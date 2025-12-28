'Valle Salvaje', avance semanal del 29 de diciembre al 2 de enero: la vuelta de Luisa, una marcha y el hallazgo de Victoria

Al igual que la semana pasada por Navidad, 'Valle Salvaje' vivirá un nuevo parón en su emisión pues el jueves 1 de enero, día de Año Nuevo, es festivo nacional y no se emitirá al igual que 'La Promesa' y 'Sueños de libertad'. Pero el viernes 2 de enero regresará a su horario habitual.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le decía a Irene que sabe lo doloroso que es saber que no eres la prioridad del hombre al que amas pero que con el tiempo entendió lo que José Luis quería de él y por eso cree que sabe lo que Leonardo quiere de ella.

José Luis le dejaba claro a Alejo que ha movido todos los hilos para sacar de la cárcel a una criada ladrona y que ahora solo espera que cumpla su trato y deje a la doncella y le aleje de las tierras.

Mercedes trataba de saber que es lo que le pasó a Luisa en realidad después de que todos crean que desfalleció porque estaba muy débil y Adriana le contaba toda la verdad. Y la criada creía que Mercedes ha descubierto que se intentó quitar la vida.

Martín rechazaba a Pepa cuando le pide acompañarle al pueblo dejando a la hermana de Luisa muy descolocada. Mientras, Amadeo trataba de aconsejar a su hijo Francisco sobre lo peligroso que es que dos amigos estén enamorados de la misma mujer.

Luisa siente a Alejo muy extraño con ella ahora que ha vuelto al Valle y le pedía que por favor no le deje sola. También Mercedes trataba de saber que oculta Alejo y por qué se comporta así con Luisa.

Matilde espera que no haya más contratiempos y pueda celebrar su boda. Mientras tanto, Victoria aprovechaba para colarse en la habitación de Mercedes y encuentra lo que buscaba: los anónimos. Y Dámaso le dejaba claro a José Luis que él no tiene nada que perder pero que es un enemigo poderoso porque solo tiene ánimo de venganza.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 29 de diciembre al 2 de enero. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:40 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 324 de 'Valle Salvaje' del lunes 29 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria deja claro a José Luis que ella no es culpable de lo que está pasando y él le asegura que sí porque ha faltado a su palabra y que cada vez están más atrapados en las garras de Dámaso y que si no hace nada para evitarlo lo hará él con sus propias manos.

Después de que Victoria consiga paralizar la boda de Atanasio y Matilde, él asegura que es capaz de matar a la duquesa con sus propias manos mientras Martín lamenta lo sucedido.

José Luis advierte a Luisa de que espera que tenga claro que las cosas entre ellos no han cambiado y que su consideración hacia ella es nula y que el hecho de que le haya salvado la vida no significa que merezca su respeto.

Victoria advierte a Dámaso de que no le conviene enfadar a José Luis y que a ella tampoco y que si el duque se enfada ambos pueden perder mucho antes de volver a besarle. Otra que besa a Dámaso es Mercedes.

Bárbara trata de saber si Irene tiene pensado irse a Burgos mientras Victoria le recuerda a Martín que su misión no ha terminado después de conseguir que la boda entre su hermana Matilde y Atanasio no se celebre.

Avance del capítulo 325 de 'Valle Salvaje' del martes 30 de diciembre

Tras despedirse de su familia, Irene parte en busca de Leonardo con el corazón en vilo y una carta de Bárbara entre las manos.

Mientras, Victoria se cuela en la Casa Pequeña y, escarbando entre papeles, halla algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué ha descubierto?

Avance del capítulo 326 de 'Valle Salvaje' del miércoles 31 de diciembre

Adriana y Rafael anuncian su compromiso a Luisa, que celebra la noticia… aunque no puede evitar preocuparse por la última decisión de Alejo.

En la Casa Grande, este suplica el perdón de su padre apelando a su amor por Luisa. ¿Conseguirá anular el pacto?

Avance del capítulo 327 de 'Valle Salvaje' del viernes 2 de enero

Poco a poco, Luisa va recuperándose, pero su herida más grave es la distancia con Alejo. Pepa, harta de que Martín y Francisco estén como el perro y el gato, les reúne para darles un ultimátum.

Mercedes vuelve a recibir un anónimo. La razón: una citación secreta.