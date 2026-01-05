Estupor máximo por lo que se ha visto con el rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes en TVE con una queja muy repetida

Como cada año, TVE se ha volcado este viernes 5 de enero con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Madrid modificando toda su programación de tarde dejando sin emisión tanto 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' como 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra'.

Ana Prada y Javier de Hoyos han sido los encargados de conducir esta retransmisión con la ayuda del mapache Nacho Mapacho y con un amplio equipo de reporteros desplazados a lo largo de todo el recorrido con Cecilia Revuelta dentro de la carroza de Clan junto a Gonzalo Pinillos.

Este año, la Cabalgata de Madrid que ha retransmitido íntegramente TVE estaba dedicada a los maestros y profesores y al saber compartido. Por ello hemos podido ver carrozas muy especiales como la de Harry Potter con el colegio Hogwarts como representante.

Pero sin duda, como cada año, el momento más especial llegaba cuando aparecían las carrozas en las que estaban cada uno de los tres reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltarsar.

Todos comentan el cambio del rey Gaspar en la Cabalgata de RTVE

Y después de varios años con el rey Gaspar dando mucho que hablar, este año ha habido mucha indignación al comprobar que el rey no era el mismo de los últimos años y que había causado tanta sensación en redes sociales por lo guapo que era.

"¿Quién es ese señor y qué han hecho con nuestro rey Gaspar?" era la pregunta que muchos se hacían. "Nos han cambiado a Gaspar, Ayuso no te lo perdonaré jamás" decía otro usuario de forma irónica.

#CabalgataRTVE quién es ese señor y qué han hecho con nuestro rey Gaspar. pic.twitter.com/4nBZ393rfn — Alexis Romero🏳️‍🌈🎄 (@alexisromloz) January 5, 2026

https://twitter.com/laulm80/status/2008237142376329335

Yo al ver que Gaspar, no es nuestro Gaspar #CabalgataRTVE pic.twitter.com/xtCyEy2EG6 — 🐺🦖🎅🎄❄️ (@YaniraSiete2) January 5, 2026

#CabalgataRTVE 😳 no es el mismo Gaspar lo han cambiado pic.twitter.com/1zPmlF8P7W — Sue 069 (@sue069) January 5, 2026

Pero qué Gaspar es ese????? #CabalgataRTVE — Alberto Frías (@by_albertofrias) January 5, 2026

Nos han cambiado al Rey Gaspar pero qué coño es esto. #CabalgataRTVE — BlaBleRos💡 (@Blableros) January 5, 2026

Pero do de está Gasparrrrrrr, que tongo es este #CabalgataRTVE — Ruth (@Ruth88729736) January 5, 2026

Gaspar de AliExpress y Baltasar del Temu! Pero que ha pasaooo en la cabalgata de Madrid este año!! #CabalgataRTVE — PMS (@pmontsal) January 5, 2026

Almeida, no te lo perdonaré jamás.



Queremos al verdadero Rey Gaspar. #CabalgataRTVE pic.twitter.com/0MwooJ0OKo — Belén Unzurrunzaga (@la_unzu) January 5, 2026

Nos han quitado al Gaspar buenorro y Baltasar es blanco, Almeida no te lo perdonare jamás #CabalgataRTVE pic.twitter.com/fAwDPQ0tKQ — laura (@laulm80) January 5, 2026

Estoy desolada por la ausencia de nuestro Gaspar

#CabalgataRTVE pic.twitter.com/rVEJ4oiUff — 🪷🍁 eleanor mauve baird 🍁🪷 (@thelittledaisy8) January 5, 2026

No me fastidies... ¿Dónde está ese pedazo de Gaspar del alma mía? ¿Y Baltasar no es negro? ¿Pero esto qué es? Pues ya he terminado de ver la #CabalgataRTVE... pic.twitter.com/dj6Fiw3HZH — Marioladca (@marioladca) January 5, 2026