundo del narcotráfico.

Un viaje sin retorno al corazón de una guerra silenciosa donde mirar hacia otro lado ya no es una opción. Pelayo deja el papel de instructor para intentar comprender las raíces del conflicto desde la primera línea de fuego. Y, como nos muestra Prime Video en esta docuserie de 3 episodios, su misión da un giro radical: decide seguir el rastro de la droga y adentrarse en los territorios donde el crimen manda y la violencia impone sus reglas. Desde los barrios de Buenaventura, hasta los ríos del Pacífico y las montañas del Valle del Cauca, Pelayo acompaña a unidades de élite del ejército colombiano en su guerra diaria contra el crimen organizado.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 9 de enero

Machos Alfa (Temporada 4)

Sinopsis: Cuando la madurez no llega, siempre puedes pedirla a domicilio… y compartirla con tus colegas. En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción. Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban… incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.

Santi, Pedro, Raúl y Luis, es decir, Gorka Otxoa, Fernando Gil, Raúl Tejón y Fele Martínez, regresan una vez más, dispuestos a seguir hablando sobre deconstrucciones y masculinidad frágil en el siglo XXI. Aunque la tercera temporada no gozó del mismo éxito que sus dos primeras, Netflix sigue confiando en este extraño cuarteto para seguir haciéndonos reír y cuestionar nuestras actitudes machistas. También vuelven ellas, que sirven de perfecto contrapunto en la trama. Es decir, María Hervás (Daniela), Kira Miró (Luz), Paula Gallego (Alex), Raquel Guerrero (Esther), Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).

Pero es que no se va a quedar aquí la historia de nuestros machirulos favoritos, porque ya hay una quinta temporada confirmada por Netflix. Es decir, tenemos 'Machos Alfa' para rato. ¿Conseguirán recuperar el favor del público con las nuevas tramas de esta temporada?

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 9 de enero

De polo a polo

Sinopsis: Sigue a Will Smith a través de los siete continentes, llevándole de los campos de hielo de la Antártida a las selvas del Amazonas, las montañas del Himalaya, los desiertos de África, las islas del Pacífico y los icebergs del Ártico.

Inspirado por su difunto mentor para explorar las grandes preguntas de la vida, Will Smith se lanza a retos increíbles durante 100 días: esquiar hasta el Polo Sur, atrapar una anaconda gigante, ordeñar una tarántula venenosa, escalar montañas y bucear bajo el hielo del Polo Norte. Se aventurará de polo a polo en compañía de numerosos científicos, exploradores y expertos locales. El mítico actor no se anda con chiquitas, en plena carrera por recuperar su fama perdida después del célebre tortazo a Chris Rock. Ya no es la estrella a la que todo el mundo quería e idolatraba. Así que está en otro punto totalmente diferente. Se une así a otros actores como Chris Hemsworth en su salto a los docurealitys de naturaleza.

"Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado de tus peores miedos", contó el actor para Outside. "Así que estaba explorando, apenas rozando los límites de esa incomodidad. Y encontramos cosas gloriosas".

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 14 de enero

El Turco

Sinopsis: Balaban Aga es un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco, es condenado a muerte. Pero logra escapar y es curado por Gloria, una joven del pintoresco pueblo italiano de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco. A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector del pueblo. Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a los que más ama.

Llegan de golpe los 6 episodios de la que es la primera serie turca grabada en inglés. A estas alturas ya ha sido vendida en más de 30 países. Una superproducción turca de escala europea que tiende puentes entre culturas protagonizada por el carismático Can Yaman (‘Sandokan', 'El laberinto de las mariposas'). Quizá el actor turco más famoso de la actualidad, gracias sobre todo a sus telenovelas, que nos han llegado a España para amenizarnos la sobremesa.

Inspirada en una novela que recrea una sangrienta historia real: la del 'Turco de Moena',que sigue viva en una celebración popular italiana que cumple más de 300 años, 'El Turco' es una historia de acción, de venganza, de sangre y de drama histórico. El propio Can Yaman la ha definido así durante la presentación. "Balaban lo ha perdido todo, pero encuentra en Moena la posibilidad de ser alguien nuevo. Es una historia sobre amor, identidad y libertad".

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 15 de enero

El Caballero de los Siete Reinos

Sinopsis: En el mundo de 'Juego de Tronos', dos héroes improbables vagaban por Poniente... Un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto y su escudero Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos.

El mundo creado por George R.R. Martin, 'Juego de tronos', vive una nueva edad de oro gracias a MAX y la llegada de 'La casa del dragón'. Y ahora llega una nueva serie basada en historias cortas del autor: 'El Caballero de los Siete Reinos'. La idea es alternar cada temporada de 'La casa del dragón' con esta nueva serie que, si todo va según lo que parece, tendrá tres temporadas. Porque, actualmente, hay tres cuentos escritos por George R.R. Martin que tienen a los personajes de la serie como protagonistas. Estamos hablando de Ser Duncan el Alto y su diminuto escudero, Egg, y el primero de los libros es 'El caballero errante'.

El protagonista es Peter Claffey. Aunque su fama se la deba a ser jugador profesional de rugby (hasta jugó en el Campeonato Seis Naciones M20 por Irlanda), lleva unos años ya en el mundo interpretativo. Y, por otro lado, nos encontramos con Dexter Sol Ansell, al que vimos recientemente en 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' interpretando a un Coriolanus Snow de pequeño.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 19 de enero

El robo

Sinopsis: Un día laboral típico en una empresa de fondos de inversión se ve alterado cuando una banda de ladrones violentos irrumpe y obliga a la oficinista Zara y a su mejor amigo, Luke, a cumplir sus exigencias. ¿Pero quién robaría miles de millones de libras de las pensiones de gente normal y por qué? El inspector jefe Rhys tiene como objetivo descubrirlo, pero debe mantener a raya sus propios problemas económicos mientras lidia con los planes secretos e intereses contrapuestos que se esconden en el centro de este crimen de gran envergadura.

¿A quién no le gusta una buena historia de atracos? En este caso, además con Sophie Turner, la eterna Sansa Stark de 'Juego de tronos', como protagonista, dando vida a una oficinista a la que le tocará ser la heroína de turno. Archie Madekwe, conocido por 'Saltburn', y Jacob Fortune-Lloyd completan el reparto principal de una serie de 6 episodios que promete mantenernos pegados al asiento (donde sea que veamos una serie hoy en día, tanto en el metro como en el gimnasio o sentados en el sofá de casa). Curiosamente, Turner protagonizó el año pasado el drama británico 'Joan', donde se ponía en la piel de una ladrona de joyas. Ahora le toca estar en el lado opuesto.

La actriz trata de desquitarse de 'Juego de tronos' y demostrar que es una actriz de pleno derecho. Ya probó suerte con la saga de 'X-Men' dando vida a una jovencísima Jean Grey. "Espero que se vea una faceta completamente diferente de lo que soy capaz de hacer. Porque creo que siempre he interpretado a víctimas", contó para Harper's Baazar justo antes del estreno de 'Joan' en el canal británico ITV.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 21 de enero

The beauty

Sinopsis: El mundo de la moda se vuelve oscuro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de formas espantosas y misteriosas. Los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett viajan a París para descubrir la verdad. A medida que profundizan en el caso, descubren una enfermedad de transmisión sexual que transforma personas comunes en iconos de perfección física, pero con consecuencias aterradoras.

Ryan Muprhy escribe y produce esta propuesta que recuerda bastante a la pasada 'La sustancia', ese fenómeno cultural que fue la película protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. Bella Hadid, Amelia Gray, Lux Pascal... son solo algunos de los nombres que conforman el reparto de esta nueva ficción del autor televisivo más prolífico del momento. Evan Peters y Rebecca Hall son Cooper y Jordan, los dos agentes del FBI. Ashton Kutcher es ese villano conocido como The Corporation; Anthony Ramos es The Assasin y Jeremy Pope es Jeremy.

Pero es que no se queda ahí el reparto de nombres: Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher o Vincent D’Onofrio. Y es que además se trata de la adaptación del cómic del mismo título de Haun y Jason A. Hurley.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 22 de enero

Padre no hay más que uno, la serie

Sinopsis: Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que “esto no puede ser tan difícil” pero pronto descubrirá que lo es, y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

Tras el éxito en taquilla de la saga cinematográfica ‘Padre no hay más que uno’, la película se convierte en serie de televisión. Estará dirigida por Inés de León y protagonizada por Daniel Pérez de Prada y Mariam Hernández junto a Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Salvador, Naia de las Heras y Olivia Guerrero. Y es que el éxito de la saga creada por Santiago Segura es innegable, porque entrega tras entrega, siempre se sitúan como las películas más taquilleras del año en el cine español. Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige, y Juan Manuel de Vega, ‘Padre no hay más que uno, la serie’, es de nuevo, una producción de Mª Luisa Gutiérrez, productora de las películas.

"La película es una diversión, un entretenimiento, es una risa, y yo siempre he pensado que en la comedia se pueden decir todo tipo de cosas, incluida la crítica social, que si entra con una risa entra mejor", defendió así la saga Santiago Segura durante el estreno de una de sus entregas. ¿Tendrá el mismo éxito su salto televisivo?

Plataforma: Atresplayer

Fecha de estreno: 25 de enero

Wonder Man

Sinopsis: El actor de Hollywood Simon Williams se sumerge en el mundo de los superhéroes a medida que obtiene sus propios poderes y se convierte en el nuevo superhéroe Wonder Man.

Yahya Abdul-Mateen II, al que ya vimos como Black Manta en la saga de 'Aquaman' en el cancelado DCU de Zack Snyder, o en la maravillosa serie de 'Watchmen', se pone en la piel de Simon Williams. Wonder Man fue un superhéroe famoso en los cómics de Marvel pero en su época más setentera. Tras llevar su empresa al borde de la quiebra por la competencia desleal de Tony Stark, también conocido como Iron Man, Simon terminó aliándose con los Maestros del Mal. De hecho, su patrón cerebral se usó para crear a Visión en los cómics. ¿Qué relevancia tendrá este nuevo héroe en el MCU? Aún está por ver. Por ahora, sabemos que regresa Trevor Slattery, interpretado nuevamente por Ben Kingsley. "Si quieres una respuesta directa, eso depende de los guionistas y los productores, de los creativos. Yo puedo decir que espero que sí". Esas fueron las declaraciones del actor durante una alfombra roja este pasado octubre. Así que, por lo que sabemos... no sabemos nada.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 27 de enero

Cuando nadie me ve

Sinopsis: documental que repasa la carrera de Alejandro Sanz.

Dirigida por Álvaro Ron, esta docuserie nos muestra al Alejandro Sanz que nadie ve, que nadie conoce, el que lucha por equilibrar su amor por la música y el arte con el precio personal y familiar que ha tenido que pagar por ello. Un viaje emocional en el que el cantante revisita su historia, conecta con sus orígenes flamencos y se enfrenta a nuevos desafíos con honestidad y pasión. Entre rutinas cotidianas, silencios reveladores y momentos nunca antes compartidos, descubre al hombre detrás del icono: vulnerable, cercano, generoso, con sentido del humor y en constante búsqueda.

Con más de 200 horas de grabación, material de archivo personal y exclusivo, y testimonios clave de figuras determinantes en su vida personal y profesional, como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra o Nathy Peluso, entre otros. "Me hace mucha ilusión culminar este proyecto con Movistar Plus+ y con la dirección de Álvaro Ron. Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten", confesó el artista durante la presentación del proyecto. En la línea de otros docurealitys similares, como los dedicados a C. Tangana, David Bisbal o Raphael.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 27 de enero

Los Bridgerton (Temporada 4 - Parte 1)

Sinopsis: La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Shonda Rhimes firmó un contrato con Netflix para darnos ficciones que nos mantuvieran enganchados a la pantalla, y con 'Los Bridgerton' lo consiguió a la primera. Un auténtico fenómeno cultural, que se basa libremente en las populares novelas de Julia Quinn basadas en la época de la Regencia. Sus temporadas 1 y 3 se encuentran entre lo más visto de la historia de la plataforma. Curiosamente, la 2 no consiguió entrar en el top10, pese a ser la más aclamada por los fans.

Aunque no llega toda esta temporada de golpe. Porque en Netflix se están acostumbrando a dividirlas en dos partes. En este caso, la Parte 1 se estrena ese día y la 2 el 26 de febrero. Los nuevos episodios adaptan 'Te doy mi corazón', el tercer libro, centrado en Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Y Shonda Rhymes ya ha dicho que es su temporada favorita.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 29 de enero

Vaka

Vaka

Sinopsis: Una epidemia de insomnio sume a Estocolmo en el caos. Un primer ministro gestiona la crisis mientras protege a su hijo, una enfermera lucha por salvar a su pareja infectada y una adolescente protege a su vecino en medio de la propagación de la enfermedad.

Producida por Amazon MGM Studios, la islandesa Sagafilm (The Minister) y Skybound Entertainment, la compañía de Robert Kirkman y David Alpert, que produce, entre otras series, ‘The Walking Dead’ o ‘Invencible’, nos llega una nueva serie distócica con firma noruega. Imaginad por un momento no poder dormir. Horrible, ¿verdad? Esas noches de insomnio que tanto nos agobian se convertirían en la dinámica principal. Ya no solo de tu vida, sino de toda la sociedad. Eso es lo que imagina 'Vaka'. Creada por Brynja Bjork y Pauline Woff, y protagonizada por Aliette Opheim ('Fortitude') y Jonas Karlsson (Black Mirror), es una serie distópica de ciencia-ficción que promete hacernos reflexionar, y mucho, sobre nuestro mundo actual.

Dirigida por Henrik Georgsson (creador de la popular 'The Bridge'), tiene todas las papeletas de convertirse en un éxito de la plataforma. Ava Knight, directora de Adquisiciones en Fifth Season, la distribuidora de la serie, comentó en Variety que "'Vaka' es un thriller lleno de acción entrelazado con un potente drama centrado en los personajes, creado por expertos consagrados del género postapocalíptico, Skybound. La serie ofrece una exploración apasionante de la sociedad moderna y de la humanidad llevada al límite, al tiempo que proporciona un escapismo electrizante que la convierte en una incorporación perfecta a nuestro catálogo de dramas premium"

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 30 de enero

Ponies

Sinopsis: Moscú, 1977. Dos “PONIES” (“personas sin interés” en términos de los servicios de inteligencia) trabajan de forma anónima como secretarias en la embajada de los Estados Unidos hasta que sus maridos mueren en circunstancias misteriosas en la URSS y ambas se convierten en agentes de la CIA. Bea es hija de inmigrantes soviéticos, habla ruso y está sobrecualificada. Su compañera, Twila, es una chica de pueblo tan mordaz como intrépida. Juntas, trabajan para descubrir una gran conspiración de la Guerra Fría y resolver el misterio que las dejó viudas.

Emilia Clarke y Haley Lu Richardson unen fuerzas en esta nueva serie de espías con mucha mala leche y muchas risas, que nos llega gracias a SkyShowtime, y que en Estados Unidos se estrenará quince días antes en Peacock. Creada por Susanna Fogel, que también escribe los guiones junto a uno de los guionistas de 'Mad Men', David Iserson, 'Ponies' tiene también elementos de thriller, y es la vuelta de Clarke, eterna Daenerys, al terreno televisivo. Haley Lu Richardson es conocida por sus papeles en 'Múltiple' o 'Al filo de los diecisiete'.

Plataforma: Skyshowtime

Fecha de estreno: 30 de enero

Más estrenos mensuales: