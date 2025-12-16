Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 17 de diciembre: la despedida de Luisa e Irene y Bárbara, enfrentadas

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana anunciaba a toda la familia que el juicio a Luisa será en cinco días y Rafael aseguraba que no tienen tiempo para poder conseguir su liberación.

No obstante, Adriana le decía a Luisa que el duque va a mover todos sus contactos para conseguir que no la condenen a la pena capital. Pero la criada no se terminaba de creer que José Luis acceda a sacarla de prisión.

Mientras Bárbara dejaba claro que al duque nunca le gustó que si hijo se enamorara de una criada. Y Mercedes tiene claro que José Luis está jugando sucio con el asunto de Luisa.

Además, Alejo aseguraba que va a hacer todo lo posible para defender la honorabilidad de Luisa aunque sea lo último que haga en su vida. Y Adriana le comunicaba que hay algo que le contó su amiga pero que le hizo prometer que no lo contaría a nadie.

Bárbara y Leonardo volvían a besarse y ella, decidida, le pedía a su amado que escriba a la única persona que podría salvarla… ¿responderá don Hernando de Guzmán? Y Matilde le decía a su hermano que Mercedes le prometió que le ofrecería trabajo y que podría trabajar en la Casa Pequeña si doña Victoria se entromete o le hace algo.

Finalmente, Dámaso sigue jugando a dos bandas y tras besarse e intimar con Victoria a espaldas de José Luis trataba de ganarse aún más la confianza de Mercedes asegurando que no esperaba enamorarse de ella.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles, 17 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 317 de 'Valle Salvaje' del miércoles 17 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Martín se siente mal y le confiesa a Matilde que no está bien porque cree que desde su regreso ha fallado a Pepa al no mostrarle su apoyo por la situación de Luisa.

Bárbara pide a Irene hablar sobre Leonardo y le confiesa que el joven sigue dispuesto a todo para poder estar con ella. Tras ello, Irene no duda en decirle a Leonardo que es muy estúpido que siga en la fantasía de pensar que va a poder estar con Bárbara en lugar de casarse con ella.

José Luis le dice a Adriana que no es muy conveniente que Luisa cambie su declaración a pocos días del juicio porque puede parecer que no es más que una estrategia para evitar la pena de muerte.

Paralelamente, Rafael le pide a su padre que le sea sincero sobre el futuro de Luisa aprovechando que ya no está Adriana y el duque no duda en decirle que lo tiene mal porque además el único al que culpa la criada no aparece.

Dámaso irrumpe en la Casa Grande junto a Mercedes para pedirle a José Luis poder hablar con él. Mientras, el marido de Victoria sigue ganándose a Mercedes asegurando que es mucho más noble que su hermana Pilara.

Por último, Pepa lleva a Evaristo a ver a su madre, y a solas con él, Luisa se despide como si ya supiera que no volverán a verse asegurando que la próxima vez que se vean será en el cielo.