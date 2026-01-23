El programa de Jalis de la Serna que regresa a la parrilla de La Sexta para tomar el relevo de Alberto Chicote

Después de concluir la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes' el pasado martes, La Sexta ya tiene relevo para el programa de Alberto Chicote. Así, la cadena de Atresmedia anuncia el estreno de la tercera temporada de 'Apatrullando' con Jalis de la Serna para la próxima semana.

Esta nueva temporada de 'Apatrullando' llega como decimos el próximo martes 27 de enero para enfrentarse a 'Renacer' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro y previsiblemente a 'GH DÚO' en Telecinco. Mientras que por ahora se desconoce que emitirá La 1 tras concluir la emisión de 'Late Xou'.

En esta nueva temporada de 'Apatrullando', Jalis de la Serna estará acompañado de cuatro reporteros experimentados, que le ayudarán a ‘apatrullar’ algunos de los lugares más icónicos de nuestro país. El periodista encabeza el equipo en el que también figuran David Casasús, Sara Solomando, Miguel Rabaneda e Isabel Balado. Todos ellos recorrerán algunos de los escenarios más tensos, invisibles o impactantes del país, retratando los conflictos sociales y humanos desde dentro.

A través de ocho programas y con su particular forma de narrar lo que ven y viven, Jalis de la Serna y su equipo se implicarán y mostrarán la realidad con acceso exclusivo, narrativa directa y una cámara que no se apaga. El programa vuelve para mostrar, sin filtros ni reconstrucciones, lo que pasa en tiempo real.

El programa se adentrará en el viaje completo de la droga, que por primera vez muestra en televisión el recorrido desde su incautación hasta su destrucción definitiva, hasta la urgencia extrema de un trasplante multiorgánico contado en tiempo real. También se adentra en el impacto del turismo masivo y la expulsión vecinal en ciudades como Cádiz, la tensión de los dispositivos antidisturbios en partidos de alto riesgo, y las vidas invisibles de quienes trabajan en condiciones extremas: limpieza forense, espeleología científica, buceo industrial o reciclaje en condiciones de precariedad.

'Trabajos al límite' en el primer programa de ‘Apatrullando’

¿Quién limpia lo que nadie quiere ver? ¿Quién se juega la vida para que el resto podamos vivir con normalidad? En esta nueva temporada, 'Apatrullando' se adentra más dentro que nunca en la realidad de quienes sostienen nuestra sociedad desde los márgenes, acompañándolos desde dentro del propio dispositivo y siendo testigo directo de su trabajo en tiempo real. Profesiones invisibles, duras y poco reconocidas, sometidas a una presión extrema, que asumen riesgos constantes para que todo funcione.

Así, 'Apatrullando' descubrirá equipos especializados en limpiezas traumáticas, que se enfrentan a escenarios de suicidios, asesinatos o viviendas afectadas por el síndrome de Diógenes, hasta trabajadores funerarios que realizan todo el proceso tras una muerte, desde la recogida del cuerpo hasta su incineración. El programa también se adentra en el trabajo de científicos que arriesgan su salud para anticipar terremotos en entornos altamente peligrosos, como cuevas con presencia de gas radón, y acompaña a buzos profesionales encargados del mantenimiento de grandes cruceros bajo el agua, pieza clave del turismo de masas. Además, muestra la vida de los investigadores aislados en el Observatorio de Sierra Nevada, sometidos a frío extremo y soledad, y de oficios marcados por la precariedad y el estigma, como el de chatarrero, esencial para el reciclaje y la sostenibilidad.