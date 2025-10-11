El profundo drama social de 8 episodios que ha llegado este fin de semana y ya está en el Top 10 de Netflix

Netflix no cesa en su apuesta por estrenar nuevos títulos. A los recientes lanzamientos de 'Animal' o 'Monstruos: la historia de Ed Gein' se suma ahora el estreno de 'Reclutas', una serie que combina humor, drama y una profunda sensibilidad social.

Muchos ya apuntan a que puede ser el nuevo pelotazo de la plataforma de streaming, pues ya se ha colado en el Top 10 de series más vistas de Netflix en España tras estrenar sus ocho capítulos el pasado 9 de octubre.

Ambientada en los años 90, 'Reclutas' sigue el recorrido de un joven que se alista en el Cuerpo de Marines de EE. UU. buscando propósito y aceptación, en una época en la que la homosexualidad era ilegal dentro de las fuerzas armadas. La historia está basada en hechos reales, inspirada en las memorias de The Pink Marine del ex Marine Greg Cope White.

Miles Heizer ('Por trece razones') encabeza el reparto de 'Reclutas' dando vida a Cameron Cope, un adolescente gay que, entre la confusión y la búsqueda de identidad, decide enlistarse en un entorno hostil a su verdad personal. Junto a él encontramos a Vera Farmiga, nominada al Oscar por "Up in the air", como su madre, Barbara Cope, una mujer entrañable que busca también su propia identidad. Max Parker ('Cobra') da vida al Sargento Sullivan, un Marine condecorado que esconde su propio secreto y que se convierte en una figura clave en la evolución de Cameron.

El reparto de esta nueva ficción de Netflix se completa con otros actores como Cedrick Cooper, Ana Ayora, Angus O’Brien, Dominic Goodman, Kieron Moore y Nicholas Logan, quienes interpretan al resto de marines reclutas y oficiales.

La ficción está creada por Andy Parker ('Tales of the City'Historias de San Francisco') y Jennifer Cecil ('One Tree Hill', 'Hostages') y su primer episodio cuenta con la dirección de Peter Hoar, reconocido por su trabajo en 'It’s a Sin' y 'The Last of Us', proyectos con un fuerte enfoque LGBTQ+ y emocional.

El campo de entrenamiento de la marina espera a un escuadrón un poquito diferente.

La serie 'Reclutas' ya está disponible. pic.twitter.com/wcbl7N0Rht — Netflix España (@NetflixES) October 9, 2025

¿De qué va 'Reclutas'?

La historia sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven que, cansado del acoso y de sentirse diferente como homosexual dentro del armario, decide alistarse en los Marines junto a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), hijo de un oficial condecorado y heterosexual.

Juntos, tendrán que lidiar con las minas - tanto literales como metafóricas - del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.