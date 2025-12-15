¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 15 de diciembre?

'La Revuelta' encara posiblemente su última semana del año en TVE al igual que lo hace 'El Hormiguero' en Antena 3. Tras cerrar la semana pasada con la visita de Nathy Peluso, David Broncano sufrirá esta semana un parón en la emisión del programa pues el miércoles dejará su hueco al fútbol y posteriormente a 'Hasta el fin del mundo'.

Así, 'La Revuelta' de David Broncano solo emitirá esta semana tres programas. Uno el de este lunes 15 de diciembre, el del martes 16 de diciembre y finalmente el del jueves 18 de diciembre faltando a su cita como decimos el miércoles por la emisión del partido de Copa del Rey entre el Talavera de la Reina y el Real Madrid.

¿Quién es el invitado de 'La Revuelta', este lunes 15 de diciembre?

¿Pero quién visita hoy lunes, 15 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' abrirá la semana volviendo a recibir en el plató a Malú para desvelar todos los detalles de 'Live Las Ventas', la serie de conciertos en Madrid que celebrará a principios de año y que reunirá a sus fans durante siete noches para corear sus temas más conocidos, incluido 'El intento', su último single

Por su parte, David Broncano recibirá en el plató de 'La Revuelta' a Miki Esparbé. El actor acaba de estrenar en los cines 'Frontera', una película inspirada en hechos reales que cuenta la historia de los habitantes de un pueblo de la comarca del Pallars que en 1943, cuando Franco y Hitler habían cerrado la frontera entre España y la Francia ocupada, ayudan a los judíos a cruzarla arriesgando sus propias vidas.