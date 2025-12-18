Netflix cancela inesperadamente una de sus series más vistas del año 2025 y sin dar explicaciones

Netflix sigue sorprendiendo con sus movimientos. A la espera de confirmarse cómo quedará su fusión con HBO Max tras la compra de Warner; la plataforma está tomando decisiones con la cancelación de varias de sus grandes apuestas de este 2025 como es el caso de 'El refugio atómico' o 'Reclutas'.

Así, según avanza Deadline, Netflix ha tomado la determinación de no renovar por una segunda temporada la serie creada por Andy Parker pese a haber sido considerada una de las mejores series del año.

Con un 90% en Rotten Tomatoes, 'Reclutas' llegó a acumular casi 15 millones de visualizaciones en la primera semana de su estreno, escalando posiciones en el Top 10 de la plataforma hasta situarse en el segundo puesto. Por si fuera poco, la ficción se mantuvo en el top 10 de Netflix durante cuatro semanas.

Según parece Netflix ha estado valorando el futuro de 'Reclutas' y tras varias conversaciones con Sony Pictures Television, la plataforma de streaming ha decidido no apostar por una nueva temporada de esta serie que se inspiraba en el libro de memorias 'The Pink Marina', en el que se abordaba la historia de un chico gay buscándose a sí mismo, que huía de su familia alistándose en el cuerpo de marines en los años 90.

Tras la cancelación de la serie protagonizada por Miles Hazer ('Por trece razones'), varios de los actores han usado sus redes sociales para mostrar su reacción ante la no continuidad de la ficción. "A veces estas cosas pasan y están fuera de nuestro control", escribía Blake Burt animando a sus fans a que encuentren "la fuerza en lo profundo de tu alma para siempre superar los obstáculos". "Formé una familia para toda la vida y creamos algo hermoso", destacaba por su parte Angus O'Brien.

Así es 'Reclutas', la serie que ha cancelado Netflix

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope, un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario, y a su mejor amigo Ray McAffey, heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas —tanto literales como metafóricas— del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.