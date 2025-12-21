Emilio Doménech 'Nanísimo' señala sus 5 películas por excelencia, ideales para no perderte en Navidad

El periodista y colaborador de televisión Emilio Doménech, conocido popularmente como 'Nanísimo' y rostro muy ligado a La Sexta, donde llegó a ser presentador del programa 'Gabinete de crisis', ha hecho un ranking en sus redes sociales con las cinco películas navideñas por excelencia.

Creador de contenido también y analista especializado en política estadounidense, el de Alcoy (Alicante) ha compartido su TOP 5 -de menos a más- por si los miles de seguidores que ha alcanzado a lo largo de su trayectoria quieren tomar en cuenta sus recomendaciones.

En el puesto número 5 coloca a 'Jungla de Cristal' (1998). Está en Disney+. "Es una película que encanta a los estadounidenses porque transcurre en Nochebuena con Bruce Willis atrapado en un rascacielos a punto de volar por los aires. Perfecta para los machitos de la casa", razona con humor Emilio Doménech. "Y si esa ya la has visto, 'Equipaje de mano' (2024), perfecta para cine de tensión", sugiere.

En el top 4 sitúa 'Qué bello es vivir' (1946). Disponible en Movistar Plus+. "Para muchos, la película navideña por excelencia. James Stewart interpreta a un hombre corriente que, desesperado, recibe la visita de un ángel. Y lo que hacen es mostrarle cómo habría sido el mundo si él no hubiera nacido. Es una historia sobre sacrificio, comunidad y el valor de los pequeños gestos. Y con un James Stewart maravilloso", valora. "Si te quedas con más ganas de él, tienes una película también muy navideña llamada 'Around the Corner' ", recomienda a los forofos del actor norteamericano.

En laposición 3 ubica la cinta 'Pesadilla antes de Navidad' (1993). En el catálogo de Disney+. "Qué oportunidad más perfecta para ver esta película. Vemos a Jack Skellington que se obsesiona con la Navidad y canciones memorables. Es la excusa perfecta si tienes sobrinos o niños para verla tanto en español, porque el doblaje es excelente, como en inglés", argumenta Emilio Doménech 'Nanísimo'.

Como número dos, el periodista nos aconseja 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York' (1992). Se encuentra en Disney+. "Música espectacular de John Williams y un Donald Trump que aparece por ahí y dan ganas de pegarle una leche en la cabeza", bromea. "Muy divertida y perfecta para toda la familia. Y si ya la has visto muchas veces hay otra buena alternativa: 'Padre en apuros' (1996) de Arnold Schwarzenegger", propone.

Y, por último, coronando el ranking posiciona la comedia dramática 'Los que se quedan' (2023). Se puede consumir en Movistar Plus+. "Un profesor gruñón, un alumno problemático y una cocinera se quedan solos en un internado durante las vacaciones de Navidad. Y al final lo que te cuentan es una historia íntima sobre la soledad, el duelo o las conexiones inesperadas. Es cine de autor reciente y esta es una oportunidad clave para disfrutarla en familia", defiende Emilio Doménech.