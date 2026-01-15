Audiencias

El canal infantil Boing supera en audiencias a este programa de Telecinco con la emisión de 'Doraemon'

por El Televisero

Boing, canal temático de Mediaset, anota un formidable dato de audiencia con la legendaria serie infantil 'Doraemon' y se llega a imponer a un formato de las mañanas de Telecinco

'Doraemon' en Boing y logo de Telecinco
'Doraemon' en Boing y logo de Telecinco | Montaje El Televisero

El análisis de audiencias de este miércoles, 14 de enero, deja como curiosidad que Boing, el canal temático infantil de Mediaset, superó a un programa matinal de Telecinco. Concretamente a 'La mirada crítica'. Un hecho insólito que vuelve a constatar la complicada situación que atraviesa el canal principal del grupo en sus ofertas de daytime.

El programa de actualidad política y económica comandado por Ana Terradillos registró un muy mal día con un 6,9% de cuota de pantalla y apenas 117.000 telespectadores de media. Cifra demoledora que, eso sí, 'El programa de Ana Rosa' remontó a continuación con un 12,3% de share; siendo líder entre las cadenas comerciales y colocándose más de tres puntos por encima de la media diaria de Telecinco (9%).

Ese durísimo 6,9% arrastró a 'La mirada crítica' a ser última opción del público por detrás del arrollador 19,2% de 'La hora de La 1' en RTVE, del 13,9% de 'Antena 3 Noticias de la mañana' o del 13,5% que obtuvo el primer tramo de 'Aruseros' en La Sexta. Las distancias fueron abismales, pero lo verdaderamente llamativo es que, incluso, se llegó a situar por detrás de un canal de la TDT como Boing.

Con 'Doraemon', uno de los principales pilares de su programación, la cadena infantil logró un 8,4% de cuota de pantalla y 151.000 telespectadores de media en el último capítulo de su bloque matinal (de 08:21 a 08:40 horas). Fue, además, lo más visto de Boing en la jornada de este miércoles y se posicionó más de siete puntos por encima de su cómputo global en el día (0,7%).

En estricta competencia, Telecinco se quedó por debajo del canal temático entre las 07:59 y las 08:40 horas. En ese tramo, la serie japonesa anotó un 7,3% y 124.000 seguidores y 'La mirada crítica' un 6,6% y 112.000 televidentes tal y como ha desgranado Hugo Carabaña, trabajador de GECA, consultora audiovisual. Es decir, el formato matinal de Terradillos cosechó una audiencia inferior a Boing durante el 60% de su emisión.

