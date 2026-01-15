El canal infantil Boing supera en audiencias a este programa de Telecinco con la emisión de 'Doraemon'

El análisis de audiencias de este miércoles, 14 de enero, deja como curiosidad que Boing, el canal temático infantil de Mediaset, superó a un programa matinal de Telecinco. Concretamente a 'La mirada crítica'. Un hecho insólito que vuelve a constatar la complicada situación que atraviesa el canal principal del grupo en sus ofertas de daytime.

El programa de actualidad política y económica comandado por Ana Terradillos registró un muy mal día con un 6,9% de cuota de pantalla y apenas 117.000 telespectadores de media. Cifra demoledora que, eso sí, 'El programa de Ana Rosa' remontó a continuación con un 12,3% de share; siendo líder entre las cadenas comerciales y colocándose más de tres puntos por encima de la media diaria de Telecinco (9%).

Ese durísimo 6,9% arrastró a 'La mirada crítica' a ser última opción del público por detrás del arrollador 19,2% de 'La hora de La 1' en RTVE, del 13,9% de 'Antena 3 Noticias de la mañana' o del 13,5% que obtuvo el primer tramo de 'Aruseros' en La Sexta. Las distancias fueron abismales, pero lo verdaderamente llamativo es que, incluso, se llegó a situar por detrás de un canal de la TDT como Boing.

Con 'Doraemon', uno de los principales pilares de su programación, la cadena infantil logró un 8,4% de cuota de pantalla y 151.000 telespectadores de media en el último capítulo de su bloque matinal (de 08:21 a 08:40 horas). Fue, además, lo más visto de Boing en la jornada de este miércoles y se posicionó más de siete puntos por encima de su cómputo global en el día (0,7%).

En estricta competencia, Telecinco se quedó por debajo del canal temático entre las 07:59 y las 08:40 horas. En ese tramo, la serie japonesa anotó un 7,3% y 124.000 seguidores y 'La mirada crítica' un 6,6% y 112.000 televidentes tal y como ha desgranado Hugo Carabaña, trabajador de GECA, consultora audiovisual. Es decir, el formato matinal de Terradillos cosechó una audiencia inferior a Boing durante el 60% de su emisión.