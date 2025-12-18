Manu Sánchez (40), humorista de Canal Sur, pone en su sitio a Feijóo tras su polémica sobre los andaluces

Después de que Alejandro Sanz o Pablo Alborán no dudaran en dejar retratado a Alberto Núñez Feijóo por sus desafortunadas bromas sobre los andaluces en la fiesta de navidad del PP asegurando que no saben contar; ahora ha sido el cómico y presentador andaluz Manu Sánchez (Canal Sur) el que ha contestado alto y claro al líder del PP.

Durante su discurso en la cena de navidad del PP de Madrid, Alberto Núñez Feijóo hizo referencia al debate entre andaluces y gallegos por ver quién tiene mayores kilómetros de costa de España. "Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España regada por agua dulce. 600 ríos interiores y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España", recalcó el político.

Pero lo peor llegó cuando dijo que "los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España". Unas palabras que no han gustado nada a los andaluces y que ha llevado a que Manu Sánchez, Pablo Alborán y Alejandro Sanz hayan alzado la voz.

"Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…Os voy a CONTAR una historia, soy andaluz, a ver si me sale: - Según datos oficiales (DPMT): Andalucía tiene 2.113,3 km de costa, Galicia 1.884,8 km - A priori, 2.113,3 parecen más que 1.884,8 (Confirmad, por favor, los no andaluces)", empieza diciendo Manu Sánchez, presentador del programa 'No dejes de soñar' (Canal Sur), con sorna.

"Solo la provincia de Sevilla (que no tiene playa) tiene 599,9 kms de costa. Dicen los que saben CONTAR que es la 5ª provincia con más costa de España. - Pontevedra, con las magníficas Rías de Arousa, Pontevedra, Vigo…etc tiene 398km - A priori, 599,9 kms parecen más que 398 (Confirmad, por favor, los no andaluces) - No CONTAR con el Guadalquivir, Río grande y navegable, no se enfaden, es de NO SABER CONTAR", prosigue escribiendo.

Pero lejos de quedarse ahí, Manu Sánchez no tiene reparos en sacarle a Feijóo el tema que posiblemente menos le gusta, el de su amistad con el narco Marcial Dorado. "Si tiene usted un amigo narco, sin darse CUENTA, que se lo CUENTE. Vacaciones ruta A Illa de Arousa - Isla Mayor sin quitarse las gafas de sol. Piénselo. - En costas gallegas y andaluzas, usen protector solar y extiéndanselo correctamente. La andalufobia, el clasismo, los chistes malos, la torpeza y la desinformación son tan peligrosos como el cáncer de piel… y provocan metástasis como odio y enfrentamientos ridículos e innecesarios", sentencia.

"Tener gracia y ser inteligente no es como ser Presidente del Gobierno, no se consigue solo con quererlo. - El post es largo, lo siento, igual no se CONTAR las cosas, hubiese sido mejor sacar una serie de título: “ANATOPO” … o como se diga. ¡Que te vayas a la playa!", termina diciendo Manu Sánchez. "Por cierto, lo que quería CONTAROS, es que me he venido a LA GALLEGA, en San Fernando, plena costa andaluza y por fin me ha metido en la cocina y miña amada Elvira me ha dado la receta secretísima de la mejor empanada del mundo. ¡VIVA A MIÑA TERRA GALEGA y ANDALUCÍA LIBRE DE CARAJOTES! ¡¡A XENTE SEMPRE UNIDA, SEMPRE XUNTOS!! ¡¡NONINÁ!!", concluye.