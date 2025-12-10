Golpe en Netflix: Cancela 'El refugio atómico' a pesar de su final abierto y esta es la explicación

'El refugio atómico' no tendrá una segunda temporada en Netflix a pesar del final abierto de la primera. Es la crónica de una cancelación anunciada después de las malas críticas cosechadas y de una recepción que se intuyó muy débil. Y decimos 'intuyó' porque el gigante del streaming no se caracteriza precisamente por ser muy transparente en los datos más allá de sus rankings de popularidad.

Lo cierto es que las reacciones, como recabamos en El Televisero, fueron muy negativas. Por lo general, hubo consenso en señalar que era una apuesta de ficción sin carisma, que no aportaba nada y que era un reciclaje de 'La casa de papel' y 'Vis a vis' a peor con estereotipos por doquier y una parte de telenovela totalmente innecesaria.

Además, 'El refugio atómico' apenas permaneció dos semanas como número uno de lo más visto en Netflix en España. En cuanto 'Animal' aterrizó, le desbancó de la primera plaza. A los pocos días, desapareció del top 5 de lo más consumido en la plataforma.

Esto fue otro clarísimo indicativo más de que la serie, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato y protagonizada por los actores Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán, estaba siendo un inesperado fiasco.

Inesperado porque el responsable de contenidos de Netflix, Diego Ábalos, afirmó en una entrevista previa al estreno que no había habido una serie "tan ambiciosa en la historia de España". Declaraciones que reflejaban una enorme confianza sobre el producto. Sin embargo, esa ambición no se tradujo en números, dando lugar a la decisión drástica que ahora avanza El País.

La cancelación de 'El refugio atómico' no entraba en los planes ni por asomo. Aún no había confirmación oficial de una segunda temporada, pero -como apuntamos- el final quedó lo suficientemente abierto como para que la hubiera y los creadores expresaron su interés en continuar la historia, admitiendo que había ideas para una nueva tanda de episodios.

Esta dura determinación ya se ha transmitido a la productora, Vancouver Media. Asimismo, se ha avisado a los actores y se ha procedido a desmontar los platós según recoge el citado medio. Hay que recordar que se llegaron a construir 8.000 metros cuadrados de decorados.