Los 10 estrenos de películas que ver el fin de semana del 5 al 7 de diciembre en Netflix, Prime Video o Movistar Plus+

Ya estamos oficialmente en diciembre. Y tenemos ganas de nuevas películas de estreno en nuestras plataformas de streaming favoritas, ¿verdad? Si pueden ser navideñas, mejor que mejor, ¿verdad? Este fin de semana no tenemos tantas propuestas con la Navidad de protagonista, aunque la primera que nos llega es 'Oh. What. Fun', con Michelle Pfeiffer como una madre entregada a la causa que ha llegado a su límite después de años siendo la única preocupada por las fiestas. Este es uno de esos estrenos que promete colocarse entre lo más visto de Prime Video, y con razón. Porque Michelle Pfeiffer siempre es un SÍ.

Y, aunque no sean navideñas como tal, llegan también 'Los Rose' a Disney Plus, y 'La familia McMullen' a HBO MAX. Dos películas que se centran en los problemas familiares, y qué hay más navideño que grandes reuniones familiares complicadas y que, casi siempre, salen mal, ¿verdad? Netflix es la plataforma que más nieve y campanas nos trae, porque también estrena 'La Navidad en sus manos 2', con Santiago Segura interpretando a Papá Noel, o 'El secreto de Papá Noel', con una madre haciendo lo imposible para darle una buena vida a su hija. Esos son algunos de los estrenos que os traemos en esta lista, que también incluye a Meg Ryan, George Clooney o Josh Harnett.

Oh. What. Fun

Sinopsis: Claire Clauster es el pegamento que une su caótica y adorable familia cada temporada festiva. Desde galletas con la cobertura perfecta a regalos meticulosamente envueltos, nadie llega al nivel de Claire. Pero este año, después de planear una excursión especial para su familia, cometen un grave error y la dejan sola en casa. Harta y sintiéndose poco apreciada, se embarca en una repentina aventura. Mientras su familia intenta encontrarla, Claire descubre la magia de unas navidades que se han salido del guion.

Esta sin duda es una de las grandes propuestas de esta última parte del año por parte de Prime Video. Una película navideña con sabor añejo y con un reparto de lujo. Protagonizada por Michelle Pfeiffer (ya solo por eso hay ganas de verla), 'Oh. What. Fun' cuenta también con Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Joan Chen. Vamos. Un sinfín de estrellas en esta fábula sobre la importancia de la familia en estas fechas... pero sobre todo, de nuestras madres.

Eso sí, esta podría ser una de las últimas películas de la veterana actriz. Así lo comentó en USA Today a raíz del embarazo de su hija Claudia Rose. "Realmente quiero estar ahí y verla crecer. Y eso ha hecho que quiera trabajar menos. Me ha hecho querer bajar un poco el ritmo y realmente, realmente disfrutarlo.”

Plataforma: Prime Video

Jay Kelly

Sinopsis: Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo.

Netflix sigue su colaboración con Noah Baumbach (recordemos 'Historia de un matrimonio'), que dirige y co-escribe con Emily Mortimer esta nueva película que no acaba de dar en el clavo del todo. George Clooney y Adam Sandler son los protagonistas de una historia que pone en el centro a los ricos, y trata de justificar sus problemas, a veces equiparándolos a los del resto de la sociedad. Ojo con eso. Comedia dramática que funciona en su conjunto, pero un poco a medio a gas, salvada sobre todo por el carisma de sus protagonistas.

"Supongo que muchas de las experiencias vienen de los fracasos, porque Jay Kelly vive con muchos remordimientos y desearía haber hecho las cosas de otra manera. Tuve que reflexionar sobre eso, porque en mi caso no estoy tan lleno de arrepentimientos", explicó Clooney para Clarín. "Tengo algunos, claro, pero no son catastróficos -como no haber estado presente para la familia, ese tipo de cosas-. Así que tuve que basarme en el guión, que muestra cómo trata mal a sus amigos, a su padre, a sus hijas, a la mujer con la que sale, y entender cómo eso repercute cuando uno envejece".

Plataforma: Netflix

La Navidad en sus manos 2

Sinopsis: En una Navidad que vuelve a estar completamente fuera de control, la desaparición de Papá Noel desencadena una serie de enredos cuando un actor muy peculiar intenta ocupar su lugar. Solo un padre, su hijo adolescente y un grupo de amigos muy especiales podrán embarcarse en una misión mágica para rescatarlo y salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde.

Pablo Chiapella, Ernesto Sevilla y Santiago Segura vuelven para la secuela del éxito del cine español 'La Navidad en sus manos', aunque ahora con un estreno directo en Netflix. Joaquín Manzón vuelve a dirigir a este peculiar Papá Noel (al que da vida Santiago Segura) que cuenta con María Botto, Unax Hayden, Irene Gallego, Emilio Gavira y Joaquín Reyes en su reparto. "Me pasé al cine familiar al notar que mis hijas no podían ver mis películas" confesó Segura en una entrevista para La Vanguardia, y es verdad que, desde 2019, año en el que estrenó 'Padre no hay más que uno', ha protagonizado 12 películas familiares en tan solo 6 años. Y los datos están ahí: los espectadores responden muy bien y sus historias no dejan de colarse entre las más taquilleras de cada año. Un éxito para Segura, y una ayuda a la taquilla de nuestro cine.

Plataforma: Netflix

Troll 2

Sinopsis: Nora, Andreas y el capitán Kris vuelven a la carga cuando un nuevo troll despierta de su letargo. Esta vez, necesitarán más ayuda para vencerlo.

A día de hoy, la primera entrega, 'Trol', sigue siendo la película más vista de la historia de Netflix en habla no inglesa. Concretamente, acumula 103 millones de visualizaciones, y más de 178 millones de horas vistas. Al acecho se encuentran 'Bajo París' y 'La sociedad de la nieve'. Pero esta fantasía de acción noruega sigue la número 1. Su campaña de promoción funcionó casi tan bien como el boca oreja. Y es que a quién no le gusta ver a un trol mastodóntico, y cómo el ejército y un grupo de científicos tienen que luchar para derrotarlo. Los efectos especiales son el gran aliciente de esta superproducción nórdica que, tras cuatro años, tiene su esperada secuela. Aquí regresa la profesora de paleontología Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann) junto a su compañero Andreas (Kim Falck) y el capitán Kris (Mads Sjøgård Pettersen).

"Estoy más que orgulloso de cómo el público de todo el mundo conectó con la primera película de los Trolls mucho más allá de lo que imaginábamos. Con la secuela, estamos apuntando alto: ampliando el alcance, profundizando en la historia y creando un espectáculo del tamaño de un troll como nunca se ha visto antes. No puedo esperar a que los fans experimenten la aventura que tenemos preparada", explicó en TUDUM su director Roar Uthaug.

Plataforma: Netflix

El secreto de Papá Noel

Sinopsis: Taylor se disfraza de Papá Noel en un complejo turístico para financiar las clases de esquí de su hija. Trabajando con el encantador gerente Matthew, encuentra la alegría de las fiestas y una oportunidad para el amor en medio de los desafíos.

Protagonizada Alexandra Breckenridge y Ryan Eggold, Netflix trae una nueva comedia romántica navideña a su plataforma. Eso sí, con un giro diferente para, por lo menos, traernos algo nuevo al género, siempre repleto de clichés y tópicos que se repiten hasta la saciedad. Porque aquí Santa es una mujer que tiene que disfrazarse continuamente del barrigudo bonachón para ayudar a su hija. Es verdad que no es la más divertida de estas películas de Navidad, y que se mete en temas de género, precariedad y maternidad. Aunque, eso sí, solo rascando la superficie. De todos modos, es un añadido perfecto a la plataforma. Y se colará, seguro, entre lo más visto de Netflix. Como debe ser en esta época del año, ¿verdad?

Plataforma: Netflix

Lo que sucede después

Sinopsis: Los antiguos amantes Willa y Bill se reencuentran en un aeropuerto por primera vez desde que se separaron décadas antes. Atrapados por la nieve, lo único que quieren es llegar a casa lo antes posible. Sin embargo, en el transcurso de una noche, gradualmente se sienten de nuevo atraídos, obligados a revisar lo que podría haber sido su relación y lo que bien podría ser nuevamente.

Meg Ryan fue, sin lugar a dudas, una de las reinas de la comedia romántica de la década de los 90 junto a Julia Roberts. Suyas son varias de las películas del género más recordadas por los fans. Es decir, ¿'French Kiss'? ¿'Algo para recordar'? O la que lo inició todo: 'Cuando Harry encontró a Sally'. Pero ser mujer en Hollywood pasados los 40 es un trabajo de riesgo. La belleza debe ser eterna, al igual que la juventud. Si no cumples esos estándares, tanto los estudios como el público te da la espalda. Ahí está 'La sustancia' para hacernos una bonita metáfora sobre ello, o la película de culto 'La muerte os sienta tan bien'.

Pero, por suerte, nada de ello pudo con Meg Ryan y, aunque en menor medida, ha seguido trabajando. Esta película, además, la dirige la propia actriz, que también firma el guión y la protagoniza junto a David Duchovny, el eterno Mulder. Una reflexión muy interesante (aunque algo descafeinada) sobre lo que ocurre después del amor. "Mi película mira de reojo a la rom-com, entendida como una historia de amor en futuro. Sus dos protagonistas miran al pasado y se preguntan: ¿por qué no me quisiste lo suficiente? Tratan de dar sentido a una vida que no han vivido juntos, y eso no es muy habitual en las comedias románticas", contó la actriz en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: Prime Video

Fight or flight (Sicarios en el aire)

Sinopsis: Lucas, un mercenario retirado en Tailandia, recibe el encargo inesperado de atrapar a un asesino que va a embarcar en un vuelo rumbo a Estados Unidos. Una vez en el aire, descubre la verdadera identidad del criminal. Pero a bordo del avión hay más de cien sicarios con el mismo objetivo, y mientras Lucas se debate entre abandonar su misión original o colaborar con el misterioso asesino, se desata la locura.

Es curioso el renacer que está teniendo Josh Harnett en los últimos años. Fue el chico rebelde de moda de finales de los 90 y comienzos de los 2000. Su carrera parecía que llegaría al nivel de la de Leonardo DiCaprio y compañía. Era una de las grandes promesas de Hollywood. "Estaba contento con la cantidad de fama que tenía y el tipo de papeles que estaba consiguiendo. Al mismo tiempo, me preguntaba: '¿Solo tengo miedo de que si hago 'Pearl Harbor' voy a entrar en una nueva categoría de cine para la que puede que no esté preparado?'. Finalmente decidí hacerlo porque rechazarla habría estado basada en el miedo. Luego ese proyecto me definió, lo que significa que tenía razón en tenerle miedo", explicó en una entrevista de The Guardian.

No se sentía cómodo dentro del star system. Rechazó ser Batman en la trilogía de Christopher Nolan, y no pudo rodar 'Brockeback Mountain' por culpa de su contrato con 'La Dalia negra', un fracaso de taquilla que sepultó su carrera. Y no volvió a la primera planta hasta 2014 (casi una década después) gracias a la serie de 'Penny Dreadful'. Desde entonces, no ha dejado de trabajar. Y 'Sicarios en el aire' es una de sus últimas películas. Por momentos recuerda a la comedia de acción de Brad Pitt 'Bullet Train', aunque salvando las distancias. Una película muy entretenida con un Harnett entregado, y siempre nos gusta verle trabajar de nuevo, las cosas como son.

Plataforma: Movistar Plus+

La familia McMullen

Sinopsis: Una familia unida enfrenta los altibajos de la vida mientras lidian con desafíos personales y relaciones cambiantes. Sus lazos se ponen a prueba, revelando lo complejo del amor y la lealtad familiar.

Edward Burns estaba llamado a ser el nuevo Woody Allen de mediados de los 90. Pero sin sus histrionismos. Y su debut no pudo ser mejor, con 'Los hermanos McMullen', que se estrenó en el Festival de Sundance en 1995, ganando el gran premio del jurado, y consiguiendo un aumento de su presupuesto. Con solo 200.000 dólares, recaudó casi 20 millones en la taquilla norteamericana. Y pasó a dirigir 'Ella es única', con unas Cameron Diaz y Jennifer Aniston que estaban empezando a despuntar. Ahora, 30 años después, estrena en Max 'La familia McMullen' para seguir ahondando en esos hermanos que tanto éxito le dieron. Y para ello reúne a los mismos actores. No solo él vuelve como protagonista, sino Connie Britton, Tracy Ellis Ross, Juliana Canfield, Pico Alexander y Michael McGlone.

"Fue un poco surrealista a veces volver a trabajar con todos. También fue muy surrealista volver a mi casa de la infancia, donde filmamos la primera película que mis padres vendieron hace 20 años. Entrar en mi habitación de la infancia y en la cocina donde pasé los primeros 25 años de mi vida fue completamente extraño", comentó el actor y director en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Plataforma: Movistar Plus+

Los Rose

Sinopsis: La vida parece fácil para la pareja perfecta que forman Ivy y Theo: carreras de éxito, un matrimonio feliz y unos hijos estupendos. Pero detrás de la fachada de su supuesta vida ideal, se avecina una tormenta: la carrera de Theo se desploma mientras que las ambiciones de Ivy despegan, lo que desencadena una caja de Pandora de competitividad y resentimiento ocultos...

Los 80 fue una década para experimentar diferentes tipos de historia en Hollywood. Desde superproducciones familiares, a mucho terror slasher, o comedias que se han convertido de culto. Entre ellas, 'La guerra de los Rose', protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner en el pico de sus carreras, y con Danny DeVito como director. La mala leche y el cinismo que destila esta película es increíble, y es precisamente su punto fuerte.

Porque ambos no dejan de hacerse la vida imposible hasta, literalmente, el último plano de la historia. Basada en la novela de Warren Adier, ahora cuenta con un remake dirigido por Jay Roach (creador de la saga de 'Los padres de ella'), y con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman como nuevos protagonistas. ¿Es divertida? Sí. ¿Ellos están estupendos? También. Pero le falta el humor negro extremo de la primera película, y Roach no es DeVito ni de lejos a la hora de dirigir. De todos modos, es una buena adaptación para los que no se hayan acercado al clásico de los 80. Para pasar un buen rato.

Plataforma: Disney Plus

Jeanne Du Barry

Sinopsis: Jeanne, una joven de clase trabajadora ávida de cultura y placer, utiliza su inteligencia y su atractivo para ascender uno a uno los peldaños de la escala social. Se convierte en la favorita del rey Luis XV, quien desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida. Se enamoran perdidamente. Contra todo decoro y etiqueta, Jeanne se traslada a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte...

Johnny Depp ha pasado de ser uno de los mejores actores de su generación al ostracismo en Hollywood. Sus excesos y su polémica con su expareja Amber Heard ha generado un continuo riego de titulares, a cada cual peor que el anterior. ¿Estamos ante un caso de separar la obra del artista? No podemos negar el carisma del actor, y en esta película dirigida por la francesa Maïwenn vuelve a demostrarlo. Inspirada en una historia real, 'Jeanne du Barry' es una película divertida y bien hecha que nos recuerda por qué nos enamoramos del actor.

"Me tuve que enfocar mucho en el lenguaje, en la pronunciación porque no se pueden usar frases que no saldrían bien de la boca de Luis XV", contó el actor en una entrevista durante la proyección de la película en Cannes. "Tuve una entrenadora francesa que se llama Matilde, que era dura, pero es una grandiosa profesora de francés; muy diligente.

Plataforma: Filmin