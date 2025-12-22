Solo Gonzalo Miró podía decir esto sobre Amaia Montero tras lo que va a hacer en la Nochevieja de TVE

Este lunes, TVE ha dado el 'Gordo' de su programación de Nochevieja. Así, tras conocerse que serán Chenoa y Estopa quiénes den las Campanadas, ahora la cadena pública ha anunciado que el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero será en la Nochevieja de La 1 presentando su nuevo single en una actuación muy especial. Algo sobre lo que Gonzalo Miró se ha manifestado en 'Directo al grano'.

El próximo 31 de diciembre, RTVE prepara una noche inolvidable para despedir el año. Antes de las Campanadas, La 1 ofrecerá un histórico especial que abrirá a lo grande La Casa de la Música y el 70º cumpleaños de Televisión Española. Un especial dirigido a todos los públicos que promete momentos únicos donde la música será la gran protagonista y que tendrá como invitados estrella a La Oreja de Van Gogh, que estrenará desde San Sebastián su esperadísimo nuevo single, con el que Amaia Montero regresa como vocalista a la banda después de 18 años.

La Oreja de Van Gogh presentará en exclusiva mundial su esperado nuevo single desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la espectacular bahía de La Concha. Esta privilegiada atalaya será el escenario en el que viviremos el reencuentro de esta banda donostiarra que forma parte de tantas generaciones de este país. Será la primera aparición del grupo desde que anunciaron el regreso con Amaia Montero como vocalista principal tras casi 18 años de ausencia.

Gonzalo Miró, uno de los "privilegiados" en escuchar el nuevo single de La Oreja de Van Gogh

Todo un bombazo del que se han hecho eco en 'Directo al grano', donde Gonzalo Miró, ex pareja de Amaia Montero, y gran amigo de la cantante ha dado algunas pistas sobre este nuevo sencillo y sobre cómo vive la cantante su regreso a la banda que le vio nacer en el mundo de la música.

"La artista por cierto os puedo asegurar que está feliz, contenta, ilusionada, y con muchísimas ganas de que escuchéis la nueva canción y con muchas ganas puestas en el 2026 y todo lo que viene", avanzaba Gonzalo Miró de primeras en 'Directo al grano'.

🥂La Nochevieja se celebra en RTVE con una noche histórica repleta de actuaciones musicales con el especial 'La Casa de la Música'.



🎶La Oreja de Van Gogh presentará en exclusiva su primer single tras la vuelta de Amaia Montero 18 años después de su marcha.… pic.twitter.com/gkBw5XZena — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) December 22, 2025

Pero además, el presentador ha revelado que ya ha podido escuchar el primer single de la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh tras 18 años y tras toda la polémica surgida hace un año con la salida de Leire Martínez. "Por cierto, he sido uno de los privilegiados y lo he podido escuchar y he de decir que se avecina hit y ahora poner la oreja porque parece que hay alguien que quiere decirnos algo", añadía Gonzalo Miró.

Justo después, 'Directo al grano' emitía un vídeo en el que La Oreja de Van Gogh se dirigía a los espectadores de TVE. "Hola, ¿qué tal? Somos La oreja de Van Gogh y este año vamos a pasar la Nochevieja en RTVE", aseguraba Amaia Montero. "Vamos a presentar una nueva canción inédita, justo antes de las Campanadas y de verdad que es un auténtico placer celebrar con TVE sus 70 años y estar en La Casa de la Música", apostillaba Xab San Martín.