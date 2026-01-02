'La Promesa', avance capítulo del lunes 5 de enero: Una amenaza y un plan para deshacerse de Curro

Tras regresar a La Promesa, Curro y Ángela expresan a Alonso y a Leocadia su deseo de seguir adelante con su relación, y no están dispuestos a renunciar a ello. Petra pide a Jacobo que venda la joya que le regaló la marquesa y él acepta el encargo.

Carlo agradece a Samuel que intercediera por él y el cura le da su voto de confianza. María Fernández tantea a Carlo, pero el lacayo solo ha vuelto a La Promesa por el trabajo, no por ella.

Curro confirma a Alonso su intención de restituir su honor. ¿Cuál será la reacción del marqués? Teresa hace un encargo a Vera y la doncella le comunica que mantendrá las formas, pero no volverán a ser amigas. Ángela asegura a Adriano y Martina que Curro y ella van a luchar por su amor cueste lo que cueste. Ellos la animan, ¿quizás están proyectando su propia situación?

Manuel, cansado de tanta mentira, se enfrenta a Leocadia y la llama embaucadora y estafadora. ¿Cómo reaccionará ella?

Avance de 'La Promesa', avance capítulo del lunes 5 de enero

Manuel tiene claro que ha llegado el momento de que todo el mundo sepa quién es la verdadera Leocadia de Figueroa, a la que tilda de embaucadora y estafadora en su propia cara. La señora se revuelve contra el heredero de Luján en un tono amenazante. Si no rectifica, lo va a lamentar. Mientras, Manuel pide tener las espaldas cubiertas a Toño y Enora y no bajar la guardia con Leocadia.

Santos arremete contra Teresa, al igual que lo hace Vera, que le vuelve a reprochar su actuación en la marcha de Lope. La doncella le asegura al ama de llaves que la relación está rota definitivamente.

Lorenzo acusa al marqués de tragar con todo lo relativo a Curro y de cubrir sus miserias, y Alonso le invita a marcharse de La Promesa si tan a disgusto está con la vuelta del muchacho a palacio.

De una vez por todas, María Fernández parece decidida a contar a Carlo lo del embarazo, y le propone un paseo por el pueblo. Cree que es el momento perfecto para desvelarle que esperan un hijo juntos.

La paciencia de Lorenzo tiene un límite y, en mitad de un encontronazo, amenaza a Alonso con hablar con el duque de Carvajal y Cifuentes a ver qué le parece a la Corona que Curro se haya convertido ahora, según él, en un auténtico peligro público. El capitán quiere deshacerse del joven y empleará todos los medios a su alcance.