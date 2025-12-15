Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 16 de diciembre: la infidelidad de Victoria y preocupación por Luisa

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', tanto Francisco como Pepa se sorprendían de la vuelta de Martín sin haberles avisado. Y él confesaba que si ha vuelto es por orden de doña Victoria.

Matilde aseguraba que si Victoria ha permitido que Martín regrese por obligación más pronto que tarde su orgullo le va a pedir venganza. Y Mercedes le animaba a no perder de vista a su cuñada.

Adriana trataba de saber cómo se encuentra Luisa y Alejo le dejaba claro que todo está bien. Tras ello, la Salcedo decidía visitar a su amiga justo cuando el juez llegaba para interrogarla. Mientras, Victoria le decía a José Luis que aunque ha engañado a su hijo con el tema de Luisa todo viene de cuándo consiguió que acusaran a la criada de sacrilegio.

Bárbara insistía a Leonardo que aunque ellos se amen con locura no pueden hacer nada porque se va a casar con Irene y él le preguntaba si no está dispuesta a hacer algo por evitarlo.

Dámaso insistía a Victoria en qué está celosa de Mercedes por haberse besado con ella y la duquesa le dejaba claro que ella puede conseguir cualquier cosa que se propusiera en el momento en el que lo quiera.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes, 16 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 316 de 'Valle Salvaje' del martes 16 de diciembre

José Luis y Alejo en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana anuncia a toda la familia que el juicio a Luisa será en cinco días y Rafael asegura que no tienen tiempo para poder conseguir su liberación.

No obstante, Adriana le dice a Luisa que el duque va a mover todos sus contactos para conseguir que no la condenen a la pena capital. Pero la criada no se termina de creer que José Luis acceda a sacarla de prisión.

Mientras Bárbara deja claro que al duque nunca le gustó que si hijo se enamorara de una criada. Y Mercedes tiene claro que José Luis está jugando sucio con el asunto de Luisa.

Además, Alejo asegura que va a hacer todo lo posible para defender la honorabilidad de Luisa aunque sea lo último que haga en su vida. Y Adriana le comunica que hay algo que le contó su amiga pero que le hizo prometer que no lo contaría a nadie.

Bárbara y Leonardo vuelven a besarse y ella, decidida, le pide a su amado que escriba a la única persona que podría salvarla… ¿responderá don Hernando de Guzmán? Y Matilde le dice a su hermano que Mercedes le prometió que le ofrecería trabajo y que podría trabajar en la Casa Pequeña si doña Victoria se entromete o le hace algo.

Finalmente, Dámaso sigue jugando a dos bandas y tras besarse e intimar con Victoria a espaldas de José Luis trata de ganarse aún más la confianza de Mercedes asegurando que no esperaba enamorarse de ella.