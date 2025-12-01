Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 1 de diciembre: el sacrificio de Alejo por Luisa

Pese a que no ha conseguido llevarse el galardón como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacional repitiendo el éxito de 'La Promesa' el pasado año, 'Valle Salvaje' se encuentra en un gran momento pues también opta a otro premio en los prestigiosos Rose D'Or que se celebran esta semana.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara no dudaba en decirle a Irene que quizás se precipitó al besar a Leonardo y confesarle sus sentimientos por él provocando que ahora el joven esté distante con ella. La Salcedo le recordaba a su amiga que ella la convenció para que hablara con él pero no para que le besara.

Tras ello, Irene iba más allá al decirle a Leonardo que ella deseaba tanto su boda como sus padres y que no puede dar marcha atrás con lo que siente por él. Y él le dejaba claro que lo siente porque jamás va a sentir nada por ella y que sabe cómo va a evitar su compromiso matrimonial.

Dámaso informaba a Mercedes de que hay problemas con los jornaleros a pesar de que solo llevan unos días trabajando y es que decían que están cansados de idas y venidas y él teme que le abandonen. Mientras, Victoria dejaba claro que aunque Dámaso y Mercedes se crean muy listos no van a poder con ella.

Irene advertía a Francisco para que intente hacer ver a Pepa que tiene que tener mucho cuidado cuando acuda a la Casa Grande porque la duquesa está muy revuelta y no le gustaría verla por allí. Por su parte, Alejo no dudaba en encararse con Victoria tachando de pantomima su preocupación por Luisa.

Adriana seguía muy preocupada por el estado de Luisa en la cárcel y no dudaba en hablar con Rafael asegurando que su amiga parece una muerta en vida y que no pueden contarle nada ni a Pepa ni a Alejo. Aunque el joven Gálvez de Aguirre trataba de saber qué ocurre con su amada. Y finalmente, Alejo acudía a ver a Luisa a prisión y ella caía desvanecida.

Pese a que Atanasio le pedía a Matilde que sean discretos y que deben dejar pasar su guerra con Victoria porque sería muy torpe, la doncella no dudaba en acercarse a la capilla para encararse con la que fue su suegra.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 2 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 308 de 'Valle Salvaje' del martes 2 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le dice a Mercedes que ha cometido un gran error asociándose con Dámaso porque se ha subido a un barco acercándose a la deriva pero ella defiende que ha sido un acierto.

Tras ello, Mercedes le confiesa a Dámaso que ha tenido una idea para protegerse de los ataques de Victoria y de José Luis. Mientras, Matilde también se encara con Victoria diciéndola que pese a que se haya casado con un duque eso no le hace que sea una señora y Atanasio trata de frenarla para evitar mayores problemas.

Irene le recuerda a Leonardo que el hecho de que ella esté dispuesta a casarse con él y sea lo que desea es lo de menos pues son sus padres los que les obligan. Pero el joven le responde que él no piensa satisfacerles y que se rebela contra todo y no piensa parar hasta poder anular su boda.

Después, Irene no duda en confesarle a Bárbara que está profundamente enamorada de Leonardo y que ahora está rota en pedazos por culpa de su rechazo.

José Luis trata de saber que le pasa a Atanasio porque últimamente no para de cometer errores en su trabajo. Mientras, Victoria trata de saber si Francisco está dispuesto a escuchar y ver todo lo que pase y haga Atanasio.

Por último, Alejo le pide a José Luis que por favor saque a Luisa de la prisión y que él a cambio renunciará a su amor tal y como le pedía para poder ayudar a la doncella.