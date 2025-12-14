'Valle Salvaje', avance semanal capítulos del 15 al 19 de diciembre: una inquietante nota y el juicio de Luisa

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trataba de saber si a Mercedes le molestó tanto el beso que le dio y ella le recordaba que es una mujer casada que ama a su esposo.

Paralelamente, Matilde le decía a Mercedes que cree que ese beso le gustó más de lo que quiere admitir. Después, Dámaso no dudaba en decirle a Victoria que las mujeres celosas siempre le han parecido atractivas y que considera que sigue sintiendo algo por él.

Martín le decía a Matilde que ha hablado con la duquesa y que todo está en orden. Después, Matilde dudaba con Atanasio de las verdaderas intenciones de Victoria sin confiar en que haya dado su brazo a torcer a cambio de nada.

Bárbara le dejaba claro a Leonardo que se arrepiente del día en el que estuvo a punto de quitarse la vida por su amor. Mientras, Rafael trataba de saber que le está ocultando Irene.

Adriana se enfrentaba a Rafael asegurando que necesita ver a su amiga Luisa por la delicada situación que atraviesa pero él le recriminaba que se escape de la Casa Grande sin permiso pues puede que su embarazo vuelva a correr peligro. Y Alejo le advertía a Luisa de que su padre se va a encargar de sacarle de su celda.

Finalmente, Martín regresaba por sorpresa al Valle. ¿Pero es para quedarse o será una visita con fecha de vuelta?

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 15 al 19 de diciembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:40 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 315 de 'Valle Salvaje' del lunes 15 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tanto Francisco como Pepa se sorprenden de la vuelta de Martín sin haberles avisado. Y él confiesa que si ha vuelto es por orden de doña Victoria.

Matilde asegura que si Victoria ha permitido que Martín regrese por obligación más pronto que tarde su orgullo le va a pedir venganza. Y Mercedes le anima a no perder de vista a su cuñada.

Adriana trata de saber cómo se encuentra Luisa y Alejo le deja claro que todo está bien. Tras ello, la Salcedo decide visitar a su amiga justo cuando el juez llega para interrogarla. Mientras, Victoria le dice a José Luis que aunque ha engañado a su hijo con el tema de Luisa todo viene de cuándo consiguió que acusaran a la criada de sacrilegio.

Bárbara insiste a Leonardo que aunque ellos se amen con locura no pueden hacer nada porque se va a casar con Irene y él le pregunta si no está dispuesta a hacer algo por evitarlo.

Dámaso insiste a Victoria en qué está celosa de Mercedes por haberse besado con ella y la duquesa le deja claro que ella puede conseguir cualquier cosa que se proponga en el momento en el que lo quiera.

Avance del capítulo 316 de 'Valle Salvaje' del martes 16 de diciembre

A cinco días del juicio, Luisa revela a Adriana que nadie ha querido escuchar su confesión culpando a Tomás. Adriana alerta a todos y José Luis promete ayudar.

Bárbara, decidida, pide a Leonardo que escriba a la única persona que podría salvarla… ¿responderá don Hernando de Guzmán?

Avance del capítulo 317 de 'Valle Salvaje' del miércoles 17 de diciembre

Irene suplica a Bárbara que se aleje de Leonardo, pues él aún pretende luchar por su amor.

Mientras, Pepa lleva a Evaristo a ver a su madre, y a solas con él, Luisa se despide… como si ya supiera que no volverán a verse. ¿Será este su adiós definitivo?

Avance del capítulo 318 de 'Valle Salvaje' del jueves 18 de diciembre

El duque, tras ver a Irene rota, presencia en secreto el amor intacto entre Bárbara y Leonardo... y rabia por ello.

Además, tanto José Luis como Victoria acuden a ver a Luisa, quien los desconcierta con su actitud. Y una nota inesperada llega a manos de Mercedes. ¿Qué contiene que tanto la inquieta?

Avance del capítulo 318 de 'Valle Salvaje' del viernes 19 de diciembre

Luisa logra conmover a Victoria… aunque solo sea por un instante. Mientras, Leonardo comparte con Irene su decisión de ayudar a Luisa, pero lo que recibe de don Sebastián no es apoyo…, sino una noticia que podría cambiarlo todo. ¿Qué ha ocurrido?