"Estafa": Masiva denuncia contra TVE por lo que se ha visto con Shakira en su actuación de Nochevieja

RTVE quiso apostar fuerte por la música en esta Nochevieja. Tras el ya célebre especial de José Mota, que generó división y fue muy criticado en redes sociales, la cadena pública abrió 'La casa de la música', el gran proyecto que prepara para este 2026 y con el que quiso abrir la celebración de su 70 aniversario. Un especial en el que pudimos disfrutar del estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh y que acabó con una actuación de Shakira desde Miami.

Así, La 1 quiso celebrar la despedida del 2025 con siete mujeres artistas con siete actuaciones únicas para celebrar las siete décadas que cumple la corporación este año. Fue una ambiciosa producción audiovisual y musical muy cuidada que recorrió España de norte a sur.

El especial de 'La casa de la música' se abrió desde el cielo de Madrid en todo un emblema de RTVE, el Pirulí con una actuación de Rosario Flores, Antonio y Josemi Carmona. Después continuó con Amaia desde el Monasterio de Iratxe en Navarra con una actuación muy alabada por la audiencia, con Nicki Nicole desde el Castillo de Pedraza y con Lola Índigo desde La Alhambra de Granada con un homenaje a Lorca que también fue muy aplaudido en redes. Después siguieron Ana Torroja con su 'Un año más' desde el Museo Reina Sofía de Madrid y finalmente La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero desde el Palacio de Miramar de San Sebastián.

Y tras ver actuaciones muy cuidadas visualmente, RTVE sorprendió a toda la audiencia con una actuación de Shakira grabada en su último concierto en el el teatro Hard Rock Live de Miami. Y pese a que desde la cadena pública lo vendían como un broche de oro fue todo lo contrario. Y es que si hubo algo muy criticado en redes es que no pegaba nada este pegote del concierto de la colombiana con el resto del programa.

Así, las redes se llenaron de críticas hacia RTVE por esta "estafa" con Shakira y fueron muchos los que no dudaron en preguntarse cuánto dinero nos ha costado el haberle pagado a Shakira por grabar una actuación de su concierto y emitirla en España después de haber defraudado a Hacienda.

Siendo yo fan de Shakira como nadie, esta actuación es cutre, hortera y más basta que unas bragas de esparto. Y de la realización de directo de YouTube ya ni hablamos. No pinta nada en #LaCasaDeLaMúsicaRTVE — Juan Rodríguez 🍃 (@juanig_97) December 31, 2025

Vamos, que nos han colado un trozo de un concierto de Shakira en Miami entre un montón de actuaciones especiales. Me gustaría saber cuánto ha costado contratarla después de lo que defraudó en España. Fatal @rtve #LaCasaDeLaMúsicaRTVE — ʀ ɪ ᴄ ʜ ɪ ᴘ ᴇ (@ripege) December 31, 2025

la actuación de shakira siendo una grabación de un concierto suyo. menudo flop #LaCasaDeLaMusicaRTVE — Nacho Diez (@nachxdeu) December 31, 2025

La actuación de Shakira ha sobrado totalmente, no ha aportado nada, y no encajaba en el espíritu de #LaCasaDeLaMúsicaRtve https://t.co/PdVLEGCKAf — Álvaro López Herrera (@allopher) December 31, 2025

La actuación de Shakira está fuera del concepto de #LaCasaDeLaMúsicaRTVE.

Una pena. — Joana (@marclovesmeblog) December 31, 2025

Que mal queda después de ver actuaciones bien realizadas y en sitios emblemáticos poner una actuación de la gira de Shakira #LaCasaDeLaMusicaRTVE — david. (@daavidramos25_) December 31, 2025

¿Cuánto ha pagado RTVE por la espantosa actuación de un concierto de Shakira en Miami? #LaCasaDeLaMúsicaRTVE pic.twitter.com/8DzV0a340O — Fíjatetu_ 🫣💬 (@fijatetu_) December 31, 2025

Sinceramente aunque haya costado conseguir que Shakira esté #LaCasaDeLaMúsica, que grabe una actuación durante su concierto en Miami cuando el resto de artista son actuaciones especiales, no me parece relevante. Para ella la viene bien tener visibilidad en España. — Victor (@NVictorN) December 29, 2025

Estaba bien chulo #LaCasadelaMusicaRTVE hasta que han puesto la cutrada de sacar a Shakira en un trozo de un bolo suyo en Florida. — Adri Fernández (@adrianfm94) December 31, 2025

#LaCasaDeLaMusicaRTVE ha empezado muy bien pero ha acabado fatal. Qué sentido tiene que te lo vendan así como musica en directo en sitios emblemáticos de España y luego salga una actuación de un concierto de Shakira en Florida diciendo hola España. — Gigi 🛸 (@beforedusk) December 31, 2025

@rtve cuánto os ha costado que #Shakira os dedique una frase durante un concierto en Miami?#RTVELaQueQuieres Vaya tomadura de pelo, #LaQueTuQuieres#LaCasaDeLaMúsicaRTVE — Carlfred (@Carlfred11E) January 1, 2026

Lo de pagar dinero a Shakira por grabar una actuación de un concierto y mandarla me parece lamentable 😅 #lacasadelamusicartve — maykel_1990 (@maykel_1990) January 1, 2026

No es culpa de ella, porque al final es RTVE la que ha decidido que se emita, pero la actuación de Shakira se ha sentido anticlimática y un poco cutre para la estética y el mimo que tenian las otras actuaciones detrás, aún así me parece una artistaza #LaCasadelaMúsicaRTVE — Pepe Villar ⛩️ (@Pepevillar10) January 1, 2026

Crean el especial #LaCasaDeLaMúsicaRTVE para promocionar la cultura con artistas actuando desde lugares emblemáticos del patrimonio de España,con una realización y un formato específicos.Y calzan una canción de un show en Miami de Shakira que no pega con el formato ni la temática https://t.co/bPf0trvLJQ — Mimi (@Mimiwellx) January 1, 2026

🗣️ Con lo bonito, mimado y cuidado que estaba quedando #LaCasadelaMusicaRTVE y lo ineccesario, cutre y deslucido que fue la actuación de Shakira. ¿A quien se le ocurrió esta brillante idea? 🫣 — Danny Gómez (@danny_gomez86) December 31, 2025

Lo de contratar a shakira para ese mierdon no lo entiendo #LaCasaDeLaMúsicaRTVE — S e m p i t e r n o 💙🌪️ (@argionena) December 31, 2025

Además de defraudar a Hacienda, lo que se ve es el vídeo de un concierto de Shakira con calidad de imagen dudosa. No sé... ¿Y el hype? Con lo currados que han estado los vídeos del resto... #LaCasaDeLaMusicaRTVE — Rosa Lorca (@Lorcaprosa) December 31, 2025

Genial #LaCasaDeLaMúsicaRTVE, pero esto de Shakira es un poco estafa, ¿no? — Gabriel Arias (@gabrielariasr) December 31, 2025

Por lo demás, quitando la parte de Shakira y la decepción de muchos por el nuevo single de La Oreja de Van Gogh, la audiencia aplaudió en masa a RTVE por su apuesta por ofrecer contenido de calidad y dedicar un espacio a la música mostrando además diferentes partes de nuestra geografía.