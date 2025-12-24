Continúan las cancelaciones en Netflix: se carga la serie española que estaba llamada a suceder a 'Élite'

No corren buenos tiempos para las series españolas en Netflix. Y es que son pocas las que consiguen despuntar en la plataforma consiguiendo renovar por más de una temporada. La última en hacerlo (y casi por sorpresa) fue 'Animal'. Sin embargo, dos de sus series más ambiciosas del 2025 han sido canceladas y no tendrán continuidad.

Hace unas semanas ya conocíamos que Netflix había decidido cancelar 'El refugio atómico', su serie más ambiciosa de la historia. Una decisión que no sorprendió pues las críticas a la ficción de los creadores de 'La casa de papel' fueron demoledoras.

Y ahora hemos sabido que el gigante del streaming, que prepara su gran terremoto para 2026 con la adquisición de Warner y HBO Max, ha cancelado también 'Olympo'. De esta manera, la serie que estaba llamada a ser la sucesora de 'Élite' no tendrá segunda temporada.

La determinación con 'Olympo' si puede sorprender más porque la serie juvenil, que retrata la vida de los jóvenes atletas de élite en el Centro de Alto Rendimiento de los Pirineos, si que tuvo una buena acogida entre el público de Netflix.

'Olympo' no tendrá segunda temporada en Netflix

Nungo Gallego en 'Olympo'.

Las alarmas sobre la cancelación de la serie creada por Carlos Montero ya saltaron cuando hace unas semanas el perfil Previouslu Serie afirmó que tanto Clara Galle como Agustín Della Corte, dos de sus protagonistas, no habían recibido la llamada para continuar con la ficción tras seis meses desde su estreno. Además añadían que "los equipos ya están involucrados en otros proyectos".

Ahora, Netflix ha confirmado el final de 'Olympo' dejando en el aire la historia de los alumnos del centro de Alto Rendimiento de Pirineos y algunas historias de amor como la que protagonizaron Roque (Agustín Della Corte) y Sebas (Juan Perales) volviendo a demostrar el apoyo de la plataforma al colectivo LGTBIQ+.

Hay que decir que 'Olympo' permaneció cinco semanas en el top 10 global y logró 113,3 millones de horas vistas y 17,7 millones de visionados completos. La serie apareció en el top 10 diario en 78 países y se mantuvo más de 36 días en la lista española. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que Netflix la haya renovado y se suma a las cancelaciones de otras ficciones como 'El refugio atómico' o 'Reclutas'.