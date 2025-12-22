TVE levanta su programación hoy lunes 22: No hay 'Mañaneros 360' y cambia de horario 'La Hora de La 1'

Este lunes 22 de diciembre, La 1 se volcará con el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad, con el que arrancará su programación especial para estas fechas. Y con motivo de este sorteo, la cadena pública alterará su programación matinal habitual afectando de lleno tanto a 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo como a 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz.

Así, 'La Hora de La 1' retrasará su horario y no comenzará hasta que termine el Sorteo de Lotería de Navidad en torno a las 13:15 horas. A partir de ahí, Silvia Intxaurrondo se pondrá al frente de un especial que conectará con los reporteros y los profesionales de los Centros Territoriales, desplazados por toda España para conocer a los premiados y sus historias.

De esta manera, 'La Hora de La 1' pasará a ocupar el hueco que suele tener el tramo final de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González. Con ello, el magacín producido por La Cometa desaparecerá totalmente este lunes de la parrilla de la cadena pública tomándose un breve descanso.

Con ello, ambos magacines se verán alterados esta semana pues tanto 'La Hora de La 1' como 'Mañaneros 360' también descansarán el próximo jueves 25 de diciembre, día de Navidad; por lo que el programa de Silvia Intxaurrondo ofrecerá tres entregas normales esta semana y un especial mientras que el de Javier Ruiz y Adela González solo emitirá tres programas.

Así será el especial de la Lotería de Navidad en La 1

Sandra Daviu y Blanca Benlloch volverán a conducir el programa especial, en el que será su octavo año juntas. Será a partir de las 08:00 horas en La 1, TVE Internacional y RTVE Play, e incluirá, además del sorteo, conexiones, invitados especiales y entrevistas en el palco de invitados y en el patio de butacas con las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López.

Hay que decir que durante este especial, La 1 ofrecerá todos los detalles de la noche MÁS GRANDE, la Noche de Nochevieja y todo lo que tiene preparado para esa noche junto a las Campanadas que darán Chenoa y Estopa.

La Lotería de Navidad en RTVE es cada año una de las citas preferidas de la audiencia. El año pasado, La 1 volvió a ser la cadena más vista, con una media en el día del 17,7%. La retransmisión del sorteo se convirtió en la emisión más seguida del día, con su mejor dato en seis años (40,9%) y récord de espectadores desde 2018, alcanzando una media de 2.323.000 seguidores y hasta 8.530.000 espectadores únicos.

Así queda la programación matinal de La 1 este lunes 22 de diciembre:

06:00h - 'Telediario Matinal'

08:00h - 'Sorteo de Lotería de Navidad'

13:15h - 'La Hora de La 1: Especial Lotería de Navidad'

15:00h - 'Telediario 1'