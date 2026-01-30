Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Cristina, Carlos, Raquel, Canales, Sonia o Sandra?

Carlos Lozano, Cristina Piaget, Raquel Salazar, Antonio Canales, Sonia Madoc y Sandra Barrios han resultado nominados en la cuarta gala de 'GH DÚO 4' tras un reparto de puntos que se ha desarrollado así:

Antonio Canales y Raquel Salazar han nominado con 1 punto a Carlos Lozano y Cristina Piaget y con 3 puntos a Sonia Madoc

Manuel y Gloria González han nominado con 1 punto a Sonia Madoc y con 3 puntos a Carlos y Cristina

Juanpi, Sandra y Andrea han nominado con 1 punto a Sonia y con 3 puntos a Carlos y Cristina

Sonia Madoc ha nominado con 1 punto a Juanpi, Sandra y Andrea y con 3 puntos a Canales y Raquel

Carlos Lozano y Cristina Piaget han nominado con 1 punto a Sonia y con 3 puntos a Canales y Raquel

Sin embargo, no se trataba aún de un resultado definitivo, pues Sonia Madoc ha ejercido el poder de la nominación directa que adquirió la primera semana y ha designado a Sandra Barrios. Por tanto, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sumado a esa lista de nominados integrada por Carlos, Cristina, Raquel, Canales y la propia Sonia.

Las votaciones ya se han abierto en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe destacar que, aunque las nominaciones son en dúo o trío, la expulsión es de carácter individual. ¿Quién quieres que sea el próximo eliminado de la edición? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!