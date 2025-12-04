RTVE fuerza una votación secreta ante la UER para la expulsión de Israel en Eurovisión 2026

La 95ª Asamblea General de la UER, en la que se decide el futuro del certamen y la expulsión o no de Israel de Eurovisión, se está celebrando entre este jueves 4 y el viernes 5 de diciembre. Y RTVE está llevando la voz cantante para tratar de conseguir la exclusión del país genocida.

Así, tal y como recoge 20 minutos, RTVE ya ha intervenido en la asamblea y ha forzado que se realice una votación secreta sobre si Israel debe permanecer en el Festival de Eurovisión.

Según el citado medio, ocho países, entre los que se encuentra España, han solicitado que los países y sus delegaciones puedan votar de forma anónima, de forma que no haya ningún tipo de presión sobre el resultado. Y cabe decir que según las normas de la UER si al menos cinco países solicitan que la votación sea secreta tiene que realizarse de esa manera.

Por el momento, no hay más detalles, pero se espera que la votación en la que se decide finalmente si Israel es expulsada de Eurovisión 2026 o no se producirá a lo largo de la tarde-noche de este jueves. Hay que señalar que en el referendum participan no solo los países que actualmente compiten en el certamen, sino todas las emisoras que forman parte de la UER, incluyendo las árabes. La decisión se tomará por mayoría simple y si un estado tiene varios canales, tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos.

La participación de Israel es el gran conflicto que hay de cara a la celebración de Eurovisión 2026 en Austria después de que España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos hayan asegurado que si el país sigue participando en el festival, se retirarán y no emitirán el festival.

La posición firme de RTVE: si Israel participa, España se retira

En los últimos días, la UER ha implementado un paquete de medidas centrado en el mecanismo del televoto y en limitar las campañas de promoción para tratar de convencer a los países que han avivado el boicot a Israel a que reconsideren su decisión y participen en el festival.

Unas medidas que a RTVE no convencen del todo. José Pablo López, presidente de la corporación, expresó recientemente la posición de RTVE en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario mostrándose muy tajante. "La presencia de Israel es insostenible por el genocidio y por su incumplimiento sistemático de las normas del certamen", defendió.