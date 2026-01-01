"Estafa": Masiva denuncia contra TVE por lo que se ha visto con Shakira en su actuación de Nochevieja

RTVE quiso apostar fuerte por la música en esta Nochevieja. Tras el ya célebre especial de José Mota, que generó división y fue muy criticado en redes sociales, la cadena pública abrió 'La casa de la música', el gran proyecto que prepara para este 2026 y con el que quiso abrir la celebración de su 70 aniversario. Un especial en el que pudimos disfrutar del estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh y que acabó con una actuación de Shakira desde Miami.
Así, La 1 quiso celebrar la despedida del 2025 con siete mujeres artistas con siete actuaciones únicas para celebrar las siete décadas que cumple la corporación este año. Fue una ambiciosa producción audiovisual y musical muy cuidada que recorrió España de norte a sur.
El especial de 'La casa de la música' se abrió desde el cielo de Madrid en todo un emblema de RTVE, el Pirulí con una actuación de Rosario Flores, Antonio y Josemi Carmona. Después continuó con Amaia desde el Monasterio de Iratxe en Navarra con una actuación muy alabada por la audiencia, con Nicki Nicole desde el Castillo de Pedraza y con Lola Índigo desde La Alhambra de Granada con un homenaje a Lorca que también fue muy aplaudido en redes. Después siguieron Ana Torroja con su 'Un año más' desde el Museo Reina Sofía de Madrid y finalmente La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero desde el Palacio de Miramar de San Sebastián.
Y tras ver actuaciones muy cuidadas visualmente, RTVE sorprendió a toda la audiencia con una actuación de Shakira grabada en su último concierto en el el teatro Hard Rock Live de Miami. Y pese a que desde la cadena pública lo vendían como un broche de oro fue todo lo contrario. Y es que si hubo algo muy criticado en redes es que no pegaba nada este pegote del concierto de la colombiana con el resto del programa.
Así, las redes se llenaron de críticas hacia RTVE por esta "estafa" con Shakira y fueron muchos los que no dudaron en preguntarse cuánto dinero nos ha costado el haberle pagado a Shakira por grabar una actuación de su concierto y emitirla en España después de haber defraudado a Hacienda.
Por lo demás, quitando la parte de Shakira y la decepción de muchos por el nuevo single de La Oreja de Van Gogh, la audiencia aplaudió en masa a RTVE por su apuesta por ofrecer contenido de calidad y dedicar un espacio a la música mostrando además diferentes partes de nuestra geografía.
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.