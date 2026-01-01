2025 deja estas 19 cancelaciones en televisión: Las series que desaparecen de Netflix, Prime Video y más

Con el fin de 2025 toca decir adiós a 365 días pero también a muchas series. Y es que son varias las ficciones que han sido canceladas por las plataformas este año y por tanto no podremos volver a verlas en 2026. Netflix es la que está a la cabeza llegando incluso a cancelar algunas de sus grandes apuestas para este año como es el caso de 'El refugio atómico'.

Producciones ambiciosas, apuestas de autor y ficciones que parecían tener recorrido se han quedado por el camino confirmando que la era de streaming ha entrado en barrena y que cada vez los espectadores somos más exquisitos y devoramos una ficción tras otra.

'El refugio atómico' (Netflix)

Una de las cancelaciones más llamativas de este año es sin duda 'El refugio atómico'. La serie estaba llamada a ser la heredera de 'La casa de papel' y de hecho tal ambiciosa era su apuesta que era una de las series más caras de la historia de Netflix. Pero la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato protagonizada por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke y Carlos Santos no ha convencido con sus datos y la plataforma ha decidido no renovarla por una nueva temporada.

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 8 episodios

Sinopsis: La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo: Kimera Underground Park. Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas.

'Olympo' (Netflix)

Otra de las cancelaciones más sorprendentes de Netflix la encontramos en 'Olympo'. La serie creada por Carlos Montero estaba llamada a ser la nueva 'Élite'. Y aunque sus datos no fueron malos, la plataforma ha optado por no continuar con esta historia dejando en el aire las vidas de los personajes interpretados por Clara Galle, Nuno Gallego o Agustín DellaCorte, entre otros.

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 8 capítulos

Sinopsis: En el CAR Pirineos entrenan los mejores atletas del país como Amaia, la capitana de la selección nacional de natación artística, una chica autoexigente y que no se permite fallos. Pero cuando Núria, su mejor amiga y compañera de equipo, la supera por primera vez, Amaia se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de forma inexplicable... Tras años de poner su cuerpo al límite y sacrificar su vida por el deporte, se enfrentan al dilema: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?

'And Just Like That' [HBO Max]

Después de tres temporadas, HBO ha decidido cancelar definitivamente la serie que era la secuela de 'Seño en Nueva York. Debido a los elevados presupuestos de la ficción derivados de los grandes salarios de sus protagonistas, la plataforma no continuará con la historia de Carrie, Miranda y Charlotte.

Número de temporadas y capítulos: 3 temporadas, 33 episodios.

Sinopsis: Esta nueva entrega sigue a Carrie, Miranda y Charlotte en su viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 años, hasta la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

'Reclutas' (Netflix)

Ha sido una de las series revelación del año. Y pese a que sus números no fueron nada malos, todo lo contrario, Netflix ha optado por no continuar con la historia de 'Reclutas', la serie sobre un chaval gay que se alista en los Marines y basada en hechos reales.

Número de temporadas: 1 temporada, 8 capítulos.

Sinopsis: Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope, un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario, y a su mejor amigo Ray McAffey, heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas —tanto literales como metafóricas— del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

'Yellowstone' (SParamount+)

Tras la marcha de Kevin Costner, el western de Paramount+, no ha conseguido sobrevivir y se despedirá para siempre tras cinco temporadas. Aunque sus fans pueden estar tranquilos porque seguirá habiendo spin-off para rato. De hecho, en 2026 daremos la bienvenida a 'Y: Marshalls'.

Número de temporadas y capítulos: 5 temporadas, 53 episodios.

Sinopsis: John Dutton (Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos, apodado 'Yellowstone'. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos, que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

'La rueda del tiempo' (Prime Video)

Pero si hay una cancelación dolorosa es la de 'La rueda del tiempo'. La serie de fantasía basada en las novelas de Robert Jordan dice adiós tras tres temporadas. Los altos presupuestos han podido contribuir a ello aunque la gota que colmó el vaso fue la salida de la exdirectora de Amazon MGM, Jennifer Salke.

Número de temporadas y capítulos: tres temporadas, 19 episodios.

Sinopsis: Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y únicamente algunas mujeres pueden acceder a ella, Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada 'Aes Sedai', llega a la pequeña ciudad de Two Rivers. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como 'el dragón renacido', que salvará o destruirá a la humanidad.

'Poker Face' (SkyShowtime)

Rian Johnson y Natasha Lyonne dejarán de investigar misterios tras dos temporadas. La serie resultó ser cancelada apenas nueve semanas después de estrenarse su segunda temporada. Aunque hay esperanzas pues su director quiere apostar por un spin-off con Peter Dinklage.

Número de temporadas y capítulos: 2 temporadas, 22 episodios.

Sinopsis: Charlie Cale es una trabajadora de casino con una capacidad innata para detectar mentiras. Huyendo de su jefe, la joven viaja por los Estados Unidos y por el camino se encuentra con variopintos personajes y se dedica a resolver homicidios utilizando su don.

'Fubar' (Netflix)

Otra de las víctimas de las cancelaciones de Netflix es el mismísimo Arnold Schwazenegger después de que la plataforma de la "N" roja haya decidido cancelar 'Fubar' tras dos temporadas.

Número de temporadas y capítulos: 2 temporadas, 16 episodios.

Sinopsis: Un veterano agente de la CIA acepta una misión final antes de retirarse definitivamente, pero durante dicha misión descubre que su hija también trabaja encubierta para la CIA.

'La franquicia' (HBO Max)

A pesar de su premisa de meterse en el mundo del cine de superhéroes , mostrando el detrás de cámaras de una producción ficticia y las tensiones del equipo que intenta sacar adelante una película dentro de un universo cinematográfico salvaje y de contar con grandes nombres como Himesh Patel, Aya Cash, Jessica Hynes y Daniel Brühl, y el aval creativo de Sam Mendes, Armando Iannucci y Jon Brown, la serie de HBO Max no contará con una segunda temporada.

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 8 episodios.

Sinopsis: El equipo de una franquicia de películas poco querida lucha por su lugar en un universo cinematográfico salvaje y rebelde. La serie arroja luz sobre el caos secreto dentro del mundo del cine de superhéroes y plantea la pregunta: ¿cómo se hace exactamente la salchicha cinematográfica? Porque cada cagada tiene una historia de origen.

'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft' (Netflix)

Número de temporadas y capítulos: 2 temporadas, 16 episodios.

Sinopsis: Más de 25 años después de su primera aparición, Lara Croft sigue explorando misterios ancestrales y descubriendo verdades perdidas en destinos impresionantes y peligrosos.

'Aguas turbias' (Netflix)

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 8 episodios.

Sinopsis: Una importante familia de pescadores de Carolina del Norte se mete en aguas turbulentas para mantener a flote su decadente imperio empresarial.

'Pulso' (Netflix)

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 10 episodios.

Sinopsis: Un grupo de residentes de Urgencias lidia con sus problemas laborales y personales en el Maguire Medical Center, un hospital de Miami sacudido por una polémica acusación.

'La residencia' (Netflix)

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 8 episodios.

Sinopsis: Cordelia Cupp es una detective divertida y confiada, astuta observadora del comportamiento humano y amante de las aves. Con la ayuda de su fiel pero escéptico compañero, el agente especial del FBI Edwin Park, tratará de averiguar quién ha sido el responsable de un asesinato que tiene lugar ni más ni menos que en la Casa Blanca.

'Territorial' (Netflix)

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, seis episodios.

Sinopsis: Cuando la mayor explotación ganadera del mundo se queda sin un claro sucesor, los clanes rivales se enfrentan en una lucha generacional que pone en peligro el futuro del terreno.

'Dexter: Pecado original' (Paramount+)

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 10 episodios.

Sinopsis: Ambientada en Miami en 1991, 15 años antes de los eventos de la serie original, la precuela sigue a Dexter mientras pasa de estudiante a vengativo asesino en serie. Con ayuda de su padre, adoptará un código pensado para encontrar y matar a aquellos que merecen ser eliminados de la sociedad, sin llamar la atención de la policía. Un desafío especialmente complicado cuando empieza a trabajar como becario forense en el departamento de policía metropolitana de Miami.

'Halo' (Paramount+)

Número de temporadas y capítulos: 2 temporadas, 17 episodios.

Sinopsis: En el siglo 26, la humanidad tiene que lidiar con una amenaza alienígena conocida como the Covenant (El Pacto). Halo tejerá historias personales repletas de acción, aventura y una enriquecedora visión del futuro. La serie es una historia independiente inspirada en la franquicia del videojuego.

'Crueles intenciones' (Prime Video)

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 8 episodios.

Sinopsis: Caroline y Lucien, dos hermanastros despiadados, harán lo que sea para mantenerse en la cima de una sociedad feroz. Ante una novatada brutal que amenaza al mundo de las hermandades, harán lo que sea necesario para preservar su poder y reputación, incluso si eso implica seducir a la hija del vicepresidente.

'Citadel: Diana/ Citadel: Honey Bunny' (Prime Video)

Número de temporadas y capítulos: 1 temporada, 6 episodios.

Sinopsis: Milán, 2030: Diana Cavalieri es una agente doble del sindicato secreto Citadel, infiltrada en Manticore, la agencia rival que destruyó Citadel ocho años antes. Atrapada en el frente enemigo, Diana podría abandonar para siempre la agencia, pero debe decidir si confía en un inesperado aliado: el heredero de Manticore Italia, Edo Zani.

'Mythic Quest' (Apple TV)

Número de temporadas y capítulos: 4 temporadas, 40 episodios.

Sinopsis: Conoce al equipo detrás del videojuego multijugador más grande de todos los tiempos. En una empresa con la misión de construir mundos, moldear héroes y crear leyendas, las batallas más difíciles no se libran en el juego sino en la oficina.