Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 15 de diciembre: el peligroso juego de Dámaso

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trataba de saber si a Mercedes le molestó tanto el beso que le dio y ella le recordaba que es una mujer casada que ama a su esposo.

Paralelamente, Matilde le decía a Mercedes que cree que ese beso le gustó más de lo que quiere admitir. Después, Dámaso no dudaba en decirle a Victoria que las mujeres celosas siempre le han parecido atractivas y que considera que sigue sintiendo algo por él.

Martín le decía a Matilde que ha hablado con la duquesa y que todo está en orden. Después, Matilde dudaba con Atanasio de las verdaderas intenciones de Victoria sin confiar en que haya dado su brazo a torcer a cambio de nada.

Bárbara le dejaba claro a Leonardo que se arrepiente del día en el que estuvo a punto de quitarse la vida por su amor. Mientras, Rafael trataba de saber que le está ocultando Irene.

Adriana se enfrentaba a Rafael asegurando que necesita ver a su amiga Luisa por la delicada situación que atraviesa pero él le recriminaba que se escape de la Casa Grande sin permiso pues puede que su embarazo vuelva a correr peligro. Y Alejo le advertía a Luisa de que su padre se va a encargar de sacarle de su celda.

Finalmente, Martín regresaba por sorpresa al Valle. ¿Pero es para quedarse o será una visita con fecha de vuelta?

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes, 15 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 315 de 'Valle Salvaje' del lunes 15 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tanto Francisco como Pepa se sorprenden de la vuelta de Martín sin haberles avisado. Y él confiesa que si ha vuelto es por orden de doña Victoria.

Matilde asegura que si Victoria ha permitido que Martín regrese por obligación más pronto que tarde su orgullo le va a pedir venganza. Y Mercedes le anima a no perder de vista a su cuñada.

Adriana trata de saber cómo se encuentra Luisa y Alejo le deja claro que todo está bien. Tras ello, la Salcedo decide visitar a su amiga justo cuando el juez llega para interrogarla. Mientras, Victoria le dice a José Luis que aunque ha engañado a su hijo con el tema de Luisa todo viene de cuándo consiguió que acusaran a la criada de sacrilegio.

Bárbara insiste a Leonardo que aunque ellos se amen con locura no pueden hacer nada porque se va a casar con Irene y él le pregunta si no está dispuesta a hacer algo por evitarlo.

Dámaso insiste a Victoria en qué está celosa de Mercedes por haberse besado con ella y la duquesa le deja claro que ella puede conseguir cualquier cosa que se proponga en el momento en el que lo quiera.