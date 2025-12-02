Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 3 de diciembre: Victoria se queda sola y el sueño de Matilde

Pese a que no ha conseguido llevarse el galardón como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacional repitiendo el éxito de 'La Promesa' el pasado año, 'Valle Salvaje' se encuentra en un gran momento pues también ha sido nominada a los Premios Rose D'Or.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le decía a Mercedes que ha cometido un gran error asociándose con Dámaso porque se ha subido a un barco acercándose a la deriva pero ella defendía que ha sido un acierto.

Tras ello, Mercedes le confesaba a Dámaso que ha tenido una idea para protegerse de los ataques de Victoria y de José Luis. Mientras, Matilde también se encaraba con Victoria diciéndola que pese a que se haya casado con un duque eso no le hace que sea una señora y Atanasio trataba de frenarla para evitar mayores problemas.

Irene le recordaba a Leonardo que el hecho de que ella esté dispuesta a casarse con él y sea lo que desea es lo de menos pues son sus padres los que les obligan. Pero el joven le respondía que él no piensa satisfacerles y que se rebela contra todo y no piensa parar hasta poder anular su boda.

Después, Irene no dudaba en confesarle a Bárbara que está profundamente enamorada de Leonardo y que ahora está rota en pedazos por culpa de su rechazo.

José Luis trataba de saber que le pasa a Atanasio porque últimamente no para de cometer errores en su trabajo. Mientras, Victoria le preguntaba a Francisco está dispuesto a escuchar y ver todo lo que pase y haga Atanasio.

Por último, Alejo le pedía a José Luis que por favor saque a Luisa de la prisión y que él a cambio renunciará a su amor tal y como le pedía para poder ayudar a la doncella.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 3 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 309 de 'Valle Salvaje' del miércoles 3 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde muestra su malestar con Atanasio por haberle humillado al sacarle de la Casa Grande cuando estaba discutiendo con Victoria. No obstante, ambos están muy cerca de cumplir su sueño de casarse.

Bárbara habla con Leonardo para decirle que Irene va a ser su esposa y que quiera o no quiera algún día va a tener que aceptar sus besos dejando al joven descolocado.

Dámaso le dice a Victoria que le entristece ver que a pesar del paso de los años ella sigue dejándose humillar por el duque y arrastrándose como un perrito faldero y que es muy patético. Por otro lado, le entrega un regalo a Mercedes como agradecimiento por asociarse con él.

Rafael considera que no es buena idea que Adriana vaya a visitar a Luisa en su estado y ella le deja claro que no piensa dejar sola a su amiga. Paralelamente, Luisa le pide a Rafael que consiga que Adriana se olvide de ella.

Victoria cree que José Luis se está preparando para el peor de los escenarios y que pretende salir indemne y dejarla sola en su guerra con Dámaso y le muestra su malestar por ignorarla cuando más lo necesita.